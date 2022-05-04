Тяжелобольная девочка нарисовала форму, в которой сыграл клуб Эредивизи! Акция на 100 из 100

Матчи элитных европейских лиг гарантированно собирают на стадионе и возле телевизоров много людей. Некоторые клубы используют это, чтобы рассказывать о важных вещах. Например, «Валвейк» из чемпионата Нидерландов провел матч в форме от тяжелобольной 10-летней девочки.

За основу взяли рисунок ребенка с врожденным пороком сердца

«Валвейк» провел матч с «Гронингеном» в форме, которую разработала Лианна Коскамп. Ранее девочка лечилась в пансионате для тяжелобольных детей «Вилла Пардос» – его название красуется в самом центре футболки.

А вот и Лианна – в футболке с собственным рисунком:

У Лианны врожденный порок сердца. Сейчас она передвигается на инвалидной коляске, не может полноценно посещать школу и заниматься спортом. Рисунок Лианны выбрали из нескольких работ, авторами которых тоже выступили дети, когда-то гостившие в пансионате.

Сзади на футболках написаны имена одиннадцати детей с тяжелыми заболеваниями, которые вместе с семьями уже отдыхали на «Вилле Пардос».

Главная цель «Валвейка» – привлечь внимание к пансионату, который принимает тяжелобольных детей с 2001-го. «Вилла Пардос» посещают в среднем 600 семей в год. Пансионат живет за счет пожертвований и волонтеров.

Сейчас там планируют собрать 30 тысяч евро – уже есть 8, плюс все джерси продадут на аукционе, а деньги отправят на содержание пансионата.

Незадолго до игры с «Гронингеном» футболисты «Валвейка» посетили «Вилла Пардос». Там они представили форму и провели время с детьми.

В пансионате был игрок «Гронингена» – он приезжал туда с больной дочерью

Барт Ван Хинтюм посещал пансионат, потому что у его дочери Хлои нашли острый лимфобластный лейкоз. На «Вилле Пардос» прошла последняя фаза лечения – терапия для снижения вероятности рецидива. Девочка боролась с заболеванием полгода.

«У нас были трудные 6 месяцев, – рассказывает защитник «Гронингена». – К счастью, сейчас мы вступаем в переходный период, когда все станет спокойнее, и Хлоя снова сможет стать ребенком. Для этого мы и подали заявку на проживание в пансионате.

До приезда сюда мы мало знали о том, что такое «Вилла Пардос», но теперь, когда мы познакомились, это стало гораздо более важным. Радость, счастье и энергия наших детей на этой неделе останутся со мной навсегда. Мы подарили им наряды принцесс и крылья фей, в которых они с удовольствием ходили каждый день: как будто они действительно попали в сказку. Мы также смогли посетить много интересных мероприятий. Это останется с нашей семьей на всю жизнь».

«Валвейк» выиграл у «Гронингена» – 3:1. Но это тот самый случай, когда результат отходит на второй план.

Фото: RKC Waalwijk; East News/ANP BART STOUTJEDIJK/Pro Shots/Sipa USA; instagram.com/vanhintum5