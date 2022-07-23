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Самые необычные номера в футболе: №1 у Давидса, №10 у Галласа, №45 у Балотелли. Салах брал 74-й из-за погибших фанатов

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Нванкво Кану Нванкво Кану
Юрий Джоркаефф Юрий Джоркаефф
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Даниэл Панку Даниэл Панку
Эмилиано Вивиано Эмилиано Вивиано
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Бастиан Швайнштайгер Бастиан Швайнштайгер
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Роналдо Роналдо
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Вилфрид Бони Вилфрид Бони
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Яя Туре Яя Туре
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
Футбол Футбол

Жоау Канселу после ухода Рахима Стерлинга из «Ман Сити» взял необычный для крайнего защитника №7.

Мы привыкли, что у футболистов есть традиционные номера по позициям – например, первый номер строго за вратарями, а семерка, девятка, десятка и номер 11 чаще всего достаются атакующим игрокам – но бывают и исключения из правил.

Берем либо неожиданные номера известных футболистов, либо нетипичные номера для конкретных позиций. 

Вратари

Эмилиано Вивиано – №2 («Сампдория»)

Вивиано не захотел брать высокий номер, а первый уже был занят. Поэтому он предпочел двойку.

Гильермо Очоа – №8 («Стандард»), №6 («Америка»)

Если убрать из фамилии Ochoa букву a, получится ocho – восемь по-испански. Именно с таким креативом Очоа подошел к выбору номера в бельгийском клубе. А вот в «Америке» его любимые номера были заняты, поэтому он взял шестерку – 6 августа он подписал контракт, а еще 6 числа родилась его племянница.

Кристиано Лупателли – №10 («Кьево»), №3 («Рома»)

Тройка была любимым числом Лупателли, а в «Кьево» он взял десятку, как признавался сам, на спор с друзьями.

Руй Патрисиу – №11 («Вулверхэмптон»)

Португалец выбрал одиннадцатый номер в знак уважения к экс-вратарю «Вулвз» Карлу Икеме, который носил этот номер и у которого была лейкемия.

Марко Фортин – №14 (везде)

Итальянский кипер, поигравший за «Сиену», «Кальяри» и «Виченцу» выбрал 14-й номер из-за созвучия своей фамилии с английским словом fourteen, которое переводится как «четырнадцать».

Джанлуиджи Буффон – №88 («Парма»)

Перед стартом сезона-2000/01 вокруг Буффона полыхнуло из-за игрового номера – он отказался от единицы и выбрал 88. Непонятно, что имел в виду вратарь, но известно, что число 88 – это часть известного лозунга 14/88, а также закодированное приветствие Heil Hitler (буква H стоит в латинском алфавите на восьмом месте).

Претензий было так много, что Буффон собрал пресс-конференцию и объяснился. В то лето он восстанавливался после травмы, из-за которой пропустил Евро-2000, и, по его словам, 88 ему был нужен как символ стойкости:

«Выбрал 88, потому что он напоминает мне четыре мяча. Мы в Италии знаем, что иметь яйца – синоним силы и решительности. В этом сезоне они мне понадобятся, чтобы вернуть место в сборной Италии. Но сначала я не выбирал 88, я хотел играть под номером 00 – в лиге мне ответили, что это невозможно. Я бы выбрал 01, но и его запретили. Мне нравился 01, потому что это номер машины из сериала «Придурки из Хаззарда». Не знал скрытого значения 88. Вся эта нацистская грязь причиняет мне боль. Я готов сменить номер, если это поможет».

Буффон сдержал обещание и взял прежний 77 (тоже не совсем обычный), под которым провел мощный сезон и заслужил трансфер в «Ювентус».

Защитники

Эмир Спахич – №1 («Торпедо»)

«Может, для российского футбола это действительно необычно, но для европейского – нормальное явление. Могу много примеров привести, кто выступает под №1. Разве это плохо – стать в России первым полевым футболистом с таким номером?», – рассуждал Спахич после перехода в «Торпедо». С единицей на спине босниец пробегал ровно сезон – и больше никогда ее не брал.

Радек Ширл – №7, №9, №11 («Зенит»)

Карьеру в «Зените» Ширл начал под девятым номером – это было в 2003 году. Через четыре года Радек взял №11, который освободил Александр Кержаков. А сезон-2010, ставший для Ширла последним в «Зените», чех провел с семеркой на спине.

