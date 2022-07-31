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Подлянка от «Лейпцига»: под видом фэйр-плей заработали штрафной и чуть не удалили защитника «Баварии»

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Дани Ольмо Дани Ольмо
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Хитрость ног и никакого мошенничества.

«Бавария» и «РБ Лейпциг» выдали веселую перестрелку в Суперкубке Германии – матч закончился со счетом 5:3 в пользу мюнхенцев. Команда Нагельсманна долго вела в три мяча, но к 90-й минуте «Лейпциг» вернулся в игру – устроил финальный штурм, проигрывая 3:4.

На исходе третьей добавленной минуты защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис лег на газон – показал, что есть проблемы с голеностопом. Футболисты «РБ» были недовольны: они поддавливали и создавали моменты, а тут такая пауза в игре. Вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер выбросил мяч за пределы поля, Дэвиса увели за пределы поля, а «Лейпциг» получил право на аут, после которого по нормам фэйр-плей мяч надо вернуть сопернику.

Футболисты Доменико Тедеско так и поступили – на первый взгляд. Дани Ольмо сразу после аута откатил мяч почти за линию поля.

Но Ольмо установил мяч так, чтобы не вся проекция вышла за пределы поля – за этим отдельно проследил лайнсмен.

Подбежал Люка Эрнандес, поднял мяч и отбросил его Кингсли Коману – и тут же боковой просигнализировал об игре рукой. Мяч не вышел за пределы поля, а это значит штрафной в пользу «Лейпцига». 

Выражение полнейшего непонимания на лице Эрнандеса после свистка. Судья его еще простил – у француза уже была желтая карточка за фол. Тут мог оставить команду в меньшинстве не решающий отрезок.

Этот штрафной не спас «Лейпциг» от поражения. Его не реализовали, а «Бавария» забила пятый – на 97-й Лерой Сане убежал в контратаку. Победа мюнхенцев и очередной трофей – для Де Лигта и Садьо Мане он стал первым в Германии.

Сезон Бундеслиги стартует уже на следующей неделе – в первом же матче 5 августа «Бавария» поедет в гости к «Айнтрахту».

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Такая хитрость от игроков «Лейпцига» – норм?
417 голосов
Да, имеют право
39%
Доменико Тедеско
Нет, это некрасиво
61%
Люка Эрнандес

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