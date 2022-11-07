«Клянусь, он расскажет внукам, что выиграл ЧМ». Агуэро заставил всех поверить, что у него тоже медаль
Серхио Агуэро – счастливый талисман сборной Аргентины на ЧМ в Катаре. Он так слился с командой, что даже появились предположения о том, что Куна записали в технический штаб, чтобы он тоже получил медаль. Но как на самом деле?
Агуэро предлагали войти в тренерский штаб перед ЧМ. Он отказался, чтобы приятно провести время на турнире
Судя по фотографиям – Агуэро такой же чемпион, как и все.
Он поднимал Кубок над головой в форме сборной.
И отмечал победу с медалью.
Но, похоже, медаль все же не его. По данным The Athletic, Аргентина перед стартом ЧМ и правда предлагала Агуэро войти в тренерский штаб, но тогда экс-форвард отказался.
Это в интервью ESPN подтверждал и сам Серхио: «Поговорил с Чики [Тапиа, президентом Аргентинской футбольной ассоциации] и ясно дал понять свою цель – приятно провести время. Я еду в Катар, но как фанат. Буду доступен для любого мероприятия сборной Аргентины в качестве посла, но не хочу ежедневной ответственности перед командой».
Вместо тренерского штаба Агуэро присоединился к комментаторам ESPN Argentina – и как и планировал, отлично провел время. Хотя началось все с заминки: за несколько дней до первого матча с Саудовской Аравией Серхио не пустили на базу аргентинцев.
«Если они хотят, чтобы я ушел, это нормально, но скажи мне это в лицо, – жаловался Агуэро. – Я никогда никого не обижал, всегда вел себя хорошо. Может быть, есть люди, которым не понравилось то, что я сказал. Я даже не помню что. Мне сказали, что решение исходит сверху, но я вижу, что другим людям разрешили войти. Это странная ситуация».
Затем Агуэро публично заявил, что Лаутаро Мартинеса не стоило выпускать в стартовом составе на матч с Саудовской Аравией. Но ближе к плей-офф дистанция между Куном и сборной сократилась. Во время трансляции на твиче Серхио узнал, что Месси решил жить на турнире без соседа по комнате. Вскоре Кун это исправил.
Агуэро: «Где вы, ребята?»
Месси: «В нашей комнате»
Агуэро, указывая на себя: «В нашей?»
Месси: «Конечно».
Постепенно Серхио стал 27-м игроком сборной, который совмещал роли талисмана, вдохновителя и даже телохранителя.
Он вручал Месси приз лучшего футболиста матча, защищал его от нападок (от сборной Нидерландов до боксера Канело), тренировался со сборной и даже вновь ночевал с Лео в одном номере. После триумфа Агуэро катал Месси на плечах, стучал в барабан знаменитого фаната и зачем-то оскорбил Камавингу в раздевалке (извинения сделали только хуже).
«Гений! Даже обошелся без фотошопа». Болельщики отмечают изобретательность Агуэро, а Терри его потроллил
Серхио так хотел почувствовать вкус победы, что придумал даже самодельную медаль. Взгляните на чемпионский образ Куна: он повернул ленту бейджа так, чтобы она выглядел как от медали!
Фанаты раскусили Агуэро, но заценили его старания по созданию мира, в котором он чемпион:
• «Тот, кто первым обратил на это внимание, настоящий преступник! Серхио так старался над образом, а вы все испортили».
• «Черт, не понимаю, он скорее гений или обыкновенный мошенник?»
• «Он думает, что он в команде 😭😭».
• «Клянусь, он будет показывать это фото внукам и говорить, что выиграл Кубок мира».
• «Гений! Даже обошелся без фотошопа. Объясните, как он до этого вообще додумался?»
Джон Терри точно знает, кем вдохновлялся Серхио. Экс-защитник «Челси» в интервью BeIN Sports вспомнил, что тоже выходил на поле в форме после победы в финале ЛЧ в 2012-м, хотя не играл в матче. «Агуэро повторил Джона Терри, не так ли? Я сделал это первым!» – пошутил англичанин.
Позже он добавил в твиттере: «Если уж решил это сделать, то хотя бы надень щитки и бутсы 🤣».
Серхио решил, что футболки достаточно.
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Агуэро катал Месси на плечах и, кажется, ночевал с Лео в одном номере. Их дружба – 😲
Фото: REUTERS/Paul Childs, Thaier Al-Sudani, Molly Darlington, Hannah Mckay, ; Gettyimages.ru/Dan Mullan; instagram.com ; twitter.com/JohnTerry26
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