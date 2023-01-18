«Сочетать старое лицо с новыми вещами – новый тренд». 6 образов Слуцкого на вещевом рынке (плюс рэп) – в шоу «Плюшки»

В конце сожгли старую куртку Леонида.

На канале «Плюшки» новое видео с футбольными людьми – прежние гости Леонид Слуцкий и Артем Дзюба снова встретились с блогером Богданом Лисевским и сгоняли на рынок за новой одеждой. По законам РФ мы не можем дать прямую ссылку на видео из-за нецензурной лексики, но вы можете найти его на канале «Плюшки».

Звучит многообещающе, правда?

Начало как всегда притягательное.

Спустя несколько минут они оказались на на фермерском рынке «Ветерок» на юге Москвы.

Богдан сразу идет в атаку на Слуцкого: «Так, Леонид Викторович, сразу говорю, все попало брать не надо. Что дорогое увидите, сразу похватаете, это не трансферный рынок. Все спокойненько, смотрите, что действительно нужно. Цена-качество смотрите, хорошо?».

Зато Дзюба не боится потеряться на большом рынке: «На табло посмотрите, там всегда загорается моя фамилия, потому что я всегда забиваю, в любом состоянии».

Дальше Слуцкий экспериментировал с образами!

Первый – матроска из узбекистанского хлопка. «Идеально подходит для того, чтобы спиться».

Образ бандита Слуцкому тоже подошел. «В таком луке и проигрывать нормально».

Кожаные штаны и характерные сапоги на месте.

Узнаете этот образ?

Это же Ленни Возняк из сериала 30 Rock, которого играет Стив Бушеми! Единственный минус: по мнению Богдана, в таком виде точно ни в какой клуб не возьмут.

А вот такого мужчину, по мнению Богдана Лисовского, можно увидеть где-нибудь в пансионате в Ессентуках.

Образы тинейджеров Слуцкому очень даже идут. «Сочетать несочетаемое – в этом что-то есть. Сочетать старое лицо с новыми вещами – новый тренд».

А в таком виде можно сниматься в клипах рэперов. Логотип Фольксвагена на груди делает образ еще эффектнее.

Леонид настолько вдохновился, что даже зачитал про блогера Влада Бумагу (44 млн подписчиков)!

«Влад Бумага – отец ютуба. Ты штампуешь сомнительный стаф.

Плюшки – социальная служба. Я лишаю тебя родительских прав».

Слова в целом соответствуют образу.

А в конце видео сожгли куртку, в которой Слуцкий приехал на рынок.

Финальная сцена заканчивается философским диалогом:

«А ты паспорт мой из куртки вынул?

Лень, новая жизнь – новое имя».