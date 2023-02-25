В компании Пикфорда и Крула пополнение.

Главный герой драматичной серии пенальти между «Шахтером» и «Ренном» – 21-летний вратарь Анатолий Трубин. Украинец отбил удары Жереми Доку, Биргера Мелинга и Лесли Угочукву, которые пробили в один и тот же левый нижний угол.

Вытащить «Шахтер» в 1/8 Лиги Европы Трубину помогла хорошая подготовка: на бутылке с водой голкипер выписал вероятные направления ударов соперника. В кадр как раз попали фамилии Доку и Мелинга, напротив которых указано, что прыгать нужно в правый от себя угол. Помогло!

Такие шпаргалки уже использовали в финалах Евро и Кубка Африки. Однажды соперник выкинул бутылку подальше от вратаря – и это могло стоить Перу выхода на ЧМ

Трубин не первый, кто использовал бутылку в качестве шпаргалки. Главный адепт этой хитрости – Джордан Пикфорд, который проделывал такой фокус еще во время ЧМ-2018.

В 1/8 финала сборная Англии прошла по пенальти Колумбию – Пикфорд помог англичанам впервые в истории победить в послематчевой серии на ЧМ, отразив удар Карлоса Бакки. И тогда в кадр попало, что перед серией вратарь получил от тренерского штаба бутылку с подсказками.

В том же году Пикфорд проделал такую же домашнюю работу даже перед товарищеским матчем с США. Тогда это не пригодилось (победили 3:0), но сам факт впечатляет.

Подобную подготовленность Джордан демонстрировал и раньше: еще в полуфинале молодежного Евро-2017 его заметили с запиской, спрятанной под гетрами.

На взрослом Евро-2020 Пикфорд повторил любимый трюк уже в финале: с помощью бутылки с подсказками он отбил два удара итальянцев, но неудачные попытки Рэшфорда, Санчо и Сака не позволили англичанам взять титул.

В матчах за «Эвертон» Пикфорд максимально усовершенствовал систему подготовки. Если раньше на бутылке были только фамилии и потенциальное направление удара, то в игре против «Вест Хэма» в 2021-м кипер нанес туда целую инфографику! На бутылке точное изображение последних ударов с пенальти в исполнении Марка Нобла, Майкла Антонио и Деклана Райса.

Увы, такая подготовка не пригодилась: пенальти не случилось, а «Эвертон» проиграл 0:1.

А вот старания Тима Крула оправдались полностью: в послематчевой серии 1/8 финала Кубка Англии вратарь «Норвича» отбил два удара и выбил из турнира «Тоттенхэм».

Справился со «шпорами» с помощью шпоры!

Еще один поклонник метода – египетский вратарь Мохамед Абу-Габаль, известный как Габаски. Год назад он стал героем Куба Африки, отбив 5 пенальти и дотащив Египет до финала.

В плей-офф кипера не раз спасала бутылка с водой. А точнее – с распечатанной инфографикой с направлениями ударов.

Впрочем, прошлый год также показал, что иногда лучше рассчитывать на память. Летом Австралия и Перу бились в межконтинентальных стыках за выход на ЧМ-2022: 120 игровых минут не выявили победителя, поэтому все решилось в веселой серии пенальти.

Перед ней тренер австралийцев Грэм Арнольд удивил, заменив капитана и основного кипера Мэттью Райана на вратаря «Сиднея» Эндрю Редмэйна, который к 33 годам никогда не играл за пределами Австралии и вообще проводил только второй матч за сборную. Но он настоящий эксперт по психологии пенальти!

Как только вратарь Перу Педро Гальесе отошел от бутылки со своими шпаргалками, Редмэйн подобрал ее и невозмутимо выкинул ее за рекламный щит!

В итоге Гальесе взял только первый удар – вероятно, статистику остальных бьющих не запомнил. Редмэйн же, выбив из под соперника уверенность, устроил из серии шоу: перед попытками перуанцев безумно бегал от штанги к штанге и в итоге стал героем Австралии, взяв решающий удар.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier; globallookpress.com