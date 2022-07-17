Как Джордан и Пиппен – Мюллер попрощался с Левандовским и вспомнил великий момент из НБА

Конец эпохи Мюллердовски.
Роберт Левандовски все-таки добился трансфера в «Барселону». А Томас Мюллер не был бы собой, если бы не попрощался с многолетним партнером в фирменном стиле.
«Спасибо, Роберт. Всего тебе наилучшего в будущем! Восемь особенных лет, множество голов, трофеев, взлеты и падения, но всегда уважение и настоящий дух победителя», – написал Мюллер в соцсетях.
Пост немец сопроводил пятью фото, среди которых оказался один забавный коллаж. Он сравнил Левандовского с Майклом Джорданом, а себя – со Скотти Пиппеном.
Оригинальное фото сделано после легендарной «гриппозной игры» в 1997 году. За день до пятого матча финальной серии НБА Джордан отравился: по официальной версии, подхватил кишечный грипп. Майкл не тренировался, еле дотянул до игры, был едва живой во время пауз.
И все равно уничтожил соперника. Тренер «Чикаго» Фил Джексон считает «гриппозную игру» лучшей в карьере Майкла. После завершения матча Джордан свалился от усталости и эмоций: он потерял ориентацию в пространстве, а Пиппен подхватил его на руки и помог дойти до раздевалки.
Этот момент – едва ли не главный в истории династии «Чикаго».
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Похоже, Мюллер этим фото подчеркнул особую связь с Левандовским. За восемь сезонов Томас отдал Роберту 40 голевых передач – это рекорд Бундеслиги. И на 23 больше, чем у еще одного легендарного дуэта «Баварии» (Рибери за 10 сезонов отдал Роббену 17 ассистов).
В прошлом сезоне связка работала особенно исправно: из 50 голов Левандовского во всех турнирах – каждый пятый случался после передачи Мюллера. Из 21 ассиста Томаса в Бундеслиге – девять завершились голом Роберта. На поле игроки чаще пасовали друг другу, чем кому либо еще.
Мюллер и Левандовски выиграли вместе восемь чемпионств, три Кубка и Лигу чемпионов. Не удивляет, что их дуэт в «Баварии» прозвали емко и точно – Мюллердовски.
Теперь они по разные стороны. Томас в мае продлил контракт до 2024 года и теперь может довести число титулов Бундеслиги до невероятных 13 (сейчас у него 11 – и это рекорд).
Левандовски же отправился за новым вызовом.
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После той самой «гриппозной игры» Пиппен высказался о Джордане однозначно: «Он величайший. Именно он настоящий MVP».
Однако в последнее время Пиппен чаще высказывает претензии к бывшему партнеру. В автобиографии он прошелся и по тому самому моменту, когда подхватил изможденного Майкла: «Я не предполагаю, что ему не было плохо. Очевидно, что было. Но просто он сыграл свою роль тем вечером. Как и почти в каждой драме, в которой он оказывался. Люди обратили большое внимание на то, как он упал в мои руки в конце игры. Будто это демонстрирует, насколько мы были неразлучны. Извините за спойлер, но то объятие было просто случайным моментом. Ничем большим».
Скотти Пиппен утверждает, что играл лучше Джордана: на Майкла переписывали чужую статистику, в «гриппозной игре» нет подвига, а в финале-92 он все портил
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Фото: globallookpress.com/IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmei; instagram.com/esmuellert; redbubble.com
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