Кирьякос Пападопулос – №9 («Гамбург»)

Несколько сезонов в «Гамбурге» Пападопулос отбегал с нетипичной для защитника девяткой на спине. 

Артем Макарчук – №9 («Балтика»)

В «Балтике» Макарчук, как и Пападопулос в «Гамбурге», бегал под девятым номером. Возможно, причина в дате рождения – Артем появился на свет 9 ноября.

Халид Булахруз – №9 («Челси»)

«У меня была мечта: стать нападающим топ-клуба. И я подумал, что могу это сделать. Я приехал в «Челси» для подписания контракта за два дня до матча с «Мидлсбро». Уже на следующий день я мог играть, но должен был выбрать номер. Мне начали предлагать №45 и №47, но я сказал: «Я не собираюсь брать их, дайте мне девятку». Только потом Жозе Моуринью сказал мне, что есть еще второй номер. Тогда я подумал: «Боже, что я сделал!», – вспоминал Булахруз.

Вильям Галлас – №10 («Арсенал»)

Галлас взял десятый номер в «Арсенале» сразу после ухода легендарного Денниса Бергкампа. Есть версия, что подобным образом французский защитник проявил смелость – молодые игроки боялись взять десятку, а французский защитник выступил щитом.

Дани Алвес – №10 («Сан-Паулу»)

В «Сан-Паулу» для Дани Алвеса придумали новую роль – в команде номинальный защитник играл на позиции атакующего полузащитника. С этим и связан выбор бразильца.

Вадим Демидов – №11 («Русенборг»)

Норвежский защитник российского происхождения три сезона играл в «Русенборге» под 11-м номером. Вадим начинал карьеру на позиции полузащитника, но со временем в «Русенборге» его отодвинули в центр защиты. Демидов решил не менять номер.

Джон Терри – №26 («Челси»)

Джон никогда не объяснял, почему носил футболку под номером 26, но есть одна версия. Согласно легенде, Джон в начале карьеры в «Челси» очень хотел место в раздевалке рядом с Джанфранко Дзолой, который выступал под 25-м номером.

Дарио Срна – №33 («Шахтер»)

«Я хотел взять 18-й номер, но в итоге взял 33-й. Даже не знаю, почему я это сделал», – говорил Срна о выборе необычного номера. Окей, Дарио, мы поняли твою позицию.

Мартин Шкртел – №37 (почти везде)

Известный словацкий защитник выбрал 37-й номер путем скрещивания своего счастливого числа (3) и счастливого числа своей девушки (7). Почему бы и нет?

Трент Александер-Арнолд – №66 («Ливерпуль»)

Англичанин давно мог бы сменить номер, ведь большие номера обычно дают игрокам академии, а когда они закрепляются в основной команде, то берут номер поменьше. Но не Трент – кажется, он хочет сделать культовым для «Ливерпуля» именно №66.

Биксант Лизаразю – №69 («Бавария»)

Французский защитник родился в 1969 году, весил 69 кг, а его рост составлял 169 см. Есть предположения, почему он решил взять 69-й номер в «Баварии»?

Андреас Герлитц – №77 («Карлсруэ»)

У Герлитца точно нетривиальная причина: он играл в музыкальной группе, которая называлась Room 77. Пытался ее продвигать, когда играл за «Карлсруэ».

Полузащитники

Эдгар Давидс – №1 («Барнет»)

«Это мой номер на сезон. Я собираюсь ввести тренд [на единицу для полевых игроков]», – амбициозно заявлял Давидс после прихода в «Барнет» в октябре 2012 года. В английском клубе Эдгар выполнял роль играющего тренера, но уже в декабре 2013-го покинул клуб и окончательно завершил карьеру игрока.

Джонатан Де Гузман – №1 («Кьево»)

Желание Давидса ввести тренд на единицу для полевых футболистов все же принесло эффект – Джонатан де Гузман взял этот номер в «Кьево» как раз из-за Эдгара. «Это довольно необычно. Мне нравится этот номер. Были и другие варианты, но я сразу выбрал этот – как Давидс, когда он играл в Англии», – говорил де Гузман.

Симон Вукчевич – №1 («Партизан», «Сатурн»)

Первым номером Вукчевича наградили из-за популярности среди фанатов «Партизана». Симон решил взять единицу в «Сатурне», но в России у серба заиграть не получилось.

