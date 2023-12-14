«Бессеберг был пьян – и я понял, что лучше остерегаться русских». Новые детали суда над боссом биатлона

Андерс Бессеберг возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU) больше 25 лет. Сейчас 77-летнему норвежцу предъявляют обвинения в коррупции.

Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие (порой – руководство российского биатлона), и соглашался на бесплатные поездки на охоту.

Журналисты NRK связались с множеством людей, чтобы выяснить, что на самом деле происходило вокруг Бессеберга за 25 лет его пребывания на посту главы мирового биатлона.

Это перевод большого текста на норвежском.

«Дамы в суперкоротких платьях стучались в номер». Биатлонисты вспоминают гонки в Хантах и Москве

«Бессеберг оспаривает выдвинутые против него обвинения. Он не хочет комментировать ход дела до суда», – сказал NRK адвокат экс-главы IBU Миккель Тофт Гимсе.

«Я не понимаю, что такого он натворил. Да, он без ума от охоты. Есть вероятность, что ему дарили часы. Но я никогда не видел его с проститутками», – говорит Якоб Лунд, работавший директором по спонсорству в норвежских компаниях NKP, Vital и DNB.

Несколько историй получили известность впервые.

«Боже мой, частью чего я была на самом деле», – восклицает Лив Грете Шельбрей, бывшая жена Рафаэля Пуаре. Она не забудет зрелище, которое встретилось ей по дороге с тренировки в Италии. Прямо рядом со стадионом было что-то, не имеющее отношения к биатлону:

«Именно там обычно жили русские. Там были фургоны, куда входили и откуда выходили проститутки».

Бывшая биатлонистка видела то же самое в нескольких местах в годы спортивной карьеры. «Но особенно это было заметно в Антерсельве. И они были русскими». Она помнит реакцию – свою и подруг по команде: «Мы говорили: «Охереть». И уходили».

Несколько подобных случаев заставили ее смущаться от того, что на самом деле происходит за кулисами. В России Бессеберга не раз видели в окружении молодых девушек.

Тириль Экхофф говорит, что была свидетельницей этого после на вечеринке по поводу закрытия Кубка мира в Ханты-Мансийске: «Это было нечто особенное».

Бессеберг с Эмилем Хегле Свенсеном и Тириль Экхофф на вечеринке в Хантах-2015

Об этом рассказывает и Сюнневе Сулемдаль. По ее словам, это было на вечеринке в Москве после «Гонки чемпионов» в 2012 году.

«Я видела Бессеберга, сидящего на диване с совсем молоденькими девушками в обнимку. Он никоим образом не пытался это скрывать», – говорит бывшая норвежская биатлонистка.

Сам Бессеберг, согласно отчету по итогам расследования независимой комиссии IBU, утверждал, что женщины, сопровождавшие его на официальных мероприятиях в России, были переводчицами.

Бьорн Ферри, олимпийский чемпион из Швеции, вспоминает вечера в отеле «На семи холмах» в Ханты-Мансийске. Там останавливались как сами биатлонисты, так и руководство.

«Мы видели дам в суперкоротких платьях, которые стучали в двери номеров. Через некоторое время эти женщины выходили оттуда. Это было похоже на проституцию. В биатлоне происходили вещи, которые должны были вызвать реакцию большего количества людей».

«Русские предлагали услуги проституток даже мне», – говорит один из самых титулованных французских биатлонистов Рафаэль Пуаре. Ближе к концу карьеры (2007-й) он получил предложение, которое повергло его в шок.

«Рафаэль, если хочешь, мы можем прислать к тебе в номер нескольких женщин», – вспоминает Пуаре о том, что ему предлагали во время соревнований в Ханты-Мансийске. Предложение исходило от высокопоставленных лиц из СБР (конкретные фамилии биатлонист не назвал), однако Пуаре это было совершенно не интересно.

Однако, как вспоминают другие биатлонисты, подобные «развлечения» вовсе не были чужды для всех. Однажды шум в соседнем номере стал настолько громким, что спортсмены чешской сборной были вынуждены пожаловаться сотрудникам отеля.

«Да, наши девушки действительно жаловались на шум в соседнем номере», – говорит Михал Шлезингр, который в то время был в чешской команде.

«Кажется, предлагать подобные услуги было обычным делом для менеджеров разного уровня, когда соревнования проходили в России», – отмечает Ферри.

«Он был пьян и выглядел неряшливо». Как Бессеберга подсадили на охоту

В ноябре 2016 года к главе отдела WADA по расследованиям Гюнтеру Юнгеру обратился человек, который заявил, что у него есть секретные сведения по поводу Бессеберга.

Информатор хвалил Бессеберга за его заслуги на посту многолетнего главы мирового биатлона. Но в то же время этот человек рассказал, что его что-то настораживает. Информатор просто не мог представить четких доказательств.

«Но случилось нечто, изменившее поведение Бессеберга. Особенно это касалось одной страны: России. Все началось именно там», – говорит Юнгер. Много лет назад в России произошло нечто, чего друг Бессеберга Якоб Лунд никогда не забудет.

Это была пятница, 17 марта 2000 года. Накануне вечером в загородном доме в Ханты-Мансийске прошла вечеринка в связи с окончанием Кубка мира. Там собрались ведущие биатлонисты и другие важные фигуры, а также представители СМИ. На вечеринке был и четырехкратный олимпийский чемпион, глава СБР Александр Тихонов.

«Он подошел и спросил, не хотим ли мы поехать на охоту. Это была захватывающая идея. Андерс тоже захотел поехать с нами», – рассказывает Лунд и делится фотографиями из поездки.

«Вокруг Бессеберга вращались люди, наделенные властью. Биатлон становился большим бизнесом», – добавляет он.

Полет занял несколько часов. В вертолете находились Александр Тихонов и Виктор Маматов, а также четыре или пять охранников. Присутствовал и мэр города. Лунд также помнит молодую женщину – для него было загадкой, почему она полетела вместе со всеми.

Сейчас Лунд уверен, что это была проститутка. По его словам, она была очень молода: «Возможно, ей было 17-18 лет». Тогда он задумался об этом, но ничего не сказал.

Несколько человек охотились прямо с вертолета. «Подстрелили только двух оленей», – говорит Лунд, который утверждает, что Бессеберг попал точно в цель с высоты.

После охоты всю компанию привезли на базу отдыха.

«Время шло. Через три часа я сказал Бессебергу, что пора уходить. Вечером он должен был выступать на городской площади. Также был запланирован ужин для международных делегатов. А мы застряли здесь, далеко от города. Но Андерсу было все равно».

Когда они наконец вернулись в Ханты-Мансийск, была кромешная тьма – около 22 или 23 часов.

«Всех забрали на машинах, кроме меня и Андерса. Нас через некоторое время подобрал автобус и отвез в отель.

Мы приехали туда, когда ужин уже закончился. Андерс был пьян и выглядел неряшливо. Люди смотрели на него, качая головами. Я чувствовал себя глупо. Было ощущение, что кто-то хотел выставить Бессеберга в дурном свете. После этого я понял, что лучше остерегаться русских», – говорит Лунд.

У Бессеберга конфисковали 13 часов, а Тихонова не посчитали надежным свидетелем

В конце лета 2017 года Гюнтер Юнгер начал складывать воедино важные части. Он по-тихому общался с несколькими людьми после первого секретного разговора о Бессеберге. Но теперь дело разрасталось. «Именно тем летом мы нашли информатора, который был готов говорить и который имел более четкое представление о том, что происходило».

Информация поступает из разных источников. Выдвигаются обвинения, что Бессеберг получал деньги для защиты интересов России, а также манипулировал результатами допинг-тестов. Андерс все время опровергал эти обвинения.

Бессеберг и исполнительный директор СБР Сергей Кущенко

Появляются также утверждения, что руководителю биатлона оплачивало поездки на охоту и обеспечивало услуги проституток. «Все это указывало на то, что речь может идти о коррупционном поведении. Но нужны были дополнительные доказательства», – говорит Юнгер.

Осенью того же года связались с Интерполом. Бессеберг попал под полицейское расследование в нескольких странах. Кое-что из того, что удалось выяснить полиции, уже известно многим в Норвегии.

Бывший генеральный секретарь норвежской федерации биатлона Ракель Раунтун вспоминает, что однажды Бессеберг демонстрировал часы. Она была удивлена, что простой на вид предмет может стоить так дорого.

Осенью 2012 года Холменколлен получил право проведения чемпионата мира по биатлону. Именно во время ужина с организатором ЧМ и ведущими норвежскими биатлонистами глава IBU похвастался подарком.

«Это были часы. Он получил их из России, и этот подарок был для него очень ценным. Он наивно удивлялся, что получил такой приятный подарок», – сказала Раунтун.

«Мы знали, что он получает подарки, но, возможно, не слишком уделяли этому внимание. Знали, что ему дарили дорогие вещи. Он показывал их нам, рассказывал о них. Он показывал мне часы за 100 тысяч норвежских крон (около 9,6 тысяч долларов по нынешнему курсу – Sports.ru) и говорил: «У меня есть и получше».

«Бессеберг рассказывал о впечатлениях, полученных им в России, о ночных клубах, поездках на охоту на вертолете», – говорит экс-глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Слоквик.

«Я не получил ни кроны, ни евро, ни доллара ни от одного россиянина», – заявил Бессеберг сразу после того, как обвинения в его адрес были обнародованы. Истории с часами он комментировать отказался.

Александр Тихонов говорит о русском гостеприимстве, когда упоминает охотничьи поездки, которые совершал вместе с Бессебергом: «Мы, русские – гостеприимная нация. И в этом нет ничего страшного. Тем более, что никаких правил охоты мы не нарушали. Мы охотились во время сезона. Бессеберга приглашали как друга. Я не вижу в этом коррупции», – говорит он.

Когда Тихонова допрашивала комиссия, расследующая дело Бессеберга, авторитетность его показаний была поставлена под сомнение.

«В целом комиссия не считает господина Тихонова надежным свидетелем», – говорится в докладе. При этом отмечается, что кое-что из того, что он рассказал, совпадает с тем, что сообщали другие люди.

Тихонов отрицает, что в его время предпринимались попытки повлиять на Бессеберга с российской стороны. «Я не допустил бы этого», – утверждает он. Также он отрицает, что дарил Бессебергу дорогие подарки; при этом бывший глава СБР не знает, что делали другие после его ухода из руководства.

«Но почему бы и нет? Конечно, возможно, кто-то что-то дарил», – говорит Тихонов. Он считает такие ситуации безобидными: «Это дружеские подарки, ничего опасного».

В то же время он не верит, что кто-то в российской биатлонной федерации оплачивал для Бессеберга услуги проституток.

Когда Бессеберга забрали на допрос, у него было конфисковано 13 часов. Также у него нашли наличные в разных валютах. Его банковские счета проверяются. Также стало известно, что экс-главу IBU время от времени прослушивали.

В отчете о расследовании, который готовит независимая комиссия IBU, будут обнародованы пикантные подробности допросов Бессеберга в полиции.

В чем еще обвиняют Бессеберга?

В отчете Бессеберг подвергается резкой критике за то, как он руководил федерацией. Утверждается, что он использовал свои возможности для защиты и поддержки России в различных вопросах. Большая часть этого происходила в то время, когда российский спорт был в центре масштабного допингового скандала.

Через несколько дней Бессеберг сам подробно объяснит свою позицию. Его поддерживает друг – Арне Идланд.

«У меня сложилось впечатление, что Андерс смотрит на вещи более позитивно, чем раньше. Возможно, он просто очень надеется, что все пройдет хорошо», – говорит Идланд о своем друге.

«Я считаю, что Андерс во многом был противовесом Александру Тихонову в его борьбе за пост президента IBU», – добавляет он и отмечает, что только слышал рассказы о том, что происходило в Ханты-Мансийске, но сам не был свидетелем этого.

«В России существует культура, которая мне совершенно не нравится. Алкоголь там течет рекой, это плохо», – добавляет он. 9 января в окружном суде Бускеруда начался судебный процесс. Адвокат Кристиан Хьорт считает, что всем будет полезно услышать версию Бессеберга и услышать его объяснения в суде.

«Это единственная реальная возможность для него ответить на все слухи и мнения, которые муссируются в прессе», – говорит Хьорт.

Фото: Gettyimages/Sandra Behne; РИА Новости/Александр Вильф; nrk.no/JACOB LUNDS BILDEARKIV; Eibner-Pressefoto/JFK/Global Look Press