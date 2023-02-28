Мужская сборная Норвегии сезона-2022/23 – возможно, самая доминирующая команда, которую видел биатлон.

Норвежцы выиграли 16 из прошедших 18 личных гонок и заняли 70% мест на пьедесталах (38 из 54). Пять раз в текущем сезоне мы видели полностью норвежский подиум (один из них – на чемпионате мира в Оберхофе).

Гегемонию Норвегии в эстафетах (7 побед подряд с учетом прошлого сезона) внезапно прервали французы – зато сделали это в главной гонке сезона.

Пять норвежцев располагаются в топ-8 общего зачета Кубка мира (первые двое – Йоханнес Бо и Стурла Лагрейд – идут с огромным отрывом от остальных). Пятые-шестые номера сборной никогда не чувствуют себя спокойно, ведь их готовы заменить мотивированные ребята с Кубка IBU (там норвежцы тоже абсолютные лидеры).

«Это поезд, который трудно остановить. Главная причина в том, что хорошие выступления всегда порождают новые хорошие выступления. Когда кто-то устанавливает стандарт, остальные стараются ему следовать. Сейчас у нас в команде шесть спортсменов, которые соревнуются друг с другом – нас будет сложно остановить.

Легко сказать, что мы тренируемся больше всех, потому что многие иностранцы тоже тренируются хорошо. Просто Норвегия – биатлонная нация. У нас это популярный спорт, который развивает свои таланты. У нас постоянно появляются новые таланты, которые перенимают у старших тренировочную философию и культуру», – размышляет трехкратный олимпийский чемпион Тарьей Бо.

Одаренное поколение спортсменов, которых подстегивает внутренняя конкуренция – несомненно, важнейший фактор успеха норвежской команды в последние годы.

Но за талантливыми атлетами стоят суперкомпетентные тренеры, которые проделали огромную работу для того, чтобы мужская сборная Норвегии стала безоговорочно сильнейшей в мире.

Кого и как позвали выручать Норвегию? Экстренный ход после разгрома от Фуркада

В 2016 году норвежцы без шансов проигрывали Мартену Фуркаду как на главных стартах, так и в борьбе за общий зачет. Легендарный француз только что завоевал пятый подряд Кубок мира и выиграл три личных золота на ЧМ (который проходил в Норвегии).

Руководство норвежской сборной уже не могло игнорировать кризис. И вместо того, чтобы в очередной раз перетасовывать одних и тех же специалистов между мужской, женской, резервной и юниорской командами, привлекло свежую тренерскую кровь.

Мужскую сборную Норвегии возглавили Зигфрид Мазе (на фото ниже – слева), которого «переманили» у Фуркада, и Эгиль Кристиансен (на фото справа) – тренер непобедимых норвежских лыжниц, прежде не имевший опыта работы в биатлоне. Французу предстояло отвечать за стрельбу, норвежцу – за лыжегоночную подготовку.

Мазе не мог представить, что получит подобное назначение: «Я думал, в Норвегии есть все тренеры. Мне казалось невозможным, что они могут нуждаться во мне. Но потом это случилось. Это идеально».

Приглашение «Зиги» – дело рук тогдашнего спортивного директора сборной Норвегии Мортена Дьюпвика, который пришел к мысли, что команда может извлечь выгоду из новых импульсов извне.

Кроме того, Дьюпвик понял, что Мазе обладает уникальной способностью коммуницировать со спортсменами.

– Он француз, у которого много эмоций и вовлеченности, и он может заставить нас почувствовать, что тренировка очень важна. Ты пробуждаешься и становишься более собранным, – говорит трехкратный призер ЧМ Йоханнес Дале.

– Он ругается?

– Кто-то в нашей среде может считать это руганью, но я думаю, что никто из нашей команды это так не воспринимает. Мы знаем, в чем дело.

Дьюпвик описывает Мазе как «довольно сильную личность, которая предъявляет требования» и не боится ни отругать, ни похвалить.

– Вы когда-нибудь боялись задеть чувства своих атлетов?

– Я всегда стараюсь получать обратную связь. Моя роль как тренера заключается в том, чтобы найти свой путь. Мне нужно понимать спортсменов, знать, когда они устали или грустят. Не они приспосабливаются ко мне, а я приспосабливаюсь к ним, – объясняет Мазе.

Как Мазе сработался с Йоханнесом Бо и превратил его в лучшего в мире?

Французский специалист сыграл особенную роль в успехах Йоханнеса Бо. Лидер Кубка мира и король ЧМ в Оберхофе поднял процент попаданий с 82 в прошлом сезоне до 89 в текущем, что во многом и объясняет прогресс в результатах.