Пантелис Кафес – №1 (АЕК)

Греческий полузащитник, известный по выступлениям за «Олимпиакос» и ПАОК, почти всю карьеру отбегал с первым номером – настолько любил отбирать единицу у вратарей.

Морган Шнайдерлин – №2 («Эвертон»)

Французский полузащитник выбрал второй номер в «Эвертоне», потому что его любимая восьмерка была занята Россом Баркли. У Моргана также был вариант с 13-м номером, но его он не выбрал из-за суеверий.

Клинт Демпси – №2 («Тоттенхэм», «Сиэтл»)

Один из самых узнаваемых американских игроков выбрал второй номер в «Тоттенхэме», потому что играл под этим номером за свой университет. В «Сиэтле» сработал тот же принцип.

Дэвид Бекхэм – №23 («Реал», «ЛА Гэлакси»), №32 («Милан», «ПСЖ»)

Когда Дэвид пришел в «Реал», его семерка была занята Раулем – тогда Дэвид взял 23-й номер в честь Майкла Джордана. По такому же принципу был выбран номер в «ЛА Гэлакси». 32-й номер в «Милане» и «ПСЖ» ему предложили сами клубы.

Бастиан Швайнштайгер №31 (везде)

Немецкий полузащитник пронес 31-й номер через всю клубную карьеру – Маруану Феллайни даже пришлось отдать ему этот номер в «МЮ».

Яя Туре – №42 («Ман Сити»)

Когда Туре пришел в «Ман Сити», 24-й номер, который он носил в «Барсе», был занят Патриком Вийера. Тогда ивуариец просто поменял цифры местами – получился 42-й номер.

Месут Озил – №67 («Фенербахче»)

67-й номер Озила в «Фенербахче»  отсылает к почтовому индексу Зонгулдака – турецкого города, где родились мать и отец Месута.

Нападающие

Хишам Зеруали – №0 («Абердин»)

Болельщики «Абердина» умоляли марокканского нападающего Хишама Зеруали взять номер с нулем на футболке – все из-за zero в первой части фамилии. В 2004 году Зеруали погиб в автокатастрофе, а номер вывели из обращения в «Абердине».

Дерек Риордан – №01 («Хайберниан»)

Шотландский нападающий получил от «Хайберниана» необычный номер 01, потому что его любимая десятка была занята Колином Нишем. В начале следующего сезона Дерек получил уже настоящий десятый номер.

Даниэл Панку – №1 («Бешикташ»)

В сезоне-2004/05 Даниэл Панку, выступая за «Бешикташ», занял вратарскую позицию в матче с «Фенербахче» после удаления Оскара Кордобы. Румынский форвард не отбил пенальти, но сделал несколько важных сейвов, сыграв значительную роль в победе над принципиальным соперником. Из-за этого в сезоне-2005/06 Панку получил первый номер в «Бешикташе».

Гаиска Токеро – №2 («Атлетик»)

Единственный свободный номер, когда Токеро пришел в «Атлетик», был как раз этот. Несмотря на свой статус форварда, он выбрал его – и впоследствии стал культовым для баскских болельщиков.

Сандро Вагнер – №2 («Бавария»)

Когда Вагнер пришел в «Баварию» во второй раз, он хотел номер 14, под которым уже играл. Но он был занят. Поэтому Вагнер выбрал двойку, объяснив это своим вторым приходом в клуб.

Вилфрид Бони – №2 («Суонси»)

Аналогичная мотивация была и у ивуарийца – он вернулся в «Суонси», поэтому взял второй номер. Хотя была свободна его девятка.

Асамоа Гьян – №3 (везде)

Африканец играл под третьим номером и в сборной, и во всех клубах, несмотря на позицию нападающего. «Это мощное число. Если вы поднимаете что-то тяжелое, вы считаете до трех, прежде чем поднимать. Если вы хотите кого-то предупредить, вы предупреждаете его один раз, затем дважды и в третий раз принимаете меры», – объяснял Гьян.

Радамель Фалькао – №3 («Райо Вальекано»)

Радамель взял третий номер в «Райо», чтобы почтить память отца, который умер в 2019 году. Фалькао объяснил, что отец очень любил этот номер.

