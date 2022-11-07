Цена позднего гола «Бенфики» в группе: португальцы получили «Брюгге», а «ПСЖ» – «Баварию»

Жоау Мариу не зря добивал на 92-й минуте.

В Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Одна из главных пар – противостояние «ПСЖ» и «Баварии», которые в 2020 году встретились в финале. Тогда мюнхенцы победили 1:0 – благодаря голу воспитанника парижан Кингсли Комана.

На этот раз команды бы не попали друг на друга так рано, если бы не шикарная развязка в группе H. Напомним, перед последним туром «ПСЖ» и «Бенфика» боролись за первое место в группе заочно: парижане играли в гостях с «Ювентусом», лиссабонцы – на выезде с «Маккаби».

У них было по 11 очков, но «ПСЖ» опережал по разнице мячей уверенно – на четыре. Так как между собой оба раза сыграли 1:1, в любом случае потребовались бы дополнительные показатели.

«ПСЖ» в своем матче выиграл 2:1, улучшив разницу до +9 (16:7).

«Бенфика» об этом знала, игра в Израиле получалась – португальцам нужно было довести цифры до таких же, выиграть в пять мячей. На 69-й минуте они сделали только 3:1, но активизировались и добили соперника. Забили на 73-й, 88-й – а еще вонзили на второй добавленной! Получилось у знакомого нам по «Локо» Жоау Мариу – 6:1.

К чему это привело:

Дальше активировался дополнительный подсчет – гостевых голов , и тут у португальцев уже было большое преимущество. Потому что «ПСЖ» за три матча забил столько же, сколько «Бенфика» за один этот последний.

Сработал седьмой по приоритету показатель! То есть шестой дополнительный, так как первый – собственно, очки. Равенство было по очкам, разнице и количеству голов в матчах между собой (из-за симметричных 1:1), суммарной разнице мячей (ее уравнял Мариу) и общему количеству голов (потому что уравнял цифры полностью). Дальше в списке по правилам УЕФА как раз количество гостевых мячей во всех матчах – и вот тут 9:6 в пользу «Бенфики».

Так португальцы скинули «ПСЖ» с первого места и получили посев на жеребьевке 1/8 финала – в соперники «Бенфике» достался «Брюгге».

«ПСЖ» постоянно попадает в 1/8 финала на топов

Сразу после шестого тура Килиан Мбаппе заявил, что «ПСЖ» без разницы с кем играть:

«По ходу игры мы не знали [что происходит в параллельном матче]. В концовке нам стали говорить об этом. Но это уже был практически конец игры. Разницы нет, мы вышли в плей-офф. Мы приехали сюда решить поставленную задачу, но победы не хватило. Теперь будем следить за жеребьевкой и сыграем в плей-офф на победу».

А вот реакция после жеребьевки советника парижан по футбольным вопросам Луиша Кампуша: «Мы сыграем против топ-клуба, это большая команда. Гордимся, что оказались здесь. Теперь мы должны воспользоваться преимуществом того, что сыграем против большого клуба, и показать, что «ПСЖ» – одна из лучших команд мира сейчас».

Генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан отреагировал примерно с тем же уважением: «Кажется, это судьба. Нас ждет отличный матч, в котором встретятся игроки из числа лучших в мире. До матчей еще долго, пока сложно сказать, как он сложится.

«ПСЖ» – очень сбалансированная команда. Там выступают игроки мирового уровня с большим опытом, но про «Баварию» так тоже можно сказать. И «ПСЖ», и «Бавария» – команды с вершины европейского футбола».

Впрочем, парижанам не привыкать к топовым соперникам на старте плей-офф. Вот последние соперники «ПСЖ» по 1/8 финала ЛЧ:

• 2014/2015. «Челси» • 2015/2016. «Челси» • 2016/2017. «Барселона» • 2017/2018. «Реал» • 2018/2019. «Манчестер Юнайтед» • 2019/2020. «Боруссия» • 2020/2021. «Барселона» • 2021/2022. «Реал» • 2022/2023. «Бавария»

В прошлом сезоне «ПСЖ» не справился с «Реалом» (1:0 и 1:3) – будущим обладателем трофея. Теперь нас ждет противостояние парижан с «Баварией», которое пока очень равное. В Лиге чемпионов команды встречались 11 раз: «ПСЖ» выиграл 6 матчей, «Бавария» – 5. Разница голов – 15:15.

Фото: REUTERS/Massimo Pinca, Ronen Zvulun