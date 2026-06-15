Матч окончен
Япония на 88-й ушла от поражения от Нидерландов – 2:2, мяч рикошетом от Камады попал в ворота. Ван Дейк и Саммервилл забили с пасов Гравенберха, Накамура – из-за штрафной
Нидерланды не выиграли у Японии в 1-м туре ЧМ-2026.
Сборная Нидерландов упустила победу над командой Японии (2:2) в 1-м туре ЧМ-2026.
Матч проходил на стадионе «AT&T Стэдиум» в Арлингтоне.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 51-й минуте счет открыл капитан нидерландцев Вирджил ван Дейк – он головой замкнул навес партнера по «Ливерпулю» Райана Гравенберха. На 57-й форвард японцев Кейто Накамура сравнял счет ударом из-за штрафной.
На 64-й отличился Крисенсио Саммервилл – в роли ассистента снова выступил Гравенберх. На 88-й Даити Камада сравнял счет счет после подачи с углового – мяч рикошетом от него влетел в ворота после удара головой Коки Огавы.
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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Вообще молодцы.
У них кстати сейчас в запасе защитник Юто Нагатомо, ему уже почти 40. Помните такого? Низкорослый защитник фланговый.
За Интер в 10-ых играл.
А, вот нафига! :))