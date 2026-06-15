Япония на 88-й ушла от поражения от Нидерландов – 2:2, мяч рикошетом от Камады попал в ворота. Ван Дейк и Саммервилл забили с пасов Гравенберха, Накамура – из-за штрафной

Нидерланды не выиграли у Японии в 1-м туре ЧМ-2026.

Сборная Нидерландов упустила победу над командой Японии (2:2) в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил на стадионе «AT&T Стэдиум» в Арлингтоне.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 51-й минуте счет открыл капитан нидерландцев Вирджил ван Дейк – он головой замкнул навес партнера по «Ливерпулю» Райана Гравенберха . На 57-й форвард японцев Кейто Накамура сравнял счет ударом из-за штрафной.

На 64-й отличился Крисенсио Саммервилл – в роли ассистента снова выступил Гравенберх. На 88-й Даити Камада сравнял счет счет после подачи с углового – мяч рикошетом от него влетел в ворота после удара головой Коки Огавы .

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