«Разочаруюсь, если муж подбодрит меня в гонке». Она – лучшая биатлонистка мира, а он тренирует ее соперниц

Марте Ульсбю-Ройселанн – королева олимпийского сезона: три золота на Играх-2022 в Пекине и уверенная победа в общем зачете Кубка мира.

На Олимпиаде норвежской биатлонистке покорилось уникальное достижение – четыре личные медали (два золота и две бронзы) из четырех возможных.

32-летняя Ройселанн не растеряла мотивацию и продолжила карьеру, но подготовка к новому сезону прошла совсем неудачно. На усталость после феноменального года наложились проблемы со здоровьем. Осенью Марте заболела опоясывающим лишаем и много недель не могла возобновить тренировки.

Только в январе она вернулась к соревнованиям, но пока далека от лучшей формы. Главная цель норвежки – чемпионат мира в Оберхофе, где она надеется дать бой ученицам собственного мужа Сверре, тренирующего с этого сезона сборную Германии.

В интервью норвежскому TV2 Марте рассказала, как биатлон превратил ее из неорганизованной девочки в целеустремленную перфекционистку. Ниже – перевод материала.

Марте – христианка?

«Я из Южной Норвегии и сейчас так разозлился, что практически сказал об этом в открытую».

Так звучит поговорка во Фруланне, деревне, где выросла Марте Ульсбю-Ройселанн. Местечке, которое точно не заложило фундамент для того, чтобы она стала одной из лучших биатлонисток мира. Описание не склонных к конфликтам и уступчивых южан вряд ли можно назвать промахом, когда речь заходит о главной представительнице коммуны.

Существуют и другие стереотипы, которые в большей степени не соответствуют действительности, например, наиболее укоренившиеся – касательно христианства и Библейского пояса.

Если вы загуглите имя Марте Ульсбю-Ройселанн, одним из первых слов всплывет «христианка».

Вероятно, именно это предположила норвежская лыжница Хайди Венг, впервые встретившись с Марте за обедом в «Олимпиатоппен» (подразделение Олимпийского комитета Норвегии – Sports.ru), когда Ройселанн была новичком в сборной.

Венг широко раскрыла глаза, когда биатлонистка начала есть.

– Как?! Разве ты не будешь сначала молиться?

Сама Ульсбю-Ройселанн воспринимает все это с юмором.

– Я часто получаю комментарии по поводу подобных вещей. Удивительно, что люди все еще полагают, что так и должно быть. Поначалу я упорно напоминала людям, что Юг похож на любое другое место в стране. Но теперь я думаю, что забавно развить эту тему и на самом деле позволить им жить в убеждении, что расти на юге Норвегии – это нечто совершенно иное по сравнению с взрослением в других частях страны.

«Мама и папа шокированы, каким человеком я стала». Марте полностью изменилась из-за отъезда из дома в 15 лет ради биатлона

Что точно верно в отношении детства Марте, так это то, что она стала профессиональной спортсменкой скорее вопреки, чем благодаря тому, что происходило, пока она не переехала из Фруланна в 15-летнем возрасте.

– Марте воспитана не в том духе, чтобы быть профессиональной спортсменкой. Ее успехи и достижения – это полностью ее заслуга, – говорит мама Хельга Ульсбю.

– Мои мама и папа абсолютно шокированы тем, каким человеком я стала. Я совершенно другой человек, чем тогда, когда жила дома. Я ничего не контролировала, – признается Марте.

Она была девочкой, которая могла внезапно проснуться от того, что водитель автобуса, у которого первой остановкой на школьном маршруте была ферма Ульсбю, стучал в окно, пока она сама лежала на диване и проспала после того, как родители ушли на работу.

– Я ужасно просыпала в начальной и средней школе. Я не понимаю, как я стала тем человеком, которым стала. Не могу поверить, что все так хорошо сложилось. Но я ходила в школу каждый день, и, к счастью, у меня были правильные строгие родители, которые держали меня в узде.

В начале старшей школы, когда Марте переехала в Сирдал заниматься биатлоном, автобус демонстративно укатил от нее по дороге на тренировку, потому что она опаздывала.

Но она собралась и медленно, но верно становилась организованной, систематичной перфекционисткой, которую мы знаем сегодня.

– Во многих отношениях биатлон мне очень помог. В моей жизни стало гораздо больше системности. Мне нужно было пройти эту школу и привить себе дисциплину. На самом деле, это было совсем как в «Роте Лауритцен» (норвежское телешоу, в котором знаменитости проходят военную подготовку – Sports.ru), – рассказывает Ройселанн со смехом.

– Трудно ли было уехать из дома в 15 лет?

– Нет. Не потому, что мне было плохо – напротив, мне было замечательно – а потому, что я чувствовала, что именно это я должна была сделать. Я собиралась заняться биатлоном, уехать из дома и начать все с чистого листа. Мне, такой неорганизованной, было действительно тяжело заботиться о себе и тренироваться, к чему я не привыкла, потому что так поздно начала заниматься биатлоном. Но я думаю, что извлекла из этого огромную пользу.

Мама Хельга тоже высказалась по поводу преображения дочери.

– Оно огромно. Контраст очень велик, потому что теперь она все перевернула на 180 градусов. Мы думаем, что она даже слишком организованная, – со смехом говорит мама Ульсбю.

Недавно она провела несколько недель дома с дочерью в Лиллехаммере, чтобы заботиться о ней в период, когда Марте чувствовала себя очень одинокой в борьбе за возвращение на биатлонную арену.

– Я очень переживаю, когда мой ребенок одинок. Марте крепка, но я знаю, что жизнь хрупка. Поэтому я подумала: «Я поеду к ней, ей больше нельзя оставаться одной».

