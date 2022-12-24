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Видели женщину, с которой обнимался Лео после финала. Это шеф-повар сборной, настоящий талисман!

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Знакомьтесь: Антония Фариас.

После победы сборной Аргентины в финале ЧМ-2022 на поле выбежала женщина, которая бросилась к Лео Месси в объятия. Игрок тепло поприветствовал даму – из-за этого некоторые в соцсетях предположили, что это мама Лео.

На самом же деле эту 42-летнюю женщину зовут Антония Фариас, и она – шеф-повар сборной Аргентины. Антония работает в национальной команде уже 10 лет и сопровождает ее во всех поездках. До Катара-2022 Фариас уже поработала на Финалиссиме-2022, Кубке Америки-2021 и ЧМ-2018 в России.

Про маму (ее зовут Селия Мария Куччиттини) Лео тоже не забыл – после финала обнимал ее не менее нежно.

Шеф-повар – талисман сборной Аргентины

Вернемся к Антонии. Ее считают одной из ключевых фигур в сборной Аргентины – многие даже называют шеф-повара талисманом. Близкие к Месси источники уверяют, что ее обожает вся команда, а игроки воспринимают ее как маму.

На ЧМ-2022 Антония работала в связке с Диего Яковоне, который курировал всю кухню. Фариас всегда прислушивалась к просьбам игроков и старалась учесть все их вкусовые предпочтения. 

Не так давно Серхио Агуэро рассказывал, что в сборной после побед игрокам позволяли нарушение диеты: «После некоторых игр мы позволяем себе неаполитанскую Миланезу с картошкой фри. Это своего рода мотивация. Все едят что хотят».

Аргентинцы очень серьезно подошли к организации своего питания на ЧМ. Команда привезла с собой 2600 кг говядины и собственный гриль. Чтобы готовить асадо – популярное в Аргентине блюдо из жареного мяса. Так игроки расслаблялись – на ужинах смеялись и общались. В этом и состояла задумка Скалони, который подчеркивал, что такие мероприятия создают атмосферу союза и коллективной химии. 

За обжарку мяса для асадо как раз отвечала Фариас. И наверняка вкладывала в это всю душу.

Месси превратился в вожака, Агуэро – в талисмана, команду сблизило асадо: как Аргентина шла к победе

На ЧМ сработала не только магия Месси. Аргентине помогали ведьмы и гадалки: они даже атаковали чужих вратарей 🧙‍♀️

Тот самый повар-мем выбесил всех: цеплял Месси ради фото и позировал с кубком, хотя не мог его трогать

Фото: facebook.com/antonia.farias.10; REUTERS/Kai Pfaffenbach, Paul Childs; East News/AP Photo/Andre Penne

12 комментариев

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Варлампий Варлампий
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жарит поди эту милфу
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BaldFraud
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Ответ Александр Петрович
Почему поварихи так похожи друг на друга )? Ну вылитая тёть Катя из нашей школы ...
Меня насмешило, когда в американских интернетах увидел, что Билли Айлиш назвали HR lady, то есть работницу отдела кадров. Потому что в россии они так же выглядят.
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Daylight
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Ответ Adeen
С чего ты так решил? Он в хороших отношениях с очень многими футболистами и те постоянно летают(2 года назад точно) к нему в Турцию, в свободное время.
Он в Дубае живёт и работает. И летают они не к нему, и хорошими отношениями там не пахнет - просто PR
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prus_3
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На двух с половиной тоннах говядины можно что угодно выиграть! Но вообще этот кубок мира поварской какой-то получился. То бешеный мясник-турок из рук его вырывает, то мама-повар кастрюльку на кухню подыскивает...
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Александр Петрович
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Почему поварихи так похожи друг на друга )?
Ну вылитая тёть Катя из нашей школы ...
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Adeen
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Действительно у нее с игроками хорошие и тёплые отношение, особенно с Месси,после финала на поле были два повара. К сожалению только одному из них была рада команда. Другой всем мешал
С чего ты так решил? Он в хороших отношениях с очень многими футболистами и те постоянно летают(2 года назад точно) к нему в Турцию, в свободное время.
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DJIGURDEZ
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ладно новый стиль комментов, но даже "Без диалогов" не запоминается, постоянно с диалогами показывает сайт
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DJIGURDEZ
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ну тогда сразу было понятно, что на маму он бы не так отреагировал, но новость растиражировали везде
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Hella black
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Кстати где она в своей рабочей форме,очень напоминает Гюсто из микро-шефа 🐀
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Hella black
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Вот эта женщина (повар) должна была сфоткаться с Кубком Мир. А не этот загар с солью на локтях.
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Тиджани Бабангида
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Наверное готовит так-же вкусно как и мама
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Azamat Abdukadyroff
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Действительно у нее с игроками хорошие и тёплые отношение, особенно с Месси,после финала на поле были два повара. К сожалению только одному из них была рада команда. Другой всем мешал
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-2
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