Никлас Бендтнер –  №52 («Арсенал»), №3 («Вольфсбург»)

Изначально в «Арсенале» датский нападающий играл под 26-м номером, но решил, что если он умножит 26 на 2, то это принесет ему больше везения – так в жизни Бендтнера появился 52-й номер. Третий номер в «Вольфсбурге» Никлас выбрал по совету матери.

Нванкво Кану – №4 (сборная Нигерии)

Кану играл за сборную Нигерии под четвертым номером из-за старшего брата, который также гонял в футболке с четверкой.

Эммануэль Адебайор – №4 (сборная Того), №6 («Реал»)

Если Кану выбрал четверку в честь брата, то Адебайор носил четвертый номер в сборной Того как раз из-за Нванкво, который был кумиром Эммануэля. В «Реале» все номера для атакующих игроков были разобраны, поэтому Адебайор взял нетипичную для нападающего шестерку.

Диего Форлан – №5 («Вильярреал»)

После неудач в «МЮ» Форлан перешел в «Вильярреал» и взял там пятый номер. Под ним Диего вывел карьеру на новый уровень – дошел с испанским клубом до полуфинала ЛЧ, а затем укатил в мадридский «Атлетико».

Самюэль Это’О – №5 («Эвертон»)

Камерунский форвард выбрал пятерку в «Эвертоне» из-за недостатка атакующих номеров в команде.

Юрий Джоркаефф – №6 (сборная Франции, «ПСЖ», «Интер», «Болтон»)

Чемпион мира в составе сборной Франции ассоциируется именно с шестеркой на спине – не очень типично для игрока, который забил 176 голов за карьеру.

Альваро Мората – №29 («Челси»)

Перед сезоном-2018/19 Мората неожиданно решил сменить номер с 9-го на 29-й – оказалось, что он сделал это из-за братьев, которые родились 29 июля.

Карлос Тевес – №32 («Вест Хэм», «МЮ», «Ман Сити»)

Тевес очень любил Майкла Джордана, но хотел внести в свой номер немного индивидуальности – так родилась идея играть под 32-м номером.

Николя Анелька – №39 («Ман Сити», «Болтон», «Челси», «Вест Бромвич»)

Впервые Анелька взял 39-й номер в «Манчестер Сити» – там ему предложили лишь три варианта. После этого варианты явно были, но Николя почти не изменял старой традиции.

Марио Балотелли – №45 (везде)

«Я взял 45-й номер, потому что четыре плюс пять – это девять. Под номером 45 я забил в первых четырех матчах за «Интер». Номер принес мне удачу, и я решил его оставить», – рассказывал Марио.

Деян Кулусевски – №44 («Аталанта», «Парма»)

Кулусевски брал номер 44 в честь Аднана Янузая (!) – настолько Деяна впечатлил дебют бельгийца за «МЮ».

Джузеппе Росси – №49 («Фиорентина»)

Итальянский нападающий взял номер 49 в «Фиорентине» в честь отца, который родился в 1949 году.

Рудольф Скачел – №51 («Данди Юнайтед»)

Чешский нападающий взял 51-й номер в «Данди» в честь победы в финале Кубка Шотландии над «Хайберниансом» со счетом 5:1 – в том матче Скачел оформил дубль.

Мохамед Салах – №74 («Фиорентина»)

Салах взял 74-й номер в «Фиорентине», чтобы почтить память 74 болельщиков, погибших во время беспорядков на стадионе «Порт-Саид» во время массовых беспорядков в 2012 году.

Матье Фламини – №84, Роналдиньо – №80, Андрей Шевченко – №76 (все – «Милан»)

Фламини, Роналдиньо и Шевченко перешли в «Милан» в 2008 году и устроили флешмоб – все трое взяли номера, ссылаясь на годы рождения.

Роналдо – №99 («Милан»)

Легендарный бразилец пришел в «Милан», когда его любимая девятка была занята Филиппо Индзаги. Роналдо долго не думал и просто поместил на игровую форму вторую девятку.

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Фото: East News/AFP PHOTO/ADRIAN DENNIS; globallookpress.com/Maurizio Borsari/www.aicfoto.com; fanatik.com.tr; Gettyimages.ru/Alex Livesey, New Press, Mark Sandten/Bongarts, Ruediger Fessel/Bongarts, Stuart Franklin/Bongarts, Christof Koepsel, Clint Hughes, Shaun Botteril, Laurence Griffiths, Valerio Pennicino

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