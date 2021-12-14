Армани придумал необычную форму для Италии: Вирер бегает с разноцветными мазками ниже пояса

С началом олимпийского цикла почти все биатлонные команды меняют экипировку, а зрители тратят несколько гонок на то, чтобы привыкнуть к новому облику знакомых спортсменов.

Один из самых запоминающихся гоночных комбинезонов в новом сезоне – у сборной Италии. Команда сменила голубую форму (традиционный цвет для итальянцев в любом виде спорта) на матово-черную с имитацией небрежно нанесенных мазков краски в цветах национального флага.

С этого сезона у итальянской команды новый экипировщик – знаменитый модный дом Armani (а точнее – его спортивная линейка EA7), который будет одевать большинство зимников страны в ближайшие 4 года.

Презентация формы прошла с размахом: в качестве площадки выбрали так называемый Театр Армани в Милане – бывшую фабричную постройку, реконструированную знаменитым японским архитектором Тадао Андо и предназначенную специально для дефиле.

В полном гардеробе итальянского зимника от EA7 – гоночные костюмы, куртки, штаны, толстовки, рюкзаки и обувь.

Благородный графитовый цвет, в котором выполнена вся коллекция, выбрал сам Джорджо Армани. Главным акцентом стал принт в виде крупных пятен от краски в цветах итальянского флага на комбинезоне и на спине куртки, по задумке дизайнеров символизирующий динамизм спорта.

Почему пятна расположены там, где расположены? По большому счету, если их наносить, то только сюда. Если попробовать выше – все скроется под гоночной майкой; на ноги тоже не вариант – участки выше коленей привычно заняты наклейками спонсоров, их расположение регламентируется IBU.

Поэтому так.

Фото: globallookpress.com/Kalle Parkkinen/Newspix24, IMAGO/Vesa Moilanen