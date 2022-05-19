Опечатка в почте, которая помогла «Айнтрахту» выиграть Лигу Европы

Теперь серб точно об этом не жалеет.

Сейчас Филип Костич – главная звезда «Айнтрахта» и триумфатор Лиги Европы-2021/22. Но всего этого могло не произойти: летом 2021-го серб почти оказался в «Лацио». Помешала техническая ошибка – римляне отправили предложение о трансфере не на ту почту.

Костич и сам хотел в Рим – в знак протеста даже не вышел на матч Бундеслиги

В начале прошлого года Костич (как и весь «Айнтрахт») набрал топ-форму: до мая оформил 4 гола и 16 (!) ассистов в Бундеслиге – фантастические цифры для латераля. Неудивительно, что летом на него появился спрос среди топ-клубов.

Особенно сильно его хотел «Лацио». По информации Calciomercato, «Айнтрахт» требовал 10 млн евро за трансфер и 3 млн в качестве бонусов. Римляне предложили 10+2 – это устроило обе стороны.

Затем «Лацио» попросил предоставить адрес электронной почты, на который следует направить предложение. В итальянских медиа утверждалось, что немецкий клуб дал заведомо ошибочные реквизиты, а затем показал Костичу, что письмо от римлян так и не поступило.

Полузащитник узнал о случившемся от агента, который прислал скриншот с предложением «Лацио». Костич очень хотел в Рим, поэтому пришел в бешенство и отказался выходить на матч чемпионата с «Арминией» (1:1).

Оказалось, что «Айнтрахт» дал правильный адрес, а римляне просто опечатались

«Айнтрахт» все же дал верный адрес, а римляне действительно просто ошиблись: вместо окончания «eintrachtfrankfurt.de» использовали «eintrachtfranfurt.de». Все из-за того, что в итальянском алфавите не используется буква «K» – она входит в состав расширенного алфавита как вспомогательная (например, для слов иностранного происхождения). В результате дальнейшей переписки ситуация прояснилась, но согласовать трансфер стороны не успели.

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре потом подтвердил, что Костич был целью клуба, но на вопрос, вернутся ли римляне за ним зимой, ответил: «Я так не думаю».

Вероятно, сам Костич теперь об этом не жалеет.

Фото: globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON, IMAGO/Moritz Mueller; Gettyimages.ru/Lars Baron