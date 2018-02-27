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    BMW для олимпийцев прибыли на Красную площадь

    Теги Владимир Путин Пхенчхан-2018

    Президент России Владимир Путин 28 февраля поздравит в Кремле российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Пхенчхане. Традиционным подарком для всех медалистов станут BMW.

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    Вместо номеров на каждом авто написана фамилия и имя получателя. Получается, что все игроки сборной по хоккею получат BMW.

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    Обладателям золотых медалей Пхенчхана подарят X6, серебряным медалистам – X5, а бронзовым – X4. 

    Фонд поддержки олимпийцев закупил 140 автомобилей через российское представительство BMW. На Олимпиаде-2018 россияне выиграли 17 медалей – 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых. 

    Источник: твиттер Дмитрия Смирнова; твиттер Романа Бабаяна

    Автор
    • peter bjorn

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