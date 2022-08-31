«Мужчины должны быть мужчинами». «Иркутск» отстранил вратаря из-за накрашенных ногтей 🤯

С накрашенными ногтями видели Гнабри, Эджуке и Батшуайи.

Любительский клуб «Иркутск» нашел неожиданный мотив для расставания с футболистом – 20-летнего вратаря Никиту Лобусова отстранили из-за слишком яркого маникюра.

«Либо стираешь ногти, либо вход на тренировки закрыт». Парень пошел в отказ, для него это дело принципа

Сначала Никите предоставили выбор: «Либо ты стираешь ногти, либо вход на тренировки для тебя закрыт».

Кипер пошел в отказ. «Для меня это дело принципа. Ладно бы если со мной вели диалог. Я бы как-то подумал, все взвесил. А так поставили ультиматум. Мой внешний вид никак не влияет на качество работы. Цепляются к каким-то ногтям, но не замечают, сколько я тренируюсь и работаю? Так не должно быть!», – высказался Лобусов.

Зачем Никита нанес маникюр? «Решил попробовать. Почему нет? Это гель-лак, и это вовсе не значит, что я принадлежу к какому-либо сообществу или субкультуре. Просто способ самовыражения! Среди моих знакомых есть много людей, кто самовыражается так же. В том числе и медийные личности. Люблю эпатаж – и только», – рассказывает Лобусов.

«Иркутск» выслушал объяснение, но все-таки выгнал вратаря из команды. «Мы считаем, что мужчины должны быть именно мужчинами. А игроки должны думать в первую очередь о том, как принести победу команде, а не о том, каким способом самовыражаться. Если спортсмен хочет выделиться, то должен это делать в рамках дозволенного», – из соцсетей клуба.

Еще в публикации отмечают, что взрослые футболисты «Иркутска» должны подавать пример детской школе: «Под нашим руководством занимается около трехсот детей. И взрослые, состоявшиеся футболисты подают пример не только своей игрой, но и своим поведением за пределами стадионов». В конце клуб добавляет, что Никита участвовал в нескольких матчах, но выиграть конкуренцию за основу не смог.

Известные футболисты тоже красили ногти?

Да, есть целый ряд подобных примеров.

• В апреле 2022-го отметился Чидера Эджуке – еще выступая за ЦСКА (летом ушел в «Герту»), он стал первым игроком РПЛ с маникюром. Чидера покрасил ногти в черный и принес тогда победу над «Динамо» (1:0).

• В январе фанаты заметили, что с накрашенным в черный цвет ногтем сыграл полузащитник «Баварии» Серж Гнабри. Оказалось, это не просто модная фишка», а важный символ. Черный ноготь – часть кампании Polished Man, которая призвана обратить внимание на проблему насилия над детьми.

Краска только на одном пальце отсылает к ужасной статистике: в среднем по миру 20% детей подвергается физическому или сексуальному насилию.

• Два года назад ногти покрасил нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас – и тоже в черный. «Это мой способ повысить осведомленность людей и бороться с расизмом, но, думаю, он так же хорошо работает и против гомофобии. Должен признать, что такие ногти мне нравятся», – написал Иглесиас в соцсетях.

• В 2016-м Криштиану Роналду привлек внимание снимками, где ногти на ногах спортсмена были покрыты в черный цвет. Но это был не лак, а специальное лечебное покрытие для восстановления ногтевой пластины, как утверждали британские медиа.

• Шесть лет назад экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко покрасил ногти в синий цвет – так поддержал фонд для лечения детской пневмонии.

«Мальчик по имени Тяйн (6 лет) неизлечимо болен, рак мозга, его желание – сбор денег для лечения детей, таких как он. Эту акцию, которую он начал, поддержали многие голландцы. Собрали больше 400 000 евро. Очень горжусь такими ребятами!» – написал Левченко в соцсетях.

• Но самый яркий пример – нападающий Миши Батшуайи, который все еще принадлежит «Челси», но катается по арендам.

Он часто посещает лондонского мастера маникюра Imarni Nails. Миши любит нейл-арт – сложный маникюр с разными рисунками: улыбающееся лицо на одном ногте, геометрический узор, цветное пятно или символ на других. Это такое же проявление индивидуальности, как татуировки. Миши не скрывает, что идею замысловатых сюжетов на ногтях он подсмотрел у известного рэпера A$AP Rocky.

Батшуайи нарисовал на ногтях флаг Бельгии, знак Бэтмена, смайлик и много чего еще. Маникюр вместо тату!

Мужчины ухаживают за ногтями ровно по той же причине, что это делают женщины – для красоты и здоровья

Мужской маникюр – это не обязательно окрашивание, в первую очередь это гигиена и профилактика заболеваний ногтей.

В маникюр входит комплексный уход за кожей рук, кутикулой и ногтевыми пластинами. Почему это важно?

1. Ногти нужно правильно стричь. В контактных видах спорта (футбол, баскетбол, единоборства) важно, чтобы ногти на руках были оптимальной длины, в противном случае игрок может травмировать себя или своего соперника.

Ногти лучше подпиливать, а не стричь. Ножницы повреждают пластину, она начинает отслаиваться. Пилка – самый безопасный инструмент для придания формы ногтям. Но здесь тоже есть нюансы. Углы ногтей должны быть круглыми: острые будут впиваться в палец. Но свободный край ногтя должен быть прямым, а не круглым (это особенно важно в случае ногтей на ногах – круглый край будет упираться в обувь и ломаться).

2. Нужно ухаживать за кожей вокруг ногтей : если заусенцы (трещины на коже вокруг ногтевого валика) зацепятся за одежду, появится ранка, куда может попасть инфекция. Этой проблемы можно избежать, если регулярно делать маникюр. Удалить заусенцы можно с помощью маникюрных щипчиков. Но не стоит делать косметические процедуры в домашних условиях, особенно тем, кто не умеет пользоваться кусачками – можно повредить кожу вокруг ногтей и занести туда инфекцию.

3. Ногти покрывают лаком для укрепления (обычно прозрачным). Когда ногти выступают за подушечки пальцев, они легко могут повредиться после удара о мяч или столкновения с соперником. Поврежденную пластину, в том числе сколы, восстанавливают с помощью акриловой пудры и геля – по сути, наращивают ноготь. Если этого не сделать и оставить оторванный ноготь или ноготь с трещиной заживать самостоятельно, через трещину можно занести инфекцию в ранку, что приведет к воспалению.

Фото: globallookpress.com/Revierfoto/Keystone Press Agency, Andy Rowland via imago-images.de; East News/photography33; The Sun/AKM-GSI-XPOSURE; Mash; LaLiga; instagram.com/elevchenko; РИА Новости/Владимир Федоренко