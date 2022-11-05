Драма Германии, Испании и Коста-Рики – в 10 гифках с Ельциным

Не Техедой.

Группа Е однозначно самая драматичная на этом чемпионате мира. Тут и лучший матч (Германия – Испания – 1:1), и неожиданные исходы (победы Японии над немцами и испанцами, поражение от Коста-Рики), и даже неочевидный герой. В последнем туре наступил звездный час костариканца Ельцина Техеды. Полузащитник забил гол, который на какое-то время отбросил Германию на последнее место.

По такому случаю расскажем про третий тур в группе Е в 10 гифках с другим Ельциным.

Сначала все было спокойно. Испания быстро забила Японии, у немцев Гнабри тоже открыл счет. Фавориты побеждают – можно расслабиться.

Но начался второй тайм. Японцы за три минуты забили два мяча испанцам (48-я и 51-я), а у Коста-Рики Ельцин Техеда сравнял счет против немцев (58-я минута). Неожиданная радость!

Немцы и так вылетали из-за победы сборной Японии, но испанцы еще проходили в плей-офф. И тут Коста-Рика на 70-й минуте делает счет 2:1 – и пляшет.

В режиме реального времени Коста-Рика вышла на второе место, а Испания и Германия вместе вылетают. Это не учебная тревога!

Еще раз: Япония и Коста-Рика в моменте обыгрывали Испанию и Германию по 2:1. Все остальные топ-сборные...

Редкий хайлайт: Ельцин Техеда выкидывает фаворитов с чемпионата мира.

Сердце всех костариканских болельщиков в тот момент колотилось вот так! А немцы и испанцы явно закинулись валидолом.

Не группа, а настоящие эмоциональные качели!

Очень жаль, что Коста-Рика оступались. Немцы сначала сравняли (на 73-й), а потом и победили 4:2 (забили на 85-й и 89-й). Но Ельцин утащил Германию за собой – обе команды вместе полетят домой.

Луис Энрике счастлив – агент Ельцин сработал как надо. Испания заняла второе место в группе – теперь сыграет с Марокко в 1/8 и до финала не встретится с Аргентиной и Бразилией.

В это время все фанаты сборной Германии... Их можно понять – провал на втором чемпионате мира подряд.