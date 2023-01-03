Больше 20 тысяч фанатов попросили Альвареса расстаться со своей девушкой. Что случилось?

Форвард «Ман Сити» Хулиан Альварес впечатлил на ЧМ-2022 – забил четыре гола, отдал один ассист и помог аргентинцам впервые за 36 лет выиграть чемпионат мира. Но на родине попал в историю.

Дома Хулиана встречали как героя. В сети завирусилось видео, где Альварес подходит к толпе фанатов, чтобы дать автограф. Но разошлось оно не из-за милоты, а из-за реакции девушки Хулиана – Марии Эмилии Ферреро. На ролике видно и слышно, что девушка делает все, чтобы игрок потратил на фотосессию как можно меньше времени. Мария разрешила юным фанатам сделать только пару групповых кадров – хотя каждый из них наверняка хотел заполучить отдельное фото с кумиром.

«Ребята, еще одно фото и все. Нам пора», – говорила девушка.

Происходящее на видео настолько смутило одного из фанатов, что тот запустил петицию на Change.org, которая призывала Хулиана расстаться с девушкой. Оказалось, ее поведение не понравилось еще очень многим людям: на данный момент обращение болельщика собрало больше 20 тысяч подписей.

Гневные реакции долетели и до самой Марии. Через несколько дней после публикации петиции девушка вышла на связь в соцсетях.

«Всем привет! Считаю необходимым прояснить ситуацию и объяснить контекст. В тот день мы ужинали с моей семьей. В два часа ночи к дому пришли толпа мальчишек и девчонок. Большинство из них – мои ученики, которым я доверяю. Когда я уже собиралась уходить, Хулиан вышел из дома, чтобы поприветствовать ребят. Мы решили, что групповое фото с чемпионом мира станет для них отличным воспоминанием – я лишь пыталась это все организовать. Простите, если моя реакция показалась вам неуместной – надеюсь, вы сможете меня понять», – написала Ферреро.

Мария – тоже спортсменка. Раньше она профессионально занималась хоккеем на траве, а сейчас преподает физкультуру в школе.

Сам Альварес, кажется, не очень-то и расстроен хейтом в адрес Марии и уж точно не собирается ее бросать. В новогоднюю ночь нападающий выложил сторис, где признался своей второй половинке в любви. Хулиан и Мария родом из одной аргентинской деревушки Кальчин, поэтому их отношения проверены годами.

Чуть раньше в любви нападающему признавались болельщики «Сити», которые встретили чемпиона мира овациями на «Этихаде».

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Phil Noble; Instagram/juliaanalvarez