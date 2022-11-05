Кто выступит на открытии ЧМ? Дуа Липа и Шакира отказались, а Робби Уильямс назвал критиков лицемерами

«Если везде строго подходить к правам человека, то я даже на кухне не смогу выступить».

В воскресение стартует чемпионат мира в Катаре. Наверняка нас ждет красочная церемония открытия. Шейхи выложили 220 миллиардов долларов на ЧМ и вряд ли поскупились на шоу.

Но кто там выступит?

Шакира отказалась «по личными причинам». Жаль, ведь она лицо чемпионатов мира

Изначально в анонсах церемонии открытия фигурировала Шакира. Но за четыре дня до старта ЧМ-2022 появилась новость, что колумбийская певица отказалась от выступления «по личным причинам» – именно такую формулировку приводит Marca.

«Мне подтвердили, что Шакира не выступит на церемонии открытия. Но никто не исключает того, что у нее будет другая роль по ходу чемпионата мира», – говорит телеведущая Адриана Дорронсоро.

Кто-то считает, что причиной отказа Шакиры стали действительно личные причины (певица только что получила полное право опеки над детьми), но есть другая версия – нарушением Катаром прав человека. Пока никакой официальной информации нет – остаются только слухи.

Именно Шакира исполнила лучшую песню чемпионатов мира в XXI веке – да, речь про Waka Waka. Да и вообще колумбийка стала привычной частью футбольного праздника.

Шакира выступала перед финалом ЧМ-2006. Исполнила один из главных хитов Hips Don’T Lie.

В 2010-м Шакира пела Waka Waka и на открытии, и перед финалом. Это стало отличным бэкграундом для романа с Пике.

Чемпионат мира-2014 тоже не обошелся без Шакиры. В Рио она снова выступала перед финалом.

В 2018-м Шакира не выступала. У певицы в декабре 2017-го были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых даже пришлось отложить мировое турне. Но уже в 2020-м она вернулась и даже выступила в перерыве Супербоула в дуэте с Дженнифер Лопес. Зажгли тогда нереально!

Дуа Липа и Род Стюарт тоже отказались – объяснили нарушением прав человека

А вот английская певица Дуа Липа прямо написала, почему отказалась:.

«Ходят слухи, что я буду выступать на церемонии открытия чемпионата мира. Я не буду выступать и никогда не участвовала в каких-либо переговорах о выступлении.

Я буду поддерживать Англию издалека и с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда он выполнит все обещания в области прав человека, данные им, когда страна получила право на проведение турнира».

Дуа Липа выступала перед финалом Лиги чемпионов-2018. И это было ярко.

Получилось настолько хорошо, что фанаты «Реала» еще долго были уверены, что Дуа встречалась с Марко Асенсио, а в Британии были серьезные разговоры о романе с Трентом Александер-Арнолдом (он сам же их и развеял). Фанаты «Ливерпуля» даже добавили песню One Kiss в свой репертуар.

Отказался и другой британский артист Род Стюарт. Сослался на те же причины:

«Мне предложили огромную сумму денег – более миллиона за одно выступление. Но я отказал, потому что считаю неправильным ехать с подобным выступлением в страну с такими идеями и ценностями. Я также считаю, что Иран должен прекратить поставлять Катару оружие».

Так кто выступит? Точно будет Чонгук из BTS. И ждем Робби Уильямса

Пока организаторы держат лайнап в секрете. Но немного информации уже просочилось.

Например, анонс выступления в стартовом шоу ЧМ-2022 появился на странице Чонгука – звезды южнокорейской K-Pop группы BTS (те самые ребята из мема «Вот они слева направо»).

Другими возможными участниками церемонии открытия называют Black Eyed Peas и Робби Уильямса. Шоу последнего на церемонии открытия ЧМ-2018 мы тоже прекрасно помним.

Британского певца раскритиковали из-за возможного появления в Катаре. Уильямс язвительно ответил:

«Конечно, я не оправдываю никаких нарушений прав человека где бы то ни было.

Но, учитывая это, если везде строго подходить к вопросу с нарушением прав человека, то это будет самый короткий тур в мире: я даже на своей собственной кухне не смогу выступить.

Каждый, кто оставляет сообщения со словами «нет Катару», делает это с помощью китайских технологий. С моей стороны было бы лицемерием не ехать [в Катар] из-за других мест, в которых я бываю.

Вам словно дают микроскоп и говорят: «Так, это плохиши, и мы должны ополчиться на них». Я думаю, что лицемерие здесь в том, что если мы так подходим к вопросу в этом случае, то и ко всему миру надо применять тот же подход. Но если мы сделаем это, то никто никуда поехать не сможет.

Мы говорим: «Ведите себя как мы, или мы исключим вас из общества. Ведите себя как мы, потому что у нас все правильно».

Фото: Gettyimages.ru/Michelly Rall, Frazer Harrison; globallookpress.com/imago stock&people, Omar Martinez/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst, Imagespace/Keystone Press Agency