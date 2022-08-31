Некоторые игроки «Лиона» выходят на игру в зеленых бутсах. Почему это очень плохая идея?

Зеленый – цвет «Сент-Этьена».

«Лион» пока выглядит одним из главных конкурентов «ПСЖ» в Лиге 1 – после 4 туров отставание команды от Мбаппе и компании всего 3 очка. Вот только болельщики нашли повод для недовольства – их не устроили бутсы, в которых играет команда.

Сразу несколько основных футболистов выходят на поле в новой модели adidas X Speedportal. В таких играют Мало Гюсто, Антони Лопеш, Уссем Ауар, Карл Токо-Экамби. Чем же фанатов не устроила обувь?

Она – зеленая. Этому даже посвятили целый баннер на матче против «Труа»: «Уважайте нашли традиции».

Действительно, зачем надевать бутсы цветов заклятого соперника, если у вас есть все остальные цвета радуги? Зеленый во Франции считается цветом «Сент-Этьена». Злейший противник «Лиона» в этом сезоне вылетел в Лигу 2 (и, возможно, упадет еще ниже), но фанаты не хотят даже малейших упоминаний о «СЭ» и его нетрадиционных для «Лиона» цветах.

Ненависть к зеленому в «Лионе» – отличительная черта не только болельщиков, но и руководства

Мы рассказывали, что во Франции из-за немецкой оккупации нет ни одного настоящего дерби. Но противостояние «Лиона» и «Сент-Этьена», наверное, самое близкое к этому определению. Между городами всего 50 км, считается, что в Лионе в основном живут белые воротнички (офисные работники), а в Сент-Этьене – работяги.

Дополнительный градус противостоянию добавляет то, что оба клуба исторически успешны. «Сент-Этьен» до сих пор самая титулованная команда с 10 титулами (столько же у «ПСЖ»). Но в XXI веке успехи транспортировались к соседям, которые доминировали в нулевые.

Неудивительно, что в «Лионе» на дух не переносят зеленый цвет. Причем не только болельщики. Когда-то Сидней Гову вышел на игру и пару тренировок в зеленых бутсах – и тренер Бернар Лякомб не выдержал и потребовал от них избавиться.

В 2011-м Бафатемби Гомису досталось уже от руководства. Нападающий играл в зеленой обуви – и это злило Жана-Мишеля Оляса. Наверняка повлиял еще тот факт, что Гомис – воспитанник «Сент-Этьена». Хотя с футбольной точки зрения Бафатемби всех в «Лионе» устраивал.

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Некоторые футболисты «Лиона» уже предприняли операцию по смене обуви. Тот же правый защитник Мало Гюсто в шутку попросил adidas сделать такие же бутсы в традиционных цветах клуба – белом, синем и красном.

И экипировщику лучше поспешить – у фанатов «Лиона» может закончиться терпение, тогда в ход могут пойти угрозы, беспорядки и даже проклятья от колдунов.

Фото: globallookpress.com/p34/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency; East News/Mourad ALLILI/SIPA