Хельга Ульсбю утверждает, что ее дочь никогда ничего не требует и не ждет, что все будет устроено.

– Она совсем не примадонна. Когда я готовлю для нее, никогда не бывает претензий вроде «слишком много калорий» или чего-то наподобие. Она скорее скажет: «Ооо, блины, это лучшее, что я знаю!» Все, что ее волнует – это гигиена. «Ты мыла руки?», «Ты надевала маску в магазине?» Она повторяет это так, будто у меня деменция.

«Я больше всего учусь, когда что-то идет не так». Марте изменила отношение к гонкам и не боится провалов (хотя знает, что они будут)

Но для паранойи Марте есть веские причины: ее подготовка к сезону омрачилась опоясывающим лишаем и проблемами с восстановлением.

С этого момента почти все должно складываться идеально, чтобы главная цель зимы – чемпионат мира в Оберхофе – принесла успех, на который надеется Ройселанн. К счастью, именно тогда, когда Марте испытывает проблемы, она узнает о себе больше всего.

– За последние несколько лет я научилась извлекать что-то позитивное из неудач. Неудачи – это не просто разочарование, но и возможность чему-то научиться. Если бы у меня не было столько проблем в 2021 году, не было бы и потрясающего олимпийского сезона. Я больше всего учусь, когда что-то идет не так.

– Чему ты учишься?

– Я многое узнаю о том, с каким настроем нужно подходить к гонке. 2021 год был, пожалуй, первым, в который я вошла с небольшим штампом фаворитки, и как у меня, так и у публики были большие ожидания.

А потом я забыла, что нужно выходить и делать все, что в моих силах. «Ты либо проигрываешь, либо выигрываешь» – это установка, которая работает для меня. Я могу просто выйти, выложиться по полной, попробовать. Я полностью осознаю, что могу провалиться и пробежать по-настоящему плохие гонки. Но это того стоит, потому что в таком случае я действительно пыталась.

Марте и муж, работающий против нее, – как они к этому относятся?

На чемпионате мира в феврале муж и главный болельщик – Сверре Ульсбю-Ройселанн – будет присутствовать в качестве конкурента из-за его роли тренера сборной Германии.

Сценарий, в котором Марте выходит на финишный круг с надеждой немецкой публики Дениз Херманн-Вик, а Сверре стоит на трассе – это сама мечта. Для обоих.

– Как, по-твоему, должен поступить твой муж в такой ситуации?

– Я ожидаю, что он сделает все, что в его силах, чтобы Дениз победила. Настолько он циничный. Сверре здесь для того, чтобы сделать работу как можно лучше, но если выиграю я, надеюсь, он не будет слишком разочарован. В глубине души я надеюсь, что для него это беспроигрышная ситуация. Я была бы очень разочарована, если бы Сверре вдруг подбодрил меня в гонке. Но моя мотивация – сделать все, что в моих силах, чтобы навязать им борьбу.

– То есть то, что Сверре прилагает все усилия не для победы жены, не будет восприниматься как форма неверности?

– Ха-ха, нет. Я понимаю, может показаться странным, что он не хочет, чтобы его жена добилась успеха. Но я думаю, что Сверре был очень откровенен в том, что раз уж он собрался тренировать немецких девушек, то в этом году наступил идеальный момент. Для него было бы гораздо хуже, если бы он занимался этим перед чемпионатом мира-2020 в Антерсельве, когда у меня не было ни одной личной медали. Но теперь, я думаю, он чувствует, что настала его очередь добиться успеха. И он сделает все, что в его силах, чтобы это произошло.

Муж Сверре подтверждает, что успех его жены был главной причиной, по которой он с головой ушел в работу в сборной Германии.

– Я, наверное, не согласился бы на работу за границей, если бы Марте не достигла того, чего она достигла за последние годы.

– Каково будет увидеть одну из ваших подопечных в поединке за золото против жены?

– У меня очень сильный соревновательный инстинкт, так что это моя мечта. Когда я на работе, я настолько поглощен ею, что было бы, естественно, болеть главным образом за девушек, за которых я отвечаю. Это же просто спорт. Если подобное произойдет, я буду счастлив, несмотря ни на что. Теперь у меня есть работа в Германии, и я хочу выигрывать, так же, как и Марте.

Они стали парой во втором классе старшей школы в Сирдале, хотя Сверре почти не замечал ее в первый год.

– Поначалу она была очень незаметной. Она была биатлонисткой из Фруланна, которая мало что умела. Я особо не обращал на нее внимания, – смеется Сверре.

Он говорит, что Ульсбю казалась «очень неорганизованной» и «едва знала, что такое биатлон». Но Марте быстро училась. Всего через 6 месяцев после старта она завоевала очень неожиданную медаль на юниорском чемпионате Норвегии в Воссе.

– Все внимание приковывают те, кто добивается успеха в очень юном возрасте, – говорит 32-летняя биатлонистка, размышляя о своем позднем спортивном расцвете.

– Я испытываю сожаление, когда слышу о спортсменах, которым 16-17 лет и которые хотят бросить спорт, потому что находятся в нижней половине протокола. Грустно об этом слышать. Я надеюсь, что смогу стать источником вдохновения.

Потому что необязательно вы будете последним через 5-6 лет – все может перевернуться с ног на голову. Так это было у меня. Я надеюсь, что люди посмотрят на мою историю и поймут, что можно пойти по этому пути. Для меня не было разумным следовать своим мечтам. Это занимает время и требует терпения. Но, черт возьми, оно того стоит.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; Instagram/marteolsburoiseland, dsv_biathlon