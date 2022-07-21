Третья форма «Венеции» – чистое золото. Посвящена городской любви к богатству и роскоши

Смотрим обновку на Теописти 😍

«Венеция» показала все три комплекта формы на следующий сезон. Минималистичный черный будет домашним, белая футболка с зелеными и оранжевыми полосками – гостевой. А третий – золото.

И форма, и фотосессия – роскошь! Разве могли быть сомнения?

Представляет новинку греческая модель Теописти Пурлиотопулу – в золотой футболке завтракает на берегу канала, сидит в уличном кафе и катается на гондоле. Вот она:

«Золотая футболка – органичное расширение визуального нарратива. Золото в деталях формы и других визуальных элементах – дань городским позолоченным церквям, памятникам, палаццо и общей исторической значимости золота в венецианском искусстве и торговле», – объясняют в соцсетях клуба.

Венеция издавна сходила с ума по золоту. Для местной знати было важно показать богатство города, поэтому золотом обильно оформляли дворцы и храмы.

В интерьере собора Сан-Марко, например, использовали 8,5 тысяч квадратных метров позолоченной мозаики – не просто так главную церковь Венеции прозвали Chiesa D’Oro (Церковь золота).

Главную водную артерию города – Гранд-канал – открывает здание таможни, на крыше которого расположен гигантский позолоченный глобус.

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Кстати, этим летом «Венеция» проводит ребрендинг при содействии немецкого дизайнерского агентства Bureau Borsche.

Обновили эмблему: новая стала золотой и минималистичной – в букве V угадывается и крылатый лев Святого Марка (символ города) и ферро – украшение для носа гондолы.

А вот так выглядит полный набор форм «Венеции» на этот сезон.

Жаль, что вся эта красота теперь только в Серии Б.

Фото: Instagram/veneziafc; wikipedia.org