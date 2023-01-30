Художник рисует Холанда каждый день. Есть эмо-Холанд, Наруто-Холанд и даже Холанд с Хасбиком

Необычная выставка.

Англия сходит с ума по Эрлингу Холанду: норвежец бьет бомбардирские рекорды и разрывает АПЛ. Одно из самых необычных последствий признания – одержимость английского художника, который уже на протяжении нескольких месяцев каждый день рисует по портрету нападающего «Манчестер Сити».

5 октября Холанд забил двушку «Копенгагену» в Лиге чемпионов, и в аккаунте @Rory.Paints появилась первая картина с лицом Эрлинга. Это было началом огромной серии работ. Каждый портрет сопровождался ироничным комментарием автора.

«Всего 2 гола сегодня. Теперь, когда он в «Ман Сити», кто-то сможет его остановить?»

«Второй день, когда я рисую Эрлинга Холанда до того, как он перейдет в, мм..., «Астон Виллу».

«Сегодня я нарисовал его с повязкой на голове – смотрите, какой он довольный, что у него есть повязка. Это был третий день, когда я рисую Эрлинга Холанда, до того, как потеряю рассудок».

«День четвертый, когда я рисую Эрлинга Холанда каждый день, пока не заскучаю». На этот раз норвежец с рыжими косичками и золотыми зубами.

«День #5 рисования Эрлинга Херланда каждый день, пока я не научусь правильно выговаривать его имя. Спасибо, что вы пишете мне и спрашиваете про мое ментальное здоровье – у меня все в порядке».

«Шестой день рисования Эрлинга Холанда каждый день. Сначала я нарисовал его в образе паровозика Томаса, но мне не понравилось. Я сделал другой портрет – и на нем он похож на моргающего парня из мема»

«День седьмой рисования Ирлинга Херланда каждый день, пока я не научусь выговаривать его имя правильно. Он сегодня с нами смотрит матч против «Копенгагена» со скамейки».

«Восьмой день рисования Эрлинга Холанда каждый день, пока я не научусь выговаривать его имя правильно. Сегодня я доволен результатом, хоть он и похож на Дейемона Таргариена из «Дома Дракона».

«Девятый день рисования Эрлинга Холанда каждый день. Люди говорят, что мои портреты не похожи на Эрлинга, поэтому я нарисовал всю голову целиком. Мне кажется, тут он похож на себя».

«10-й день рисования Эрлинга Холанда каждый день, пока я не сойду с ума. Мне предложили нарисовать Холанда в образе красивого Сквидварда. Мне так понравился результат, что я сделал алтарь с ним в туалете».

«11-й день рисования Эрлинга Холанда каждый день до тех пор, пока... Честно, не знаю, сколько это продлится». И вид сзади.

«12-й день рисования Эрлинга Херланда каждый день пока я не научусь правильно выговаривать его имя. Сегодня он травмирован, поэтому я нарисовал грустного Холанда».

«13-й день рисования Эрлинга Холанда, пока он не наложит запретительный ордер. В прошлый раз был грустный Холанд, но он вышел и забил пенальти на последней минуте, так что вот вам злобно-радостный».

А вот норвежец в стиле Obey. И да, Рори запустил магазин с мерчом.

Call of Duty Холанд.

«16-й день рисования Эрлинга Холанда каждый день. У меня был холст со старой незаконченной картиной, но это дерьмо никто и никогда не увидит. Поэтому я нарисовал поверх Холанда. Это самый большой из портретов. Пока что».

«17-й день рисования Эрлинга Холанда, пока боль не уйдет. Сегодня попробовал новую технику и мне понравилось, это мой любимый портрет. Я даже повесил его над столом, чтобы Эрлинг оценивающе смотрел на меня сверху вниз».

«18-й день рисования Эрлинга Холанда. Норвегия не отобралась на ЧМ, поэтому он будет болеть за вторую любимую сборную – Уэльс. Кто-то удивится, но на самом деле бабушка Холанда – из Уэльса».

«19-й день рисования Эрлинга Холанда. Вчера ночью хейтеры разбили окно моей машины кирпичом. Но я не позволю никому меня остановить. Теперь у меня есть кирпич с глазами Эрлинга Холанда».

«20-й день рисования Эрлинга Холанда. Последние дни были стрессовыми. Я спросил себя, чем бы занялся Эрлинг. Очевидно, он бы медитировал. А живопись – моя медитация. И я нарисовал медитирующего Холанда».

«21-й день рисования Эрлинга Холанда. Обо мне рассказали в норвежской газете. Это вдохновило меня написать портрет Холанда, одержимого предками-викингами».

«22-й день рисования Эрлинга Холанда. Сегодня расскажу чуть больше про процесс. Сначала я грунтую основу. Потом пью белый русский на польской водке, потом немного рома и вырубаюсь. А когда просыпаюсь – портрет уже закончен».

«23-й день рисования Эрлинга Холанда каждый день, пока дело не будет сделано. Семья и друзья очень переживают за мое состояние, но они не понимают, в какое приключение мы ввязались».

«24-й день рисования Эрлинга Холанда каждый день. Сегодня нарисовал злого Холанда. А еще я сейчас разрабатываю собственную марку вина Erwine Haaland».

