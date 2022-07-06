Милнер – машина! В 36 уделал всех в изнурительном беговом тесте «Ливерпуля» – и так уже 7 лет подряд

С 2015-го, как пришел в клуб.

«Ливерпуль» традиционно открывает предсезонку убийственным тестом на лактат, который измеряет аэробную выносливость игроков. Правила простые:

• Участники бегут серию дистанций на больших скоростях.

• В конце каждой контрольной точки у игрока из мочки уха берется образец крови – для измерения уровня молочной кислоты.

• Если уровень слишком высок – участник выпадает. Так продолжается до тех пор, пока не останется один выживший.

Интриги у своеобразного соревнования нет – каждый год в тесте побеждает самый возрастной игрок команды Джеймс Милнер. Вице-капитан становится лучшим с 2015 года, когда он перешел в «Ливерпуль».

А вот как умирал после первого теста Роберстон

Тест на лактат – первое, с чем пришлось столкнуться Эндрю Робертсону после перехода в «Ливерпуль». В подкасте Питера Крауча шотландец вспоминал, что его вырвало от упражнения:

«Я помню первый день, нас было всего 6-7 человек, потому что это была предсезонка. Нам пришлось сдавать тест на лактат, который так любят немцы. Помню, как бежал вместе с Дэнни Ингзом – и меня просто тошнило! На самом деле, это физически тяжело.

Мой медосмотр длился два дня, я не ел, поэтому можно списать это на усталость. Ингзи разговаривал со мной по пути, но я просто чувствовал, что что-то не так. Я пытался удержать во рту, но не выдержал. Это было ужасно. Первый день!

К счастью, Клоппа там не было. Я подумал, что мне это сошло с рук, но он вернулся через три дня, представился и затем назвал меня «Мистер Нездоровый» или что-то в этом роде. Уничтожил!»

Милнер начинает уже 21-й сезон в большом футболе. Он вообще не пьет, за что его сравнивают с Криштиану и ставят в пример Грилишу

Милнер – один из главных примеров профессионального отношения в современном футболе. Он деютировал за «Лидс» в 2002 году – в возрасте 16 лет и 309 дней. Джеймс – второй самый молодой футболист, когда-либо игравший в Премьер-лиге.

Это было так давно, что некоторые игроки нынешнего «Ливерпуля» даже не родились. Харви Эллиотт и Кэлвин Рэмзи родом из 2003-го. Чуть больше двух месяцев было новичку нынешней команды Фабиу Карвалью. Еще четверым игрокам исполнился только год.

23-летний Трент Александер-Арнольд в восторге от подготовленности ветерана: «Мы сильная команда, у многих игроков отличная выносливость. Но Милли, я не думаю, что когда-либо увижу кого-то в такой хорошей форме, как он. Быть сильнейшим игроком в одной из сильнейших команд в мире – это требует усилий. Особенно учитывая его возраст и то, как долго он играет».

За требовательность к себе и отказ от алкоголя Милнера все чаще сравнивают с Криштиану Роналду. Вот недавние слова бывшего физиотерапевта «Ман Сити» Пола Уэбстера: «Я наблюдал за ним против «Челси», и он был одним из сильнейших на поле. Джеймс выглядит молодо, подтянуто, у него, наверное, восемь процентов жира или что-то вроде того.

Он немного похож на Роналду. Я никогда не работал с Криштиану, но знаю людей, которые работали, и у меня сложилось такое же впечатление. Это все мелочи, которые складываются в результат».

Еще один повод для сравнений появился после эпичной гулянки Джека Грилиша этим летом. Экс-игрок «Ливерпуля» Стэн Коллимор призвал клубы запретить игрокам пить алкоголь:

«Наука говорит четко – алкоголь серьезно снижает спортивные результаты. Вот почему Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович и Джеймс Милнер держатся от него подальше. Это не причинило этим троим никакого вреда, не так ли?

Я понимаю, что в футболе, где межсезонье короткое, соблазн напиться силен даже для тех, кто почти ничего не пьет в течение сезона. И это нелегко для таких игроков, как Грилиш, Фил Фоден или любого другого молодого британского игрока, потому что напиться и пойти вразнос – это очень большая часть нашей культуры. Но, возможно, если бы в футболе было введено правило о запрете употребления алкоголя, это могло бы оказать положительное влияние на наше общество в целом.

Я не пытаюсь казаться более святым, чем вы, – я начал наслаждаться выпивкой после игр, когда был в «Ливерпуле», и до сих пор время от времени люблю выпить бокал вина или пинту пива. Но я хотел бы, чтобы мои клубы относились ко мне строже.

Некоторые из вас скажут: «Ты ведешь себя нелепо, Стэн, мы вступаем на территорию неспособности получать удовольствие». Но Ибрагимович, Роналду и Милнер по-прежнему наслаждаются жизнью, и, возможно, нам следует отметить этих парней, а не сосредотачиваться на тех, кто любит веселиться, как это делали мы с Полом Гаскойном. Футбол должен обратить внимание на интересные данные, связанные с употреблением алкоголя, и он должен быть более строг со своими игроками».

Фото: globallookpress.com/Han Yan