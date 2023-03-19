9 комментариев

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Бешеная неделя Холанда: забил столько же, сколько «Торпедо» за сезон. На этот раз хет-трик «Бернли»

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Робот.

Эрлинг Холанд продолжает бить рекорды английского и европейского футбола. После пента-трика в Лиге чемпионов пришла очередь Кубка Англии и «Бернли» Венсана Компани.

Норвежскому нападающему хватило часа для хет-трика. Раз!

Два!

ТРИ!

На 63-й минуте Гвардиола заменил автора хет-трика. «Произвел эту замену потому, что не хотел, чтобы он побил рекорд Месси в Кубке Англии. Я всегда стремлюсь наказывать своих игроков, именно это мне и нужно», – иронизировал Пеп после финального свистка. 

Без Холанда «Сити» довел дело до 6:0 и вышел в полуфинал Кубка Англии. Лучшая команда Чемпионшипа с Венсаном Компани у руля пока не готова к такому противостоянию. Впрочем, справились не хуже «Лейпцига».

Как вам неделька Холанда?

⚽️ 11 марта забил «Кристал Пэлас» в АПЛ.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Пятерка в Лиге чемпионов 14 марта.

⚽️⚽️⚽️ 18 марта – хет-трик в Кубке.

Московское «Торпедо» забило столько же за 19 туров РПЛ.

Ну и еще пара устрашающих цифр:

• У Эрлинга уже 6 хет-трик за сезон (если считать все соревнования). У остальных нападающих АПЛ суммарно 5 хет-триков (если считать все соревнования);

• Все 6 хет-триков норвежец оформил на «Этихаде». На домашнем стадионе «Сити» у него больше хет-триков, чем матчей без забитых мячей (их всего 5);

• У Эрлинга 41 гол в сезоне. Только три нападающих из Премьер-лиги набивали за год больше. Криштиану Роналду (42 в сезоне-2007/08), Мохамед Салах (44 в сезоне-2017/18) и Руд ван Нистелрой (44 в сезоне-2002/03).

У Холанда в запасе как минимум 13 матчей. Конечно, если Гвардиола не усадит его на скамейку.

Манчестер Сити – Бернли 6:0 (2:0, 4:0)
Дата проведения
18 марта, 20.45, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 32 Холанд, 2:0 – 35 Холанд, 3:0 – 59 Холанд, 4:0 – 62 Альварес, 5:0 – 68 Палмер, 6:0 – 73 Альварес.
Манчестер СитиОртега, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш (Аканджи, 63), Льюис (Серхио Гомес, 66), де Брюйне (Грилиш, 89), Родри (Филлипс, 66), Фоден, Марез, Холанд (Палмер, 63), Альварес.
БернлиПикок-Фаррелл, Робертс, Байер, Аль-Дахиль, Матсен (Тэйлор, 77), Витиньо (Бастьен, 77), Гудмундссон (Корк, 46), Каллен, Телла (Обафеми, 64), Зарури, Фостер (Барнс, 46).
Предупреждение:
Барнс (90).

Художник рисует Холанда каждый день. Есть эмо-Холанд, Наруто-Холанд и даже Эрлинг с Хасбиком

Вы знаете, что Компани уже крутой тренер? Заставил «Бернли» забыть о Дайче

Фото: REUTERS/Phil Noble

9 комментариев

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Blue Monster
Фоден мог бы и порадоваться хет-трику товарища, а не прыгать в раздражении после того, как Холанд забил
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Иван Иванов
Ответ Сергей Николаенко
Им сейчас спать надо, а не sports читать.
С такой статистикой какой им спать!
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U. M. A. Muhammad
Сравнить Торпедо и Игрока Ман Сити это надо было сильно постараться но Максиму это удалось 😅👍
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Евгений Федяев
Идеальный наконечник конечно. И Альварес хороший форвард на скамейке. Чистых игроков забивак не хватало сити в последние сезоны для взятия ушастого в первую очередь. За них наверное притоплю в ЛЧ. Хочется, что бы КДБ все же взял главный трофей.
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Сергей Николаенко
Ответ Иван Иванов
Щас игроки Торпедо читают эту статью и... смеются и плачут одновременно...
Им сейчас спать надо, а не sports читать.
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Владислав Демидов
Ответ Вовито Бомбито
Торпедо за сезон только 8 голов забила? Там что, вместо футболистов офисные работники играют?
Нет, конечно. Не надо так плохо думать о москвичах! У них 9 мячей!
+3
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+3
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Иван Иванов
Щас игроки Торпедо читают эту статью и... смеются и плачут одновременно...
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Bayern2004
Такая любовь,нереальный полёт...Я тебя включу и полетели.
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Вовито Бомбито
Торпедо за сезон только 8 голов забила? Там что, вместо футболистов офисные работники играют?
+3
0
+3
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