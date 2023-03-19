9 комментариев

Бешеная неделя Холанда: забил столько же, сколько «Торпедо» за сезон. На этот раз хет-трик «Бернли»
Робот.
Эрлинг Холанд продолжает бить рекорды английского и европейского футбола. После пента-трика в Лиге чемпионов пришла очередь Кубка Англии и «Бернли» Венсана Компани.
Норвежскому нападающему хватило часа для хет-трика. Раз!
Два!
ТРИ!
На 63-й минуте Гвардиола заменил автора хет-трика. «Произвел эту замену потому, что не хотел, чтобы он побил рекорд Месси в Кубке Англии. Я всегда стремлюсь наказывать своих игроков, именно это мне и нужно», – иронизировал Пеп после финального свистка.
Без Холанда «Сити» довел дело до 6:0 и вышел в полуфинал Кубка Англии. Лучшая команда Чемпионшипа с Венсаном Компани у руля пока не готова к такому противостоянию. Впрочем, справились не хуже «Лейпцига».
Как вам неделька Холанда?
⚽️ 11 марта забил «Кристал Пэлас» в АПЛ.
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Пятерка в Лиге чемпионов 14 марта.
⚽️⚽️⚽️ 18 марта – хет-трик в Кубке.
Московское «Торпедо» забило столько же за 19 туров РПЛ.
Ну и еще пара устрашающих цифр:
• У Эрлинга уже 6 хет-трик за сезон (если считать все соревнования). У остальных нападающих АПЛ суммарно 5 хет-триков (если считать все соревнования);
• Все 6 хет-триков норвежец оформил на «Этихаде». На домашнем стадионе «Сити» у него больше хет-триков, чем матчей без забитых мячей (их всего 5);
• У Эрлинга 41 гол в сезоне. Только три нападающих из Премьер-лиги набивали за год больше. Криштиану Роналду (42 в сезоне-2007/08), Мохамед Салах (44 в сезоне-2017/18) и Руд ван Нистелрой (44 в сезоне-2002/03).
У Холанда в запасе как минимум 13 матчей. Конечно, если Гвардиола не усадит его на скамейку.
- Дата проведения
- 18 марта, 20.45, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 32 Холанд, 2:0 – 35 Холанд, 3:0 – 59 Холанд, 4:0 – 62 Альварес, 5:0 – 68 Палмер, 6:0 – 73 Альварес.
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Манчестер Сити –
Ортега, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш (Аканджи, 63), Льюис (Серхио Гомес, 66), де Брюйне (Грилиш, 89), Родри (Филлипс, 66), Фоден, Марез, Холанд (Палмер, 63), Альварес.
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Бернли –
Пикок-Фаррелл, Робертс, Байер, Аль-Дахиль, Матсен (Тэйлор, 77), Витиньо (Бастьен, 77), Гудмундссон (Корк, 46), Каллен, Телла (Обафеми, 64), Зарури, Фостер (Барнс, 46).
- Предупреждение:
- Барнс (90).
Художник рисует Холанда каждый день. Есть эмо-Холанд, Наруто-Холанд и даже Эрлинг с Хасбиком
Вы знаете, что Компани уже крутой тренер? Заставил «Бернли» забыть о Дайче
Фото: REUTERS/Phil Noble
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