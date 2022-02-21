Теперь Зума высмеивают на поле: фанаты соперника махали надувными кошками, а Крис Вуд мяукал

Мойес хочет, чтобы Курт сфокусировался на футболе.

Встреча с «Ньюкаслом» (1:1) получилась особенно сложной для Курта Зума. Из-за истории с кошкой защитника «Вест Хэма» предсказуемо высмеяли.

Болельщики принесли на матч десяток надувных кошек. А еще – освистывали француза при каждом касании мяча, скандируя: «Эй, Зума, я хочу знать, как ты ударил кошку». Как говорит экс-игрок «Ливерпуля» Стэн Коллимор, Крис Вуд, перешедший в «Ньюкасл» этой зимой, тоже постоянно напоминал французу об инциденте – мяукал, когда пересекался на поле.

Мойес хочет, чтобы Зума сфокусировался на футболе, в команде его поддерживают

Перед матчем тренер «Вест Хэма» хвалил Курта за игру против «Уотфорда» (1:0) и говорил о поддержке.

«Думаю, он очень разочарован тем, что сделал. Курт много думает об этом, без сомнения. Но мы пытаемся сделать так, чтобы он двигался вперед. Мы хотим, чтобы он сосредоточился на тренировках. Зума очень хорошо сыграл против «Уотфорда», поэтому мы надеемся, что он сохранит такой уровень – мы будем рады этому.

Болельщики очень любят Курта, на протяжении сезона хорошо показывал себя, так что, надеюсь, он сможет сосредоточиться на футболе, а мы будем максимально поддерживать его, пока он не придет в лучшую форму», – сказал Мойес.

Зума на дне. Кошек забрали, а adidas разорвал контракт

До этого Зума столкнулся с куда более серьезными последствиями.

• «Вест Хэм» оштрафовал француза на «максимально возможную сумму» – 250 тысяч фунтов. Все деньги пойдут в благотворительные фонды помощи животным.

• Потом Курт еще и лишился спонсора – adidas. Соглашение расторгли в одностороннем порядке – а немецкая компания выпустила официальное заявление: «Мы завершили наше расследование и можем подтвердить, что Курт Зума больше не является спортсменом, работающим по контракту с adidas».

• У француза отобрали и самих кошек: Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными будет само опекать питомцев до полноценного завершения расследования. Кошки уже побывали у ветеринара – пока не выявлено никак проблем со здоровьем.

• Почти 200 тысяч людей подписали петицию с требованием принять меры в отношении Курта: если что, то наказание за жестокое обращение с животными – до 5 лет тюрьмы.

«Мы призываем к соразмерным содеянному санкциям и надеемся, что игрока исключат из сборной Франции. Наша страна не может смириться с тем, чтобы ее представлял на международном уровне человек, потворствующий жестокости», – отрекались от Курта во французском филиале PETA.

Фото: REUTERS/John Sibley