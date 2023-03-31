Возможно, вы помните французский «Версаль» с прошлой весны: тогда команда внезапно выбралась в полуфинал Кубка Франции и проиграла только «Ницце» Кристофа Гальтье, перешедшего в «ПСЖ».

Тренировал «Версаль» Юссеф Чибхи, он в клубе с 2014-го. Но в ноябре 2022-го его внезапно уволили, хотя «Версаль» шел на втором месте в третьем дивизионе.

И это очень неприятная история, которая теперь вскрылась.

Тренер тайно снимал обнаженных женщин. Все хитро спланировал – но об этом узнали

Чибхи еще в июне 2022-го попал под арест по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни сразу семи женщин. Оказалось, у него есть много снимков сексуального характера, сделанных в период с октября 2020-го.

Потерпевшие заявили, что Чибхи нанял их для заботы о кошке в квартире, на несколько дней. Дом он обозначал как место жительства брата. На самом деле Юссеф разместил в квартире несколько скрытых камер – так и появились изображения девушек в нижнем белье или даже без. Причем две девушки оказались несовершеннолетними.

Судья упомянул и о других женщинах помимо этих семи. По данным Le Parisien, пострадавших может быть не меньше 70, а подобные съемки, есть версия, вообще продолжались чуть ли не десять лет. Метод вскрылся благодаря обыску в доме, обнаружили 350 гб видео.

О проблеме изначально заявила женщина, которая насторожилась из-за лежащих на видном месте порнографических комиксов, а затем обнаружила и камеру. Порывшись в видео на картах памяти, она нашла и себя выходящей из ванны, а еще – юную девушку в пижаме в разных позах. Получается микс из двух статей: вторжение в личную жизнь и запись порнографического изображения несовершеннолетнего лица.

На записях обнаружили кадры с несколькими детьми – пока в публичных материалах нет деталей, в каком контексте. При этом доступны были далеко не все съемки, так как одна из камер передавала видео прямо на телефон Чибхи.

Тренеру уже дали срок. Пока условный

Чибхи условно приговорен к тюрьме на восемь месяцев, испытательный срок – два года месяца. Кроме того, тренер пройдет курс принудительного лечения.

В ноябре один игрок на условиях анонимности говорил о Чибхи как о тиране, который все очень строго контролирует – вплоть до мелочей питания, даже употребление хлеба и сыра.

В ноябре 2022-го «Версаль» уволил Чибхи с формулировкой «по неспортивным причинам». Теперь ясно, по каким именно.

Клуб борется за Лигу 2 и без Чибхи. Это у них стадион рядом с Версальским дворцом

К моменту ухода Чибхи «Версаль» шел вторым в лиге с 19 очками после 11 матчей. После клуб набрал 24 очка в 14 матчах – темп ровно тот же, позиция такая же.

«Версаль» отстает от лидирующего «Мартига» на очко и уступает по потерянным идущему третьим «Конкарно». За девять туров до конца все в руках «Версаля». Кстати, с «Мартигом» играть в последнем туре – в конце мая.

Сейчас «Версаль» тренирует Крис – вы можете помнить этого большого бразильского защитника по «Лиону», с которым он выиграл восемь трофеев. После игровой карьеры Крис работал с молодежкой «Лиона», возглавлял «ГОАЛ», играющий на стадионе имени Людовика Жюли, а потом шел в середине таблицы того же Д3 с «Ле Маном».

Кстати, мы не зря начали с главного достижения «Версаля» – полуфинала Кубка Франции. По пути к нему клуб обыграл «Тулузу», но не смог принять ее на своем стадионе. Потому что играть нужно было вечером, а на стадионе нет прожекторов. И не может быть, так как стадион находится рядом с Версальским дворцом. Есть две версии – свет не должен попадать в спальню короля, мачты прожекторов не должны закрывать красивый вид.

Теперь на клуб брошена серьезная тень.

Фото: globallookpress.com/Guillaume Bonnefont