Когда Мазе вступил в должность в 2016-м, Бо четко заявил ему, что хочет быть лучшим в мире.

– Тогда я сказал, что мы должны что-то менять, развиваться и двигаться дальше, – вспоминает Зигфрид.

Взаимопонимание между тренером и учеником росло с каждым годом.

– Если я понимаю, что Йоханнесу нужна встряска, я ее устраиваю. Если он испытывает неуверенность, я пытаюсь его успокоить. В разные дни все по-разному.

После победы в спринте на ЧМ Бо признался, что накануне гонки чувствовал безразличие к работе, которую предстоит проделать. Он попросту слишком мало нервничал.

«Я не чувствовал, что нахожусь в том же режиме, в котором был в январе. Зигфриду удалось все исправить за две минуты. Как ему удалось найти нужные слова, я не знаю. Но, во всяком случае, что-то произошло. Так что я могу посвятить золото ему», – признавался Йоханнес после гонки.

Мазе предостерег спортсмена от погружения в самокопание:

«Я сказал, что если ты будешь искать ошибки в том, что ты делаешь, ты что-нибудь найдешь. Чем глубже вы копаете, тем больше вы роете себе могилу. Люди, возможно, задаются вопросом, человек ли он вообще, учитывая, что он показал в этом сезоне, но в этой области он человек. У него есть страхи, как и у всех остальных.

У меня был такой же опыт с Мартеном Фуркадом, когда я работал со сборной Франции. Все было точно так же, те же сомнения и тот же образ мыслей перед чемпионатами мира. Так было всегда».

Зигфрид считает, что 30% стрельбы связано с техникой. Остальное зависит от того, как спортсмен справляется со своими эмоциями.

«Каждый способен сделать 20 точных выстрелов. Но когда ты лидируешь и борешься за медали, все ощущается иначе», – объясняет француз.

Этот образ мышления пронизывает все тренировки.

«Он очень предан своему делу. Он не хочет провести ни одной неудачной тренировки», – описывает Мазе эксперт NRK Ула Лунде.

Поэтому, когда дело доходит до тяжелых тренировок с оружием, все бегут вместе. Мазе хочет создать давление, чтобы выявить лучшего.

«У него здорово получается создавать соревновательные ситуации на тренировках. Он очень силен в создании ситуаций, которые кажутся очень важными. В этом суть биатлона», – отмечает Дале.

«Некоторые думали, что я худший тренер в мире». Шеф лыжниц раскрылся с биатлоне

Основа для доминирования Норвегии – огромное преимущество перед соперниками в скорости на лыжне. Например, в спринте (самой показательной гонке для суждения о силе биатлонистов в беге) на чемпионате мира норвежцы заняли первые четыре места по ходу. За суперскорость спортсмены благодарят топового лыжного тренера Эгиля Кристиансена.

14 лет назад Кристиансен с трудом удержался на должности тренера женской сборной Норвегии по лыжам после провала на чемпионате мира в Либереце (одна серебряная медаль Кристин Стермер Стейры).

«Некоторые люди думали, что в то время я был худшим лыжным тренером в мире. И наверняка хотели заменить меня кем-нибудь другим», – вспоминает Эгиль.

Спустя всего два года Кристиансен принимал награду лучшему тренеру года в Норвегии за фантастический успех на домашнем ЧМ-2011 в Холменколлене (норвежки во главе с Марит Бьорген и Терезой Йохауг взяли золото во всех гонках, кроме командного спринта).

В биатлонную сборную Эгиля так же, как и Зигфрида, пригласил Дьюпвик.

После олимпийского сезона-2021/22 Кристиансен и Мазе продлили контракты с командой до 2026-го – не без давления со стороны спортсменов. Олимпийский чемпион в эстафете Ветле Шостад Кристиансен то ли в шутку, то ли всерьез грозился завершить карьеру, если тренерский дуэт не продолжит работу в норвежской сборной.

«Когда он (Эгиль Кристиансен) пришел в команду, я научился бегать на лыжах. В первом сезоне у меня были проблемы с ним и Зигфридом, но со второго сезона все пошло только по восходящей.

Он чрезвычайно хорош на тренировках, очень вовлечен и сосредоточен, а также очень хорош по части обратной связи. Мы все начинаем бежать на лыжах одинаково, это эффект Эгиля», – рассказывает Йоханнес Бо.

Для Кристиансена и Мазе нехарактерен авторитарный стиль работы. Напротив, взаимодействие со спортсменами основано на диалоге.

