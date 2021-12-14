«Наверное, я кажусь старше, чем на самом деле». Если вы знали Йоханнеса Бо рок-звездой – забудьте

Йоханнес Бо выиграл три Кубка мира подряд, но в первой половине олимпийского сезона выглядел неубедительно в сравнении с собой прежним – одна победа в декабре и места в третьем десятке за месяц до Игр. Норвежец как будто отчаялся и, рассуждая о своих олимпийских перспективах, надеялся только на чудо.

К Пекину-2022 ему удалось набрать форму и выдать феноменальный результат: 4 золота (два личных и два – в эстафете) и бронза.

Бо вошел в новый олимпийский цикл с желанием взять реванш за неоднозначный прошлый сезон. В интервью норвежскому TV2 он рассказал о резком взрослении, необычной философии тренировок, неугасимой уверенности в себе и изменившемся восприятии побед. Ниже – перевод материала.

«Жизнь спортсмена подходит мне только во время сезона. Потом я расслабляюсь»

Товарищи по команде вошли в клуб, а Йоханнес Бо остался стоять снаружи. Он забыл дома удостоверение личности. Но с собой у него был мобильный телефон. Он достал его, ввел свое имя в браузере и открыл статью в Википедии о себе.

– Я так и не зашел, – говорит Бо со смехом, вспоминая собственную дерзость в 20-летнем возрасте.

– У тебя уже тогда была страница в Википедии?

– У меня она с рождения, – смеется Йоханнес.

С тех пор многое произошло – как с его страницей в Википедии, так и с жизненной ситуацией и ментальным возрастом. Старший брат Тарьей любит шутить, что младший брат стал стариком в молодом теле. Сам Йоханнес отмечает, что трансформация произошла «практически в одночасье».

– В последние годы я предпринял очень взрослые шаги, учитывая все, чего я достиг на спортивной арене и за ее пределами. Наверное, я кажусь немного старше, чем есть на самом деле, но сейчас я притормозил на этом фронте. Теперь я надеюсь, что мой ментальный возраст останется таким же, как сейчас, на долгие годы вперед, – говорит 29-летний Бо.

И добавляет:

– Я всегда был сосредоточен на том, чтобы выкладываться по максимуму – как в биатлоне, так и в личной жизни. Я никогда не позволял одному перевешивать другое. Поэтому я сижу здесь, будучи 29-летним парнем с кучей медалей, домом, женой и ребенком. Тяжело вкладываться в обе части. Я рад, что у меня это получилось, и чувствую, что мне невероятно повезло.

Иногда он задумывается о том, насколько силен мог бы быть, если бы оставался одинок, без детей и организовал бы всю жизнь по спортивному учебнику.

– Но я бы никогда не променял это на то, что у меня есть сейчас. Никогда.

– Как думаешь, каким бы ты был, если бы тебе было 29 лет, ты был бы бездетным, одиноким и мог бы сосредоточиться только на биатлоне?

– Думаю, я был бы довольно хорош. Немного лучше, чем сейчас, разумеется. Сомневаюсь, что я постоянно закрывал бы 10 мишеней в спринте и 20 в гонке преследования. Но я был бы лучше как товарищ по команде, посещал бы все сборы, самостоятельно ездил на высоту, праздновал Рождество в Альпах и тому подобное. Сейчас я понимаю, что это совсем не обо мне.

Я всегда делаю выбор, который, на мой взгляд, подходит мне. Жизнь профессионального спортсмена на самом деле подходит мне только во время кубкового сезона. От первой до последней гонки я могу держать фокус. Потом я расслабляюсь и живу как обычно оставшуюся половину года, когда я дома, – признается Бо.

В молодости Йоханнес эпатажно надевал костюмы Человека-паука и Счастливчика Люка, теперь не хочет. Почему?

Он был более игривым, неугомонным и еще больше любил вечеринки, когда всерьез заявил о себе на Кубке мира. Йоханнес одержал первые две кубковые победы во французском Ле-Гран-Борнане в декабре 2013 года. Спустя чуть больше года он впервые стал чемпионом мира.

На банкете для спортсменов после того чемпионата он нарядился в костюм Человека-паука и сфотографировался с золотой медалисткой из России Екатериной Юрловой. В следующем году был домашний чемпионат мира, где TV2 нарядило Йоханнеса в костюм Счастливчика Люка, и он стрелял в собственную тень в конференц-зале в Бейтостолене.

Но когда мы захотели отвезти его в дремучие леса Конгсвингера на фотосессию для этого репортажа и снабдить охотничьим ружьем, шестипенсовиком и твидовым пиджаком, которые вы можете представить на Томасе Шелби в сериале «Острые козырьки», Бо был против. Он больше не развлекается подобным образом.

– Хочу, чтобы все было по-настоящему, а не фальшиво, – смеется Йоханнес.

Бо всегда поступает по-своему. И тогда уже не имеет значения, что тренеры, вспомогательный персонал, руководство сборной – или, раз уж на то пошло, журналисты TV2 – пытаются заставить его делать.

В преддверии Олимпиады-2022 Йоханнес переехал из Осло и Холменколлена в место, где нет ни биатлонного стадиона, ни лыжероллерной трассы. Но даже с такой ситуацией он благополучно справился, завоевав 4 олимпийских золота и одну бронзу.

– Ты когда-нибудь делал выбор в спорте, о котором действительно сожалел?

– Нет. До сих пор я ни о чем по-настоящему не жалел в своей жизни.

– Как это возможно?

– Главным образом потому, что всегда есть новый сезон, новые гонки, новые вызовы. У тебя нет времени останавливаться. Ты можешь немного поразмышлять, но не можешь что-либо исправить, а потом внезапно уже занят чем-то новым. Движущая сила – это всегда то, что ждет меня впереди, то, на что я могу повлиять, – говорит Йоханнес.

