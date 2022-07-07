Вирусная жесть из Эфиопии: прыжок за мячом превратился в ударное сальто! Вратарь эффектно вырубил соперника

Доказывал, что без фола.
В сети завирусился случай из чемпионата Эфиопии. Момент не очень-то свежий, все случилось год назад, но это же не повод игнорировать!
Тем более оперативно мало кто увидел, как начудил вратарь команды «Бахр-Дар Кенема» Харисстон Хессу.
Прямо перед перерывом он вышел из ворот, но сразу зафиксировать мяч не смог. Когда кипер все-таки забрал его намертво, он добавил сделав сальто. Вот только аккробатический трюк превратился в нечто подобное удару скорпиона – правда, прямо по сопернику.
Хессу зарядил в грудь нападающему, который пытался воспользоваться его ошибкой.
Даже после такого удара кипер доказывал судье, что фола не было и пенальти назначать не стоит.
Врачи в это время проверяли пульс пострадавшего нападающего и делали ему непрямой массаж сердца (не очень похоже на видеоинструкцию от Винни Джонса).
Парень, которому влетело, выжил. Вратаря не удалили, пенальти поставили, но не забили.
«Бахр-Дар Кенема» все равно проиграл: пропустили два гола во втором тайме.
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