«Мы советуемся со спортсменами, представляем планы и объясняем, что мы думаем, и они могут выступить с предложениями о том, что можно было бы изменить. Вместе мы приходим к решению, которое может оказаться лучше изначального варианта», – поясняет Эгиль.

Легенда биатлона, восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален высоко оценивает компетентность Кристиансена:

«Именно у этого тренера в Норвегии больше всего опыта в тренировках на выносливость. Большой опыт в лыжных гонках, а теперь и в биатлоне – он создал самую крутую биатлонную сборную за всю историю. Он проделал очень хорошую работу».

Бьорндалена поддерживает коллега Кристиансена Мазе:

«После шести лет совместной работы я могу сказать: думаю, он лучший в мире эксперт по бегу на лыжах. Как в техническом, так и в физическом плане. У него огромный опыт, и я многому у него учусь».

Первый совместный сезон у них не получился – всего две победы на команду! Как все наладилось?

Их совместная работа не протекала гладко с самого первого дня. Результаты говорят сами за себя: в сезоне-2016/17 норвежцы заняли лишь 4-е место в Кубке наций и ограничились двумя личными победами на счету у Йоханнеса Бо.

«Мы, пожалуй, не заметили, что им было трудно найти форму сотрудничества, но с точки зрения результатов мы немного облажались в первый год.

Когда что-то идет не так, мы всегда виним кого-то другого. Тогда во всем обвинили именно их. Так что мы должны быть вдвойне благодарны им за то, что произошло за последние четыре года», – считает Йоханнес Бо.

И Мазе, и Кристиансен признаются, что им пришлось потратить время на то, чтобы узнать друг друга, понять, чего хочет каждый из них и что они должны принять во внимание. Тем более, что у Эгиля прежде не было опыта работы в биатлоне:

«Возможно, первые несколько лет мы потратили на то, чтобы разобраться в системе и в том, как все должно работать. Сейчас мы нашли хороший шаблон. В основном я организовываю работу над «физикой», а затем мы встраиваем работу над стрельбой.

Но мы знаем, что должно происходить. Нам практически не нужно обсуждать это друг с другом. Все идет почти что на автомате».

Мазе кивает в знак согласия: «Он точно знает, что нужно мне, и я тоже знаю, что нужно ему для физической части тренировок. У нас очень хорошее сотрудничество.

Это очень просто. Он планирует физическую подготовку, а я говорю, что вот здесь нам нужно немного больше времени для стрельбы. Мы обсуждаем все вместе, а затем посвящаем парней в наш план и даем им возможность высказать мнение».

Рецепт Кристиансена прост в своей гениальности: старые добрые лыжные тренировки, сокращенные для того, чтобы подходить биатлону.

Пятикратный чемпион мира и вице-лидер Кубка мира Лагрейд отмечает, что стал намного сильнее как лыжник уже после первого подготовительного сезона под началом Кристиансена:

«Мой прогресс с Эгилем был волшебным. Я сделал шаг вперед в первый год в основной сборной. Все были шокированы тем, что я стал так силен. Я не понимал, как можно достичь такого прогресса за год. Сейчас я чувствую, что сделал еще шаг вперед».

Стурла говорит, что много работал над техникой, но также подчеркивает важность диалога с тренерами:

«У Эгиля много знаний, которые он просто выплескивает наружу. Благодаря ему я стал намного лучше как лыжник.

Когда я попал в основную команду, я обнаружил, что у меня стало больше свободы и больше возможностей высказать аргументы, чем раньше. Прежде тренеры давали мне план. А Зигфрид и Эгиль говорили: «Что ты хочешь делать?» В таком случае вам приходится думать самостоятельно, и, я считаю, вы становитесь более сильным спортсменом».

Йоханнес Бо поддерживает мнение главного преследователя в общем зачете Кубка мира:

«Эгиль, прежде всего, обладает большими знаниями и стремлением сделать нас лучше. Он приходит первым и уходит последним. Несмотря на свои заслуги, он практически не ставит себя на первое место. Он чрезвычайно любит помогать другим проявить себя с лучшей стороны. Он этим горит».

Кристиансен скромно реагирует на похвалы от учеников:

«Приятно, когда тебя хвалят, но в первую очередь ребята делают свою работу. Мы просто находимся рядом и немного помогаем им. Нам, пожалуй, принадлежит часть заслуги, но вы становитесь хорошим тренером, если у вас есть хорошие спортсмены».

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; REUTERS/LISA LEUTNER ; globallookpress.com/Kalle Parkkinen/Keystone Press Agency, Carl Sandin/ZUMAPRESS.com, Florian Frison/Dppi; tv2.no/Berit Roald