«25-й день рисования Эрлинга Холанда каждый день, пока Уэльс не выиграет чемпионат мира. Сегодня я нарисовал Холанда в образе Джокера».

«Я постарался нарисовать в образе e-girl, но это больше похоже на девушку, которую можно встретить в клубе в Ньюкасле. Это был 26-й день рисования Эрлинга Холанда».

«Надеюсь, вам понравится, потому что сложно сделать татуировки моими ужасными кисточками. Это был день №27 рисования Эрлинга Холанда каждый день».

«28-й день рисования Эрлинга Холанда каждый день, пока не закончатся краски. Сегодня я нарисовал Гигачад-Холанда».

«Вы просили это! Мне нравится контраст и как получились волосы. Это был 29-й день рисования Эрлинга Холанда».

«Вы можете поверить, уже 30-й день рисую Холанда! Спасибо за запросы в комментариях, представляю вам Пепа-Холанда».

«Я сделал это по вашему запросу, но мне не нравится – выброшу в мусорку. Это был 31-й день рисования Эрлинга Холанда».

«День №32 рисования Эрлинга Холанда каждый день. Сегодня он в стиле аниме Jojo’s Adventure. Безумное шоу, которым я засматриваюсь».

«33-й день с того момента, когда я уволился с работы ради рисования Эрлинга Холанда каждый божий день. Надеюсь, вам нравится Minecraft-Холанд. Думаю, надо нарисовать ему тело».

«Если вы думали, что я остановлюсь, то я никогда не остановлюсь. Эмо-Холанд. И это был 34-й день рисования Эрлинга Холанда до конца моей жизни».

«Сегодня я нарисовал его в образе толстого веселого бородатого мужика в красном. Но мне надо чем-то заменить бутылку кока-колы, потому что они меня не спонсируют». К счастью, выход был найден!

На 37-й день Рори нарисовал Халка Холанда.

«Воскресенье, чувствую себя ужасно, но не прекращаю писать портреты. Это день №38 рисования Эрлинга Холанда каждый день». Узнали Наруто?

39-й день – и портрет в стиле Ван Гога.

«Это 40-й день рисования Эрлинга Холанда. Я написал портрет в образе Уолтера Уайта, мне не понравилось. Мне нужно было вдохновение, поэтому я уехал в Сомерсет».

«Прежде всего хочу сказать, как сильно я люблю Китай. Сегодня Эрлинг в образе Bing Chilling (мем с Джоном Синой, говорящем на китайском). Холанд тут больше похож на Милли Бобби Браун. Это был день №41 рисования Эрлинга Холанда».

На 42-й день Рори нарисовал портрет в стиле Fake Taxi. Пассажиром стал Холанд, а вот по водителю художник спросил мнение аудитории – и снова написал Холанда.

«Смотрите, какие чудесные маленькие холсты. Думаю, я могу без труда написать 5 таких портретов за день. Это был 43-й день рисования Эрлинга Холанда каждый день».

«Меня примерно раз в день просят нарисовать Холанда в образе самого Адольфа. Но я не думаю, что это хорошая идея. Вместо этого написал его в образе солдата времен Первой мировой, который трагично погиб на фронте. Это был 45-й день рисования Эрлинга Холанда».

«Это мое самое амбициозное полотно. Как вы думаете, что Эрлинг Холанд должен рисовать на этой картине?» – спросил Рори. И в итоге норвежец рисует самого себя.

«У нас уже есть эмо-Холанд. Я подумал, что было бы неплохо сделать мини-эмо-Холанда. Отлично дополнит мою мини-серию».

«Я просто прошу прощения у всех. Это был 48-й день рисования Эрлинга Холанда каждый день».

А это пока просто набросок. Эрлинг с жемчужной сережкой.

«С полок в магазинах пропали все яйца, поэтому я решил написать портрет на одном из этих драгоценных товаров. Вот вам яйцо-Холанд».

«Мне хотелось, чтобы мой 50-й портрет Холанда стал особенным. И он будет!»

Кстати, в январе Рори уезжал в путешествие по Европе и какое-то время не рисовал Холанда. И это совпало с сухой серией Эрлинга за «Манчестер Сити». Художник даже привел статистику: в период рисования портретов норвежец забил 13 голов за 11 матчей, а во время творческой паузы – 0 в 3 играх. После 50-го портрета Холанда снова прорвало.

Судя по всему Рори немного устал от портретов Холанда, потому что в январе он нарисовал лицо Хын-Мин Сона. У корейца не клеится в этом сезоне, но в тот же день он сделал ассист на победный гол против «Фулхэма».

Художник долго не мог определиться с 51-м портретом Холанда, поэтому снова отвлекся: «Я начал рисовать Хасбика. А потом написал еще один портрет Хасбика. И еще»

Но перерыв был недолгим: «Да, еще только январь и впереди еще 11 месяцев, но вот лучшая картина 2023 года».

Рори неплохо раскачал аккаунт – на момент написания поста у него 39 тысяч подписчиков. Художник шутит, что его картины стоят 50 тысяч фунтов (хотя цена последних полотен подскочила до 60к и даже 100к). В комментариях интересуются, будет ли он продавать оригиналы полотен. Рори отвечает, что позже – сначала хочет провести полноценную выставку.

Фото: instagram.com/rory.paints