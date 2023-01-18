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«Сочетать старое лицо с новыми вещами – новый тренд». 6 образов Слуцкого на вещевом рынке (плюс рэп) – в шоу «Плюшки»

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Артем Дзюба Артем Дзюба
Футбол Футбол

В конце сожгли старую куртку Леонида.

На канале «Плюшки» новое видео с футбольными людьми – прежние гости Леонид Слуцкий и Артем Дзюба снова встретились с блогером Богданом Лисевским и сгоняли на рынок за новой одеждой. По законам РФ мы не можем дать прямую ссылку на видео из-за нецензурной лексики, но вы можете найти его на канале «Плюшки»

Звучит многообещающе, правда? 

Начало как всегда притягательное. 

Спустя несколько минут они оказались на на фермерском рынке «Ветерок» на юге Москвы.

Богдан сразу идет в атаку на Слуцкого: «Так, Леонид Викторович, сразу говорю, все попало брать не надо. Что дорогое увидите, сразу похватаете, это не трансферный рынок. Все спокойненько, смотрите, что действительно нужно. Цена-качество смотрите, хорошо?».

Зато Дзюба не боится потеряться на большом рынке: «На табло посмотрите, там всегда загорается моя фамилия, потому что я всегда забиваю, в любом состоянии».

Дальше Слуцкий экспериментировал с образами! 

Первый – матроска из узбекистанского хлопка. «Идеально подходит для того, чтобы спиться».

Образ бандита Слуцкому тоже подошел. «В таком луке и проигрывать нормально».

Кожаные штаны и характерные сапоги на месте.

Узнаете этот образ?

Это же Ленни Возняк из сериала 30 Rock, которого играет Стив Бушеми! Единственный минус: по мнению Богдана, в таком виде точно ни в какой клуб не возьмут.

А вот такого мужчину, по мнению Богдана Лисовского, можно увидеть где-нибудь в пансионате в Ессентуках.

Образы тинейджеров Слуцкому очень даже идут. «Сочетать несочетаемое – в этом что-то есть. Сочетать старое лицо с новыми вещами – новый тренд». 

А в таком виде можно сниматься в клипах рэперов. Логотип Фольксвагена на груди делает образ еще эффектнее.

Леонид настолько вдохновился, что даже зачитал про блогера Влада Бумагу (44 млн подписчиков)!

«Влад Бумага – отец ютуба. Ты штампуешь сомнительный стаф. 

Плюшки – социальная служба. Я лишаю тебя родительских прав». 

Слова в целом соответствуют образу. 

А в конце видео сожгли куртку, в которой Слуцкий приехал на рынок.

Финальная сцена заканчивается философским диалогом:

«А ты паспорт мой из куртки вынул?

Лень, новая жизнь – новое имя».

33 комментария

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Булат Гайфеев
Новый источник мемов для ВГИКа
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Егор Малахов
Блин,то так смешно было бы в 2014. Жаль сейчас 2023
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Nerazzurri-88
Ответ Неоновый Демон
Какое дно . Наигранные заученные ответы и вопросы . Дешёвая актерская игра . Все к чему касается этот Богдан вызывает кринж и почему то дикий восторг аудитории Ужас
В КВН была топовая команда у Твери. Потом богданчик стал очень блевотным персонажем. Если судить по статье, то неплохая идея, заходы смешные, но тут мата нет. В ролике, думаю, много воды и мата. Но быдлу нравится, судя по комментариям.
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Фан Рубина
Когда после дауншифтинга по европке больше не смог тренировать на уровне сильнейшей лиги мира - РПЛ, остаётся так и катиться по наклонной.
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Мыкола
Пошёл по наклонной. Батюшки. До чего кровавый режим довёл
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ЧакСевернаяКорея
Дзюбу тоже сожгли ? Ни слова о нем в конце этой туфты.
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Antuanych
Забавный ролик. Но вот постоянная довольно едкая пикировка Дзюбы и Слуцкого немного поднадоела к концу. Хватило бы и пары шуток.
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Михаил Будылёв
Кто не понял, строчки Слуцкого, это отсылка на Баттл Гнойного против Оксимирона
"Отец Баттл репа на русском,
Вы штампуете сомнительный стафф,
Антихайп социальная служба,
Я лишаю тебя родительских прав"
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Юрий Безуглый
Ответ Kyancey
Что не так с ЧБД и Дудем?
И правда, что не так с ЧБД, где весь юмор - это тупые оскорбления, а нормальных шуток полторы штуки на все выпуски?
К Дудю вопросов нет, если что, тут с вами солидарен
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jestkyi tip
Вадим Высоцкий как много у Вас свободного времени)))))))))
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Recreated
А зачем нужен был дрочер?
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Максим Пантелеев
Слуцкий закапывает себя, как серьезного человека. И еще таскается с этим зашкварышем.Тоже мне,друга нашел. Пиярщики у них каловые конечно. Или готовят продать их в Аншлаг?
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hett
Ответ Александр Блинов
Коптевский рынок, где они были, находится на севере, а не юге Москвы)
Автор из хайфы🤷‍♂️
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Мукунку хороший
What the ##ck.?
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garp
Леонид Викторыч нездорово выглядит((
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Максим Пантелеев
Ответ Stepashkin Nickita
Какое бы сейчас не было отношение к Дзюбе и Слуцкому, чувство юмора и самоиронию у них не отнять, видео получилось очень даже забавным.
Кому и член на заборе нарисовать -ухохочешься.
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Mr.Bean
Ответ Александр Блинов
Коптевский рынок, где они были, находится на севере, а не юге Москвы)
Видимо автор попутал с Капотней))
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Kyancey
Ответ Неоновый Демон
Интеллект прям лезет со всех щелей . Одним словом аудитория чбд , дудя и бузовой
Что не так с ЧБД и Дудем?
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Неоновый Демон
Ответ Kyancey
А тебя это ##### не должно )))
Интеллект прям лезет со всех щелей . Одним словом аудитория чбд , дудя и бузовой
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fasttriton
Это шоу - безвкусное гов*о.
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Roman Araslanov
Ответ Stepashkin Nickita
Какое бы сейчас не было отношение к Дзюбе и Слуцкому, чувство юмора и самоиронию у них не отнять, видео получилось очень даже забавным.
У Дзюбы никогда не было, и нет самоиронии
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Максим Пантелеев
На Дзюбе брендовый шмот смотрится,как с Садовода. Наредкость некоммерческий фейс
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Станнис Баратеон
Самоирония - это конечно хорошо, но у Слуцкого уже какая-то клоунада пошла
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Alda
How Do You Do Fellow Kids? :D
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-2
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Stepashkin Nickita
Какое бы сейчас не было отношение к Дзюбе и Слуцкому, чувство юмора и самоиронию у них не отнять, видео получилось очень даже забавным.
+27
-7
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