«Ему почти не нужны тренировки». Экстремальный подход Йоханнеса – даже в команде не понимают, как это работает

И товарищи по команде, и конкуренты, и тренеры ломают головы над тем, как это возможно – чтобы спортсмен, которого они часто обыгрывают летом и осенью, внезапно обгонял их, когда выпадает снег. Когда тренер Эгиль Кристиансен звонит Бо и долго не получает ответа, он знает, что звездный ученик, скорее всего, тренировался не так, как следовало бы.

Старший брат Тарьей говорит об этом так: «У него экстраординарный врожденный талант. Ему почти не нужны тренировки. Многие в это не верят и думают, что я преувеличиваю, и говорят: «Все не может быть настолько экстремально». Но все действительно настолько экстремально».

Бо с пониманием кивает, когда читает цитату старшего брата.

– Это и правда очень экстремально. Я мало тренируюсь.

– Насколько мало?

– Я не веду дневник тренировок именно потому, что тренируюсь настолько мало, что чувствую муки совести, если вижу это написанным черным по белому, – признается Йоханнес.

По словам тренера Эгиля Кристиансена, когда TV2 в августе приезжал к команде на среднегорный сбор в Сайзер-Альме, на высоту более 2000 метров, у Бо был за плечами «ужасный тренировочный месяц» в июле. Тем не менее, он шел в подъемы с совершенно иной интенсивностью, чем у его товарищей по команде. Слишком усердные тренировки на высоте вызывают ужас у многих спортсменов в видах на выносливость, но не у Бо.

«То, что он осмеливается на это – уникально, особенно учитывая, что мы находимся на высоте, которую многие боятся. Он обнаружил, что это работает, и это круто. У меня не хватает смелости попробовать нечто подобное», – говорит партнер по сборной Ветле Шостад Кристиансен.

И здесь, возможно, кроется некое объяснение того, почему Бо сходит с рук гораздо меньшее количество тренировок, чем у товарищей по команде.

– Ветле Шостад Кристиансен говорит, что ты был намного усерднее их в Сайзер-Альме?

– Всегда было проблемой то, что, приезжая на сбор, я думаю, что я действительно хорош. И тогда я бегу очень быстро. Я тренируюсь очень усердно и на спокойных сессиях. Думаю, у меня и правда выше интенсивность на каждой тренировке. Это срабатывает именно потому, что я меньше тренируюсь, – отмечает Йоханнес.

И углубляется:

– Не то, чтобы это был секрет, который я пытался скрыть, но, когда я бегу быстрее других во время спокойных тренировок, я устаю больше. И потому мне не нужно так много тренироваться. Может, это и хорошо. Может быть, лучше тренироваться не 100 часов в месяц с невысокой интенсивностью, а 50 часов и немного усерднее на всех тренировках? Возможно, я нашел максимально подходящий ключ. Но я нарушаю все правила.

– Ты единственный, кто может быть сильным, тренируясь подобным образом?

– Не знаю, потому что я не видел никого, кто был бы близок к тому, чтобы попробовать то же самое.

Перед Олимпиадой-2022 Йоханнес был на дне, но взял в Пекине 4 золота – что ему помогло?

Прошлой зимой Йоханнес одержал только одну победу на Кубка мира, что стало самым низким показателем с тех пор, как его включили в основную сборную перед сезоном-2013/14. За месяц до первых олимпийских гонок он был на самом низком уровне, финишировав 28-м в спринте и 21-м в гонке преследования.

Бо отправился домой, отгородился от всех, кроме ближайших родственников, и укрылся в коттедже в Шушене. Спасательная операция прошла успешно. На Олимпиаде Бо снова проявил себя с лучшей стороны. Но даже когда результаты были наиболее плачевными, он никогда не сомневался в себе.

– Ты никогда не теряешь уверенности в себе?

– Нет, потому что часто я думаю, что плохие результаты можно объяснить плохой формой или плохой стрельбой. Я критически отношусь к себе, когда в плохом состоянии или недостаточно хорошо стреляю.

Но это не подрывает мою уверенность в себе, потому что, если я просто приведу все в порядок, я знаю, что результаты будут хорошими. Когда дела идут плохо, я знаю, что на это есть причина. Именно когда я меняю курс, я становлюсь лучшим биатлонистом. Когда начинаю все делать как положено. Вот тогда я действительно становлюсь топ-спортсменом, – объясняет Бо.

Ощущения от побед поменялись. Сначала он чувствовал чистую, необузданную радость. Сейчас это уже не тот экстаз, что раньше.

– Победы на Олимпиаде были очень значимы. Но да, наверное, уже пару лет как это чувство – настоящий прилив радости от победы – начало немного утихать. Не думаю, что это странно. Чем чаще вы испытываете что-то, тем меньше эмоций это будет вызывать. Никто из спортсменов, одержавших много побед на Кубке мира, не считает, что последняя была так же хороша, как первые пять. Эти чувства у меня никогда больше не повторятся.

– Так каково это – побеждать сейчас?

– Я по-прежнему думаю, что это чрезвычайно приятно, но теперь это скорее спокойное удовлетворение от работы, которую я проделал до и во время гонки.

Йоханнес давно дал понять, что намерен выступать еще 4 сезона – до Олимпиады-2026. Он уже третий по количеству побед в истории, уступая Уле Эйнару Бьорндалену и Мартену Фуркаду. С последним у него были довольно натянутые отношения – они едва обменивались словами.

«Он собирался полностью сломать меня. Йоханнес заставил меня выкладываться настолько сильно, насколько я мог. В конце концов, он полностью меня истощил», – рассказывал Фуркад в книге