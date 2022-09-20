Можно снимать сериал.

История с Полем Погба и шаманским проклятием обрастает все новыми страстями – уже можно снимать сериал!

В предыдущих сериях: брат вымогает у Поля 13 млн евро, угрожая рассказать о шаманском заклятии на Мбаппе

• Поль рассказал полиции, что в марте его друзья детства и двое вооруженных мужчин в капюшонах заманили его в квартиру в Париже и потребовали 13 млн евро. Злоумышленники обвинили Погба в том, что тот перестал помогать, начав профессиональную карьеру футболиста.

• О причастности старшего брата (Матиа) к преступной группе Поль узнал в июле. После инцидента в Париже он видел вымогателей еще несколько раз, в том числе в районе базы «Ювентуса» в Турине. Тогда он узнал, что в группу входит и Матиа. Поль обратился к юристу «Юве», после чего – в полицию.

• Сотрудникам полиции Погба рассказал, что всегда помогал друзьям детства, пока в январе не выгнал одного из них из дома в Манчестере – с обвинениями в краже 200 тысяч евро с банковской карты.

• При чем тут вообще Мбаппе? В этой истории имя звучит по касательной, но в важном сюжете: вымогатели угрожают рассказать, как Погба якобы просил шамана наложить заклятие на Килиана. Поль эти обвинения опроверг, а прокуратура возбудила дело «о попытке шантажа организованной группой».

Что было дальше: брат Поля выходит с большим обращением, но мама все равно поддерживает футболиста

Вот выдержки монолога Матиа Погба.

• «Поль отрицал, что прибегал к помощи шаманов? Так почему же он признался в этом следователям: «Погба сообщил полиции, что уже заплатил шаману из своего окружения, чтобы защитить себя от травм»?

• Поль утверждает, что деньги, которые он предлагал друзьям детства, были вымогательством. Но что делать, если эти переводы сопровождаются официальными и зарегистрированными документами, есть доказательства добровольного перевода? Это не то же самое, что вымогательство, не так ли?

• Все комментарии Поля, его юристов и болельщиков направлены лишь на то, чтобы вымазать мое имя в грязи, ведь можно же представить все так, словно старший брат просто завидует, он жаден до денег и готов на все, лишь бы дискредитировать Поля. Разве не для этого существуют все фэйковые аккаунты, созданные под моим именем?

Мне пришлось высказаться, потому что я рискую потерять жизнь или свободу из-за младшего брата, который хочет, чтобы я либо умер, либо сидел в тюрьме», – рассказал Матиа Погба.

• Мать поддерживает Поля – рада тому, что он обратился в правоохранительные органы.

• Мбаппе тоже встал на сторону Погба.

«Я предпочту поверить слову партнера [по сборной Франции]. Сейчас не время добавлять что-то еще, я совершенно отстранен от всего этого», – сказал Килиан.

Новые подробности нападения: в пригороде Парижа Погба угрожали винтовками M16 и автоматами

Как пишет RMC Sport, в ночь с 20 на 21 марта Погба заманили в квартиру в пригороде Парижа, где находились вооруженные люди. Там проходило мероприятие компании Golden Score, которая сотрудничает со спортсменами высокого уровня. Мать Погба связана с одним из проектов компании, поэтому и попросила Поля приехать.

Этим вечером Полю сообщили, что друзья детства хотят встретиться с ним после мероприятия. Через несколько часов Погба привезли в квартиру. 9 августа Поль рассказал следователям, что там находились два человека с винтовками M16 и автоматами.

От него потребовали 13 млн евро за то, что на протяжении 13 лет тайно обеспечивали его безопасность. Погба отказался платить, но в апреле Поль все же передал 100 тысяч евро некоему Бабакару.

«Я был напуган. Двое парней снова наставили на меня оружие. Удерживаемый под дулом, я сказал им, что заплачу. Они кричали: «Заткнись, смотри вниз». Один из двух мужчин в капюшонах что-то сказал на ухо Рушдану (видимо, очередной приятель Поля – Sports.ru). Когда парни в капюшонах ушли, Рушдан сказал мне, что я должен заплатить им, иначе мы все в опасности.

Рушдан сказал, что это нормально, когда ты известный футболист. Но мне придется заплатить, потому что он поручился за меня», – рассказал Погба следователям. Изначально Поль хотел выплатить шантажистам всю сумму, но банк отклонил эту операцию как подозрительную.

Матиа взяли под стражу за преступный сговор и вымогательство. Адвокат хочет обжаловать решение

• Парижская прокуратура запустила расследование, поэтому адвокат Матиа выкатил специальное обращение: «Учитывая развитие дела и его резонанс в медиа, Матиа Погба хотел бы заявить, что он совершенно не знает о каких‑либо случаях вымогательства в отношении его брата Поля Погба. Очевидно, что трудности, с которыми столкнулась семья Погба, являются результатом внешних угроз. В отношении них система правосудия примет меры».

• Но спич юриста не помог: через несколько дней Матиа все-таки задержали – обвиняют в преступном сговоре и вымогательстве. Адвокат Матиа сообщил, что обжалует это решение.

Сообщники брата Погба – четыре человека в возрасте от 27 до 36 лет. Им тоже предъявлены обвинения, всех взяли под стражу на время судебного разбирательства.

• Но и это еще не все: теперь полузащитник «Ювентуса» подвергся угрозам со стороны брата и друзей детства, сообщает Le Parisien. В связи с этим Поль постоянно находится под охраной полиции. Те же люди угрожали и матери Погба.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Matthias Hangst; globallookpress.com/Riccardo Giordano/Keystone Press Agency, imago sportfotodienst; instagram.com/mathiaspogbaofficial ; instagram.com/sdgfsbjg