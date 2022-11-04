Из-за Холанда страдает целый регион в Швеции. Чтооо?

Объясняем.

Статистика Эрлинга Холанда после перехода в «Ман Сити» улетела в космос – в 16 матчах текущего сезона монструозный норвежец забил 22 гола и отдал три ассиста. Вместе с результативностью растет и популярность Эрлинга – но некоторым его узнаваемость только вредит.

О чем речь?

На юго-западном побережье Швеции есть лен (местная единица административно-территориального деления) под названием Халланд, в котором проживает более 300 тысяч человек.

Вот несколько живописных фотографий из этой области:

Если вы забьете в Google название этого лена, то поисковик невозмутимо выдаст: «Возможно, вы имели в виду Холанда?» Джимми Сандберг, отвечающий в Халланде за туризм, утверждает, что это серьезная проблема для региона.

«Мы Халланд, он Холанд. Популярность Эрлинга сильно заглушает наше присутствие в интернете. К нашему несчастью, все усилия по онлайн-популяризации Халланда терпят неудачу. Если так пойдет и дальше, то наш регион рискует стать новой Атлантидой и местом, которое останется лишь в древней истории и письменности», – иронично говорит Джимми.

При этом Сандберг отмечает: взрыв популярности Холанда привел к тому, что слово «Халланд» (хоть и не в том значении) теперь чаще упоминается в соцсетях. Джимми без колебаний пригласил Холанда посетить этот регион и заверил, что многие норвежцы обычно ездят в отпуск на местные пляжи и что Эрлинг будет чувствовать себя как дома.

Холанд принимает солнечные ванны на пляжах Халланда – как вам такая коллаборация?

Фото: East News/IMAGO/Revierfoto; expedia.no; instagram.com/erling.haaland