13 шаманов проткнули фото сборной Австралии, объявлен выходной – Перу безумно хочет на ЧМ-2022

Ничего важнее для них нет.

13 июня Перу и Австралия сыграют решающий матч за путевку на ЧМ-2022. Перуанцы, которые пришли пятыми в южноамериканском отборе, готовятся к финальному стыку особенно: уже объявили государственный выходной и даже подключили шаманов.

Работали аж 13 шаманов. Они втыкали мечи в фотографию сборной Австралии и играли на духовом инструменте

Да, это была очень необычная церемония. Группа из 13 перуанских шаманов провела ритуал в столичной Лиме – на склоне холма, куда принесли общее фото сборной. Еще у шаманов была фотография сборной Австралии, в которую они втыкали мечи. А один из них в это время играл на традиционном духовом инструменте из морской ракушки под названием путуто.

«Мы провели перуанскую церемонию победы. Собрали 13 шаманов, потому что играем 13 июня. Мы узрели, что Перу выйдет на ЧМ. Перу будет в Катаре, потому что после употребления аяуаски (галлюциногенного отвара, который шаманы готовят для «общения с духами» – Sports.ru) мы видели радость людей», – рассказал шаман Вальтер Аларкон.

Выходной по всей стране поддержали все, кроме министра экономики

Есть и более прозаичные меры. Правительство Перу объявило 13 июня выходным, чтобы как можно больше людей поддержали сборную. За инициативу проголосовали все, кроме министра экономики, который пока находится в США.

«Совет министров решил сделать этот день выходным, чтобы народ мог наблюдать за стыковым матчем с тем оптимизмом, который мы в него вкладываем. И, конечно же, это будет мотивировать людей собраться, они смогут выйти на улицы и объединиться вокруг общего события. Мы рассматриваем этот матч как событие, которое подарит чувство единства, патриотизма и национальной идентичности», – заявил министр культуры Алехандро Салас.

Правда, не все остались довольны таким решением. Торговая палата Лимы предупредила, что из-за выходного страна понесет существенные убытки. Салас же заверил, что торжество устроено для государственного сектора, а частный только заработает, потому что многие будут смотреть матч за пределами дома. Еще министр культуры допустил, что пропущенный день можно будет отработать в будущем.

Кажется, если сборная победит, то и отрабатывать ничего не придется.

Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda; Gettyimages.ru/Ernesto Benavides – Pool