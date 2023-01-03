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Больше 20 тысяч фанатов попросили Альвареса расстаться со своей девушкой. Что случилось?

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Хулиан Альварес Хулиан Альварес
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Форвард «Ман Сити» Хулиан Альварес впечатлил на ЧМ-2022 – забил четыре гола, отдал один ассист и помог аргентинцам впервые за 36 лет выиграть чемпионат мира. Но на родине попал в историю. 

Дома Хулиана встречали как героя. В сети завирусилось видео, где Альварес подходит к толпе фанатов, чтобы дать автограф. Но разошлось оно не из-за милоты, а из-за реакции девушки Хулиана – Марии Эмилии Ферреро. На ролике видно и слышно, что девушка делает все, чтобы игрок потратил на фотосессию как можно меньше времени. Мария разрешила юным фанатам сделать только пару групповых кадров – хотя каждый из них наверняка хотел заполучить отдельное фото с кумиром. 

«Ребята, еще одно фото и все. Нам пора», – говорила девушка.

Происходящее на видео настолько смутило одного из фанатов, что тот запустил петицию на Change.org, которая призывала Хулиана расстаться с девушкой. Оказалось, ее поведение не понравилось еще очень многим людям: на данный момент обращение болельщика собрало больше 20 тысяч подписей.

Гневные реакции долетели и до самой Марии. Через несколько дней после публикации петиции девушка вышла на связь в соцсетях.

«Всем привет! Считаю необходимым прояснить ситуацию и объяснить контекст. В тот день мы ужинали с моей семьей. В два часа ночи к дому пришли толпа мальчишек и девчонок. Большинство из них – мои ученики, которым я доверяю. Когда я уже собиралась уходить, Хулиан вышел из дома, чтобы поприветствовать ребят. Мы решили, что групповое фото с чемпионом мира станет для них отличным воспоминанием – я лишь пыталась это все организовать. Простите, если моя реакция показалась вам неуместной – надеюсь, вы сможете меня понять», – написала Ферреро.

Мария – тоже спортсменка. Раньше она профессионально занималась хоккеем на траве, а сейчас преподает физкультуру в школе.

Сам Альварес, кажется, не очень-то и расстроен хейтом в адрес Марии и уж точно не собирается ее бросать. В новогоднюю ночь нападающий выложил сторис, где признался своей второй половинке в любви. Хулиан и Мария родом из одной аргентинской деревушки Кальчин, поэтому их отношения проверены годами.

Чуть раньше в любви нападающему признавались болельщики «Сити», которые встретили чемпиона мира овациями на «Этихаде».

Хулиан Альварес – фанат Человека-паука. Стэн Ли создал героя вопреки критике, он стал главной звездой Marvel

11 лет назад Альварес ехал 120 км ради фото с Месси. На ЧМ-2022 они забивали вместе

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Phil Noble; Instagram/juliaanalvarez

25 комментариев

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tvorog8088
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Ответ александр модов
Нужно было написать Джону Терри. Без всяких петиций могло обойтись)
Ему лишь бы повод найти, любой)
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tvorog8088
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Мамаситой была бы краше)
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VsP
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Ответ александр модов
Нужно было написать Джону Терри. Без всяких петиций могло обойтись)
ради этого и захожу на спортс)
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Совесть Черданцева
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Шутки с "Хули" Через 3... 2... 1...
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александр модов
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Нужно было написать Джону Терри. Без всяких петиций могло обойтись)
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dimonivanov
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на видео действительно не видно агрессии, просто пытается организовать процесс
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Arche
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Сегодня запущу петицию, чтобы ушла ко мне 🙂
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Hedgehog1301
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Ещё одна причина никогда не слушать мнение фанатов
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Мари Хуан
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Ответ Pink Floyd1276
Хули(ганы), не дали сфоткаться с чемпионом мира.
https://www.youtube.com/watch?v=bKvJjPKS1Pg&ab_channel=HRMSD27
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Nurseiit Ismailov
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Ответ Форлан Малуда
А Хули вышел
Тоже не пойму хули Хулиан вышел...
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Владимир Муравьев
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"Хули вышел из дома" 😂
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Alex Kroni
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Ответ Кот Баюн
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Ахахах.
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Genn@dich
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Главное, чтоб всех юмористов не забанили сейчас)) комментарии просто огонь))
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brildan
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Ответ Кот Баюн
Комментарий удален модератором
Ахахахах
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yurypesha
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тейлор! может попросиили расстаться с ЕГО девушкой, а не со своей ?
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Александр Никитин
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забанить ее, быдло кенсел рулит
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Федор Филимонов
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А Хули выйдет? Нет? А скиньте мячик тогда?
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Kuryanin
Ответ Badinoko
Все комы которые я хотел написать- уже написаны 😡
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SiberMK
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Ответ Форлан Малуда
А Хули вышел
Зайди обратно
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Диман Ман
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Ответ Форлан Малуда
А Хули вышел
А Хули нет
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Teodrakis
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Пока с ним фоткаются, её лапают. Звездам-девушкам вообще стрессово быть хорошими, когда вокруг эти мухи слетаются и не всегда корректно приземляются.
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Badinoko
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Все комы которые я хотел написать- уже написаны 😡
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Pink Floyd1276
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Хули(ганы), не дали сфоткаться с чемпионом мира.
+6
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achrustalev
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Хули фоткаешься?
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Форлан Малуда
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А Хули вышел
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