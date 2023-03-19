9 комментариев

Робот.

Эрлинг Холанд продолжает бить рекорды английского и европейского футбола. После пента-трика в Лиге чемпионов пришла очередь Кубка Англии и «Бернли» Венсана Компани.

Норвежскому нападающему хватило часа для хет-трика. Раз!

Два!

ТРИ!

На 63-й минуте Гвардиола заменил автора хет-трика. «Произвел эту замену потому, что не хотел, чтобы он побил рекорд Месси в Кубке Англии. Я всегда стремлюсь наказывать своих игроков, именно это мне и нужно», – иронизировал Пеп после финального свистка.

Без Холанда «Сити» довел дело до 6:0 и вышел в полуфинал Кубка Англии. Лучшая команда Чемпионшипа с Венсаном Компани у руля пока не готова к такому противостоянию. Впрочем, справились не хуже «Лейпцига».

Как вам неделька Холанда?

⚽️ 11 марта забил «Кристал Пэлас» в АПЛ.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Пятерка в Лиге чемпионов 14 марта.

⚽️⚽️⚽️ 18 марта – хет-трик в Кубке.

Московское «Торпедо» забило столько же за 19 туров РПЛ.

Ну и еще пара устрашающих цифр:

• У Эрлинга уже 6 хет-трик за сезон (если считать все соревнования). У остальных нападающих АПЛ суммарно 5 хет-триков (если считать все соревнования);

• Все 6 хет-триков норвежец оформил на «Этихаде». На домашнем стадионе «Сити» у него больше хет-триков, чем матчей без забитых мячей (их всего 5);

• У Эрлинга 41 гол в сезоне. Только три нападающих из Премьер-лиги набивали за год больше. Криштиану Роналду (42 в сезоне-2007/08), Мохамед Салах (44 в сезоне-2017/18) и Руд ван Нистелрой (44 в сезоне-2002/03).

У Холанда в запасе как минимум 13 матчей. Конечно, если Гвардиола не усадит его на скамейку.

Фото: REUTERS/Phil Noble