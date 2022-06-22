Грилиш загулял в Вегасе: $100 тысяч за VIP-пропуск в клуб, 116 бутылок шампанского и банки пива в плавках

Деклан Райс и Эндрю Робертсон присоединились.

Никто не сомневался, что Джек Грилиш умеет отдыхать. А уж после первого в карьере чемпионства англичанин ушел в тотальный отрыв, погрузившись в череду вечеринок.

На этот раз вингер «Ман Сити», прихватив 8 приятелей, отправился в Лас-Вегас, что уже не предвещало ничего спокойного. «Пожелайте мне удачи», – написал перед отдыхом давний знакомый футболиста Найл Дуглас. На первых кадрах парни танцевали в автобусе, курили сигары и поочередно надевали индюшачью шляпу в отеле.

Затем на одном из зданий появилось огромное изображение Грилиша и его друзей. Так англичан поприветствовал ночной клуб Zouk.

А вскоре появилось фото, где полузащитник «Сити» выходит из этого клуба в 4 утра. Забавно, что кадр в итоге завирусился в твиттер-аккаунте под названием «Пьяный Джек Грилиш».

The Sun поделился деталями: только за VIP-пропуск в клуб футболист отдал около 100 тысяч долларов. В комплекте шли 116 бутылок шампанского.

Комментарий одного из очевидцев гулянки: «Парни веселились и вели себя очень шумно. Вокруг Джека и его приятелей было много внимания со стороны женщин. Компания упивалась пивом, пела песни, кричала. Это был классический материал «Британцы за границей».

Из клуба Грилиш уехал на предварительно заказанном автобусе для вечеринок – и в компании девушки, с которой проводил время на танцполе. К слову, Джек с 16 лет встречается с моделью Сашей Эттвуд, но ее в Вегасе не оказалось.

Отдых продолжился у бассейна, где Джек поделился навыком держать банки пива в плавках.

Его приятели в этот момент по очереди заливали друг другу вино из 3-литровой бутылки, стоимостью 3070 фунтов.

По информации The Sun, после того как Грилиш отправился в номер, представитель его службы безопасности взял номера телефонов у группы девушек, находившихся в вестибюле отеля. Через несколько минут девушки направились к люксам, где остановились Грилиш и компания.

В компанию Грилиша (на фото в шляпе снизу) вписался и защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон (улыбается вверху слева).

В эти же дни отпуск в Вегасе проводит Деклан Райс. Хавбек «Вест Хэма», который 6 лет встречается с Лорен Фрайер, тоже не был обделен женским вниманием в ночном клубе. «Деклан выглядел так, будто попал в рай, но вел себя как джентльмен», – сказал один из очевидцев.

Похоже, это тот самый отдых, после которого Грилишу вновь придется отбиваться от критиков. В мае он ездил на Ибицу, после чего заявил:

«Я самый дорогой британский игрок, но я также Джек из Солихалла, которого знают мои друзья и семья. Знаю, что на прошлой неделе люди говорили: «О, он слишком много себе позволяет». Ну и что? Я только что выиграл Премьер-лигу! Это сбывшаяся мечта. Почему я не могу поехать в отпуск?»