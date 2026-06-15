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  4. Япония на 88-й ушла от поражения от Нидерландов – 2:2, мяч рикошетом от Камады попал в ворота. Ван Дейк и Саммервилл забили с пасов Гравенберха, Накамура – из-за штрафной

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Япония на 88-й ушла от поражения от Нидерландов – 2:2, мяч рикошетом от Камады попал в ворота. Ван Дейк и Саммервилл забили с пасов Гравенберха, Накамура – из-за штрафной
Нидерланды не выиграли у Японии в 1-м туре ЧМ-2026.

Сборная Нидерландов упустила победу над командой Японии (2:2) в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил на стадионе «AT&T Стэдиум» в Арлингтоне.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 51-й минуте счет открыл капитан нидерландцев Вирджил ван Дейк – он головой замкнул навес партнера по «Ливерпулю» Райана Гравенберха. На 57-й форвард японцев Кейто Накамура сравнял счет ударом из-за штрафной.

На 64-й отличился Крисенсио Саммервилл – в роли ассистента снова выступил Гравенберх. На 88-й Даити Камада сравнял счет счет после подачи с углового – мяч рикошетом от него влетел в ворота после удара головой Коки Огавы.

Чемпионат мира. 1 тур
14 июня 20:00, AT&T Стэдиум
Логотип домашней команды
Нидерланды
Завершен
2 - 2
0.77xG0.56
Логотип гостевой команды
Япония
Матч окончен
ван де Вен
90’
+1’
89’
  Камада
Гакпо   Бробби
85’
84’
Уэда   Сиогаи
Депай
83’
Гравенберх   Аке
81’
75’
Кубо   Огава
75’
Ватанабе   Томиясу
75’
Доан   Сугавара
Рейндерс   Тимбер
70’
Саммервилл   Копмейнерс
70’
Мален   Депай
70’
66’
Маэда   Ито
  Саммервилл
64’
Саммервилл
61’
57’
  Накамура
  ван Дейк
51’
2тайм
Перерыв
Нидерланды
Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, ван Хекке, Думфрис, Рейндерс, де Йонг, Гравенберх, Гакпо, Мален, Саммервилл
Запасные: Рейндерс, Гакпо, Гертрюйда, де Рон, Виффер, Вегорст, Флеккен, Тил, Гравенберх, Мален, Руфс, Клюйверт, Ланг, Саммервилл, Хато
1тайм
Япония:
Судзуки, Ито, Танигути, Ватанабе, Маэда, Кубо, Камада, Сано, Накамура, Доан, Уэда
Запасные: Итакура, Нагатомо, Секо, Судзуки, Танака, Судзуки, Матино, Доан, Хаякава, Гото, Ватанабе, Маэда, Кубо, Осако, Уэда
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10+ мячей и лучший бомбардирЧемпионат мира по футболу
14 голов – побьет рекорд ФонтенаНью-Йорк Космос
Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Нидерландов по футболу
онлайны
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Японии по футболу
logoВирджил ван Дейк
logoРайан Гравенберх
logoКейто Накамура
logoКрисенсио Саммервилл
logoКоки Огава
logoДаити Камада

Комментарии

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Подумал, что за глупая тактика японцев, пытаться Голландии забить с навеса - забивают с навеса 💁🏼‍♂️
Ну, Японцы на последних чемпионатах мира всегда были боевитыми. Все же помнят тот матч в Ростове, когда они обидно проиграли Бельгийцам. На ЧМ 22 немцев обыграли. Да и в 10 отлично сыграли.
Вообще молодцы.
У них кстати сейчас в запасе защитник Юто Нагатомо, ему уже почти 40. Помните такого? Низкорослый защитник фланговый.
За Интер в 10-ых играл.
ОтветAlex Metallov
Ну, Японцы на последних чемпионатах мира всегда были боевитыми. Все же помнят тот матч в Ростове, когда они обидно проиграли Бельгийцам. На ЧМ 22 немцев обыграли. Да и в 10 отлично сыграли. Вообще молодцы. У них кстати сейчас в запасе защитник Юто Нагатомо, ему уже почти 40. Помните такого? Низкорослый защитник фланговый. За Интер в 10-ых играл.
Я помню как все были в восторге от болельщиков японских, которые прибирались за собой на трибунах после матча в Ростове. Классные ребята.
ОтветФрэнк Канистра
Я помню как все были в восторге от болельщиков японских, которые прибирались за собой на трибунах после матча в Ростове. Классные ребята.
Комментарий скрыт
Сегодня голландцы два матча подряд играют.
Ответtravis76
Сегодня голландцы два матча подряд играют.
Не понял прикол, можешь пояснить?
ОтветРоджерУотерс
Не понял прикол, можешь пояснить?
Кюрасао
Первый нормальный матч на ЧМе
ОтветNoken
Первый нормальный матч на ЧМе
Комментарий скрыт
ОтветxDe xDe
Комментарий скрыт
Вообще не согласен)
Кто пошел спать, после первого тайма - приятных сноф :)
ОтветTwilight_Shadow
Кто пошел спать, после первого тайма - приятных сноф :)
Вот вы дураки (с) В. Уткин
Ответstif 95
Вот вы дураки (с) В. Уткин
Нагучев цитирует
Нафига японцы постоянно навешивают? Их козырь - игра низом...
А, вот нафига! :))
Странно, что японцы упорно вешают в штрафную Нидерландов, будучи на голову ниже центральных защитников противника
ОтветРжевский
Странно, что японцы упорно вешают в штрафную Нидерландов, будучи на голову ниже центральных защитников противника
Согласен, тоже не понимаю. Там же вообще без шансов для японцев
ОтветРжевский
Странно, что японцы упорно вешают в штрафную Нидерландов, будучи на голову ниже центральных защитников противника
Им Митомы не хватает конечно. Вся атака выглядит кстрированной.
Вроде за голландцев, но японская сборная вызывает уважение и симпатию
Второй тайм, конечно, явно поинтереснее.
Второй тайм был неожиданно веселым и искупил скучный первый.
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