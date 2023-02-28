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Кто создал лучшую сборную в истории биатлона? Одного считали худшим тренером мира, другого отняли у Фуркада

сборная Норвегии сборная Норвегии
Зигфрид Мазе Зигфрид Мазе
Тарьей Бо Тарьей Бо
Эгиль Кристиансен
Йоханнес Бо Йоханнес Бо
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
Йоханнес Дале Йоханнес Дале
Стурла Хольм Лагрейд Стурла Хольм Лагрейд
Уле Эйнар Бьорндален Уле Эйнар Бьорндален
Мортен Дьюпвик
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Мужская сборная Норвегии сезона-2022/23 – возможно, самая доминирующая команда, которую видел биатлон.

Норвежцы выиграли 16 из прошедших 18 личных гонок и заняли 70% мест на пьедесталах (38 из 54). Пять раз в текущем сезоне мы видели полностью норвежский подиум (один из них – на чемпионате мира в Оберхофе).

Гегемонию Норвегии в эстафетах (7 побед подряд с учетом прошлого сезона) внезапно прервали французы – зато сделали это в главной гонке сезона.

Пять норвежцев располагаются в топ-8 общего зачета Кубка мира (первые двое – Йоханнес Бо и Стурла Лагрейд – идут с огромным отрывом от остальных). Пятые-шестые номера сборной никогда не чувствуют себя спокойно, ведь их готовы заменить мотивированные ребята с Кубка IBU (там норвежцы тоже абсолютные лидеры).

«Это поезд, который трудно остановить. Главная причина в том, что хорошие выступления всегда порождают новые хорошие выступления. Когда кто-то устанавливает стандарт, остальные стараются ему следовать. Сейчас у нас в команде шесть спортсменов, которые соревнуются друг с другом – нас будет сложно остановить.

Легко сказать, что мы тренируемся больше всех, потому что многие иностранцы тоже тренируются хорошо. Просто Норвегия – биатлонная нация. У нас это популярный спорт, который развивает свои таланты. У нас постоянно появляются новые таланты, которые перенимают у старших тренировочную философию и культуру», – размышляет трехкратный олимпийский чемпион Тарьей Бо.

Одаренное поколение спортсменов, которых подстегивает внутренняя конкуренция – несомненно, важнейший фактор успеха норвежской команды в последние годы.

Но за талантливыми атлетами стоят суперкомпетентные тренеры, которые проделали огромную работу для того, чтобы мужская сборная Норвегии стала безоговорочно сильнейшей в мире.

Кого и как позвали выручать Норвегию? Экстренный ход после разгрома от Фуркада

В 2016 году норвежцы без шансов проигрывали Мартену Фуркаду как на главных стартах, так и в борьбе за общий зачет. Легендарный француз только что завоевал пятый подряд Кубок мира и выиграл три личных золота на ЧМ (который проходил в Норвегии).

Руководство норвежской сборной уже не могло игнорировать кризис. И вместо того, чтобы в очередной раз перетасовывать одних и тех же специалистов между мужской, женской, резервной и юниорской командами, привлекло свежую тренерскую кровь.

Мужскую сборную Норвегии возглавили Зигфрид Мазе (на фото ниже – слева), которого «переманили» у Фуркада, и Эгиль Кристиансен (на фото справа) – тренер непобедимых норвежских лыжниц, прежде не имевший опыта работы в биатлоне. Французу предстояло отвечать за стрельбу, норвежцу – за лыжегоночную подготовку.

Мазе не мог представить, что получит подобное назначение: «Я думал, в Норвегии есть все тренеры. Мне казалось невозможным, что они могут нуждаться во мне. Но потом это случилось. Это идеально».

Приглашение «Зиги» – дело рук тогдашнего спортивного директора сборной Норвегии Мортена Дьюпвика, который пришел к мысли, что команда может извлечь выгоду из новых импульсов извне.

Кроме того, Дьюпвик понял, что Мазе обладает уникальной способностью коммуницировать со спортсменами.

– Он француз, у которого много эмоций и вовлеченности, и он может заставить нас почувствовать, что тренировка очень важна. Ты пробуждаешься и становишься более собранным, – говорит трехкратный призер ЧМ Йоханнес Дале.

– Он ругается?

– Кто-то в нашей среде может считать это руганью, но я думаю, что никто из нашей команды это так не воспринимает. Мы знаем, в чем дело.

Дьюпвик описывает Мазе как «довольно сильную личность, которая предъявляет требования» и не боится ни отругать, ни похвалить.

– Вы когда-нибудь боялись задеть чувства своих атлетов?

– Я всегда стараюсь получать обратную связь. Моя роль как тренера заключается в том, чтобы найти свой путь. Мне нужно понимать спортсменов, знать, когда они устали или грустят. Не они приспосабливаются ко мне, а я приспосабливаюсь к ним, – объясняет Мазе.

Как Мазе сработался с Йоханнесом Бо и превратил его в лучшего в мире?

Французский специалист сыграл особенную роль в успехах Йоханнеса Бо. Лидер Кубка мира и король ЧМ в Оберхофе поднял процент попаданий с 82 в прошлом сезоне до 89 в текущем, что во многом и объясняет прогресс в результатах.

Когда Мазе вступил в должность в 2016-м, Бо четко заявил ему, что хочет быть лучшим в мире.

– Тогда я сказал, что мы должны что-то менять, развиваться и двигаться дальше, – вспоминает Зигфрид.

Взаимопонимание между тренером и учеником росло с каждым годом.

– Если я понимаю, что Йоханнесу нужна встряска, я ее устраиваю. Если он испытывает неуверенность, я пытаюсь его успокоить. В разные дни все по-разному.

После победы в спринте на ЧМ Бо признался, что накануне гонки чувствовал безразличие к работе, которую предстоит проделать. Он попросту слишком мало нервничал.

«Я не чувствовал, что нахожусь в том же режиме, в котором был в январе. Зигфриду удалось все исправить за две минуты. Как ему удалось найти нужные слова, я не знаю. Но, во всяком случае, что-то произошло. Так что я могу посвятить золото ему», – признавался Йоханнес после гонки.

Мазе предостерег спортсмена от погружения в самокопание:

«Я сказал, что если ты будешь искать ошибки в том, что ты делаешь, ты что-нибудь найдешь. Чем глубже вы копаете, тем больше вы роете себе могилу. Люди, возможно, задаются вопросом, человек ли он вообще, учитывая, что он показал в этом сезоне, но в этой области он человек. У него есть страхи, как и у всех остальных.

У меня был такой же опыт с Мартеном Фуркадом, когда я работал со сборной Франции. Все было точно так же, те же сомнения и тот же образ мыслей перед чемпионатами мира. Так было всегда».

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

Зигфрид считает, что 30% стрельбы связано с техникой. Остальное зависит от того, как спортсмен справляется со своими эмоциями.

«Каждый способен сделать 20 точных выстрелов. Но когда ты лидируешь и борешься за медали, все ощущается иначе», – объясняет француз.

Этот образ мышления пронизывает все тренировки.

«Он очень предан своему делу. Он не хочет провести ни одной неудачной тренировки», – описывает Мазе эксперт NRK Ула Лунде.

Поэтому, когда дело доходит до тяжелых тренировок с оружием, все бегут вместе. Мазе хочет создать давление, чтобы выявить лучшего.

«У него здорово получается создавать соревновательные ситуации на тренировках. Он очень силен в создании ситуаций, которые кажутся очень важными. В этом суть биатлона», – отмечает Дале.

«Некоторые думали, что я худший тренер в мире». Шеф лыжниц раскрылся с биатлоне

Основа для доминирования Норвегии – огромное преимущество перед соперниками в скорости на лыжне. Например, в спринте (самой показательной гонке для суждения о силе биатлонистов в беге) на чемпионате мира норвежцы заняли первые четыре места по ходу. За суперскорость спортсмены благодарят топового лыжного тренера Эгиля Кристиансена.

14 лет назад Кристиансен с трудом удержался на должности тренера женской сборной Норвегии по лыжам после провала на чемпионате мира в Либереце (одна серебряная медаль Кристин Стермер Стейры).

«Некоторые люди думали, что в то время я был худшим лыжным тренером в мире. И наверняка хотели заменить меня кем-нибудь другим», – вспоминает Эгиль.

Спустя всего два года Кристиансен принимал награду лучшему тренеру года в Норвегии за фантастический успех на домашнем ЧМ-2011 в Холменколлене (норвежки во главе с Марит Бьорген и Терезой Йохауг взяли золото во всех гонках, кроме командного спринта).

В биатлонную сборную Эгиля так же, как и Зигфрида, пригласил Дьюпвик.

После олимпийского сезона-2021/22 Кристиансен и Мазе продлили контракты с командой до 2026-го – не без давления со стороны спортсменов. Олимпийский чемпион в эстафете Ветле Шостад Кристиансен то ли в шутку, то ли всерьез грозился завершить карьеру, если тренерский дуэт не продолжит работу в норвежской сборной.

«Когда он (Эгиль Кристиансен) пришел в команду, я научился бегать на лыжах. В первом сезоне у меня были проблемы с ним и Зигфридом, но со второго сезона все пошло только по восходящей.

Он чрезвычайно хорош на тренировках, очень вовлечен и сосредоточен, а также очень хорош по части обратной связи. Мы все начинаем бежать на лыжах одинаково, это эффект Эгиля», – рассказывает Йоханнес Бо.

Для Кристиансена и Мазе нехарактерен авторитарный стиль работы. Напротив, взаимодействие со спортсменами основано на диалоге.

«Мы советуемся со спортсменами, представляем планы и объясняем, что мы думаем, и они могут выступить с предложениями о том, что можно было бы изменить. Вместе мы приходим к решению, которое может оказаться лучше изначального варианта», – поясняет Эгиль.

Легенда биатлона, восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален высоко оценивает компетентность Кристиансена:

«Именно у этого тренера в Норвегии больше всего опыта в тренировках на выносливость. Большой опыт в лыжных гонках, а теперь и в биатлоне – он создал самую крутую биатлонную сборную за всю историю. Он проделал очень хорошую работу».

Бьорндалена поддерживает коллега Кристиансена Мазе:

«После шести лет совместной работы я могу сказать: думаю, он лучший в мире эксперт по бегу на лыжах. Как в техническом, так и в физическом плане. У него огромный опыт, и я многому у него учусь».

Первый совместный сезон у них не получился – всего две победы на команду! Как все наладилось?

Их совместная работа не протекала гладко с самого первого дня. Результаты говорят сами за себя: в сезоне-2016/17 норвежцы заняли лишь 4-е место в Кубке наций и ограничились двумя личными победами на счету у Йоханнеса Бо.

«Мы, пожалуй, не заметили, что им было трудно найти форму сотрудничества, но с точки зрения результатов мы немного облажались в первый год.

Когда что-то идет не так, мы всегда виним кого-то другого. Тогда во всем обвинили именно их. Так что мы должны быть вдвойне благодарны им за то, что произошло за последние четыре года», – считает Йоханнес Бо.

И Мазе, и Кристиансен признаются, что им пришлось потратить время на то, чтобы узнать друг друга, понять, чего хочет каждый из них и что они должны принять во внимание. Тем более, что у Эгиля прежде не было опыта работы в биатлоне:

«Возможно, первые несколько лет мы потратили на то, чтобы разобраться в системе и в том, как все должно работать. Сейчас мы нашли хороший шаблон. В основном я организовываю работу над «физикой», а затем мы встраиваем работу над стрельбой.

Но мы знаем, что должно происходить. Нам практически не нужно обсуждать это друг с другом. Все идет почти что на автомате».

Мазе кивает в знак согласия: «Он точно знает, что нужно мне, и я тоже знаю, что нужно ему для физической части тренировок. У нас очень хорошее сотрудничество.

Это очень просто. Он планирует физическую подготовку, а я говорю, что вот здесь нам нужно немного больше времени для стрельбы. Мы обсуждаем все вместе, а затем посвящаем парней в наш план и даем им возможность высказать мнение».

Рецепт Кристиансена прост в своей гениальности: старые добрые лыжные тренировки, сокращенные для того, чтобы подходить биатлону.

Пятикратный чемпион мира и вице-лидер Кубка мира Лагрейд отмечает, что стал намного сильнее как лыжник уже после первого подготовительного сезона под началом Кристиансена:

«Мой прогресс с Эгилем был волшебным. Я сделал шаг вперед в первый год в основной сборной. Все были шокированы тем, что я стал так силен. Я не понимал, как можно достичь такого прогресса за год. Сейчас я чувствую, что сделал еще шаг вперед».

Стурла говорит, что много работал над техникой, но также подчеркивает важность диалога с тренерами:

«У Эгиля много знаний, которые он просто выплескивает наружу. Благодаря ему я стал намного лучше как лыжник.

Когда я попал в основную команду, я обнаружил, что у меня стало больше свободы и больше возможностей высказать аргументы, чем раньше. Прежде тренеры давали мне план. А Зигфрид и Эгиль говорили: «Что ты хочешь делать?» В таком случае вам приходится думать самостоятельно, и, я считаю, вы становитесь более сильным спортсменом».

Йоханнес Бо поддерживает мнение главного преследователя в общем зачете Кубка мира:

«Эгиль, прежде всего, обладает большими знаниями и стремлением сделать нас лучше. Он приходит первым и уходит последним. Несмотря на свои заслуги, он практически не ставит себя на первое место. Он чрезвычайно любит помогать другим проявить себя с лучшей стороны. Он этим горит».

Кристиансен скромно реагирует на похвалы от учеников:

«Приятно, когда тебя хвалят, но в первую очередь ребята делают свою работу. Мы просто находимся рядом и немного помогаем им. Нам, пожалуй, принадлежит часть заслуги, но вы становитесь хорошим тренером, если у вас есть хорошие спортсмены».

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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; REUTERS/LISA LEUTNER ; globallookpress.com/Kalle Parkkinen/Keystone Press Agency, Carl Sandin/ZUMAPRESS.com, Florian Frison/Dppi; tv2.no/Berit Roald

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Паломей Корзинкин
Ерунда все это - спросите у Васильева, норвежцы побеждают исключительно благодаря использование противоастматических средств!
+5
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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