Робби Уильямс вышел на концерт с кубком Лиги 2. Его любимый «Порт Вейл» поднялся!

Шоу празднования – на стадионе, рядом с которым он вырос.

В конце мая футбольный клуб «Порт Вейл» из Сток-он-Трента выиграл плей-офф и поднялся в Лигу 1 – вышел из четвертого английского дивизиона в третий. В финале на «Уэмбли» обыграли «Мансфилд Таун» – 3:0.

А что может быть лучшим празднованием? Конечно, концерт главного болельщика – хорошо, что в графике Робби Уильямса уже стояло шоу на стадионе «Порт Вейла» в начале июня.

«Возвращение домой было предначертано звездами, – говорил Робби в интервью. – Сцена обычно ставится напротив президентской ложи. На том самом месте, откуда я смотрел футбол в детстве».

И Уильямс зажег на концерте. Вышел на сцену с трофеем и часть выступления провел в форме «Порт Вейла». 20 тысяч гостей были в восторге.

Перед концертом Робби сфотографировался с кубком.

Посмотрите, какой довольный.

Первая песня после выхода с трофеем – Glad All Over, то есть «Абсолютно счастлив».

Собственно, Уильямс позиционировал это выступление как возвращение домой, поэтому и начал его со слов: «Позвольте представиться, меня зовут Роберт Fucking Уильямс с улицы Гринбэнк Fucking Роуд».

Робби вырос буквально в миле от стадиона!

И любит «Порт Вейл», сколько себя помнит.

Кстати, Уильямс многое сделал для клуба – например, чтобы он стал популярнее. В 2000-м «Порт Вейл» попал в игру FIFA 2000 благодаря артисту: Робби бесплатно отдал песню It’s Only Us для использования в симуляторе, обменял на возможность поиграть там за любимую команду.

А в 2001-м даже в реальности вышел на поле в футболке «Порт Вейла» и забил гол в прощальном матче Мартина Фойла. Между прочим, «Манчестер Сити» обыграли – 5:2.

В 2006-м певец вообще стал акционером «Порт Вейла» и был им до момента, пока в 2012-м клуб не перешел под внешнее управление.

Теперь командой владеет бизнес-леди Кэрол Шэнахан, но Робби все равно участвует в жизни «Порт Вейла»: пару лет назад даже придумал дизайн игровой формы. Кстати, концерт Уильямс провел в футболке для следующего сезон – так ее презентовали, у главного болельщика эксклюзив.

«Порт Вейл» провел пять лет в Лиге 2 и вот теперь сделал шаг наверх.

Команда никогда не была в элите и предыдущий раз мелькала хотя бы в чемпионшипе в конце 90-х. В следующем сезоне будет хотя бы теоретический шанс туда вернуться.

Фото: Gettyimages.ru/Gareth Copley; Instagram/robbiewilliams, officialpvfc