Впереди финал Кубка лиги.

«Манчестер Юнайтед» – единственная команда в этом сезоне, которая сохраняет шансы на 4 трофея. В воскресенье клуб может взять первую награду с сезона-2016/17, но для этого в финале Кубка лиги нужно обыграть «Ньюкасл». Эрик тен Хаг в ожидании сложного матча.

«Ньюкасл» − аутсайдер лиги по чистому игровому времени. Но в финале не сыграет чемпион по затягиваниям – Ник Поуп

Перед матчем Тен Хаг признался, что затяжки времени со стороны «Ньюкасла» могут раздражать, но в то же время похвалил соперника за организацию игры: «Это отличная команда с четкой философией того, как они хотят играть в футбол. Ключевое слово здесь − интенсивность. Они и правда хороши, против них трудно играть, поэтому нам нужно найти способ их победить.

Они пытаются раздражать вас, но мы должны играть в свою игру и фокусироваться на себе. У «Ньюкасла» минимальные показатели эффективного игрового времени в лиге и они преуспевают в этом. Так что именно от нас зависит скорость в игре, многое будет также зависеть от работы судей».

«Ньюкасл» и правда тянет время?

Opta подтверждает слова Тен Хага – «Ньюкасл» на дне лиги по чистому игровому времени: когда команда Эдди Хау на поле, мяч в игре всего 52,3% от общего времени.

Но это не мешает «Ньюкаслу» и его основному вратарю Нику Поупу лидировать в этом сезоне АПЛ по сухим матчам – таких набралось уже 12 в 23 турах (или 52,2 % сухарей).

Именно Поуп считается королем по затяжке времени: у него за это две желтые в сезоне – с «Челси» (1:0) и «Тоттенхэмом» (2:1), а фанаты «Ливерпуля» еще с августа помнят, как он впустую потратил им половину компенсированного времени (команда Клоппа все же дожала на 98-й минуте – 2:1).

В прошлом туре Поуп вновь оступился на «Ливерпуле» (0:2) – получил красную на 22-й минуте и лишил себя финала. «Ньюкаслу» от этого еще больнее, ведь второй вратарь Мартин Дубравка тоже не сможет сыграть, так как в этом розыгрыше Кубка лиги уже заигран за «МЮ» (выступал там на правах аренды). Остается третий кипер – тот самый Лорис Кариус, который последний официальный матч провел аж два года назад, и, как мы все знаем, не всегда надежен в финалах.

«Ньюкасл» максимально мотивирован – хочет выиграть первый за 67 лет трофей в Англии

Эдди Хау уже несколько месяцев заряжает команду на победы в турнирах. С ноября перед каждой тренировкой игроки видят на экране одну и те же надпись:

«Мы не выигрывали внутренние трофеи 67 лет».

В последний раз «Ньюкасл» брал трофей дома в 1955 году – Кубок Англии. С тех пор было еще три проигранных финала Кубка, а также поражения в финале Кубка лиги и Суперкубке.

Мини-успехи случались в Европе: Кубок ярмарок в 1969-м и Кубок Интертото в 2006-м. Но все-таки это нельзя отнести к каким-то уж значимым победам.

В эти выходные весь Ньюкасл в ожидании долгожданного трофея.

Фото: REUTERS/Lee Smith; instagram.com