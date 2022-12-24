Видели женщину, с которой обнимался Лео после финала. Это шеф-повар сборной, настоящий талисман!

Знакомьтесь: Антония Фариас.

После победы сборной Аргентины в финале ЧМ-2022 на поле выбежала женщина, которая бросилась к Лео Месси в объятия. Игрок тепло поприветствовал даму – из-за этого некоторые в соцсетях предположили, что это мама Лео.

На самом же деле эту 42-летнюю женщину зовут Антония Фариас, и она – шеф-повар сборной Аргентины. Антония работает в национальной команде уже 10 лет и сопровождает ее во всех поездках. До Катара-2022 Фариас уже поработала на Финалиссиме-2022, Кубке Америки-2021 и ЧМ-2018 в России.

Про маму (ее зовут Селия Мария Куччиттини) Лео тоже не забыл – после финала обнимал ее не менее нежно.

Шеф-повар – талисман сборной Аргентины

Вернемся к Антонии. Ее считают одной из ключевых фигур в сборной Аргентины – многие даже называют шеф-повара талисманом. Близкие к Месси источники уверяют, что ее обожает вся команда, а игроки воспринимают ее как маму.

На ЧМ-2022 Антония работала в связке с Диего Яковоне, который курировал всю кухню. Фариас всегда прислушивалась к просьбам игроков и старалась учесть все их вкусовые предпочтения.

Не так давно Серхио Агуэро рассказывал, что в сборной после побед игрокам позволяли нарушение диеты: «После некоторых игр мы позволяем себе неаполитанскую Миланезу с картошкой фри. Это своего рода мотивация. Все едят что хотят».

Аргентинцы очень серьезно подошли к организации своего питания на ЧМ. Команда привезла с собой 2600 кг говядины и собственный гриль. Чтобы готовить асадо – популярное в Аргентине блюдо из жареного мяса. Так игроки расслаблялись – на ужинах смеялись и общались. В этом и состояла задумка Скалони, который подчеркивал, что такие мероприятия создают атмосферу союза и коллективной химии.

За обжарку мяса для асадо как раз отвечала Фариас. И наверняка вкладывала в это всю душу.

Фото: facebook.com/antonia.farias.10; REUTERS/Kai Pfaffenbach, Paul Childs; East News/AP Photo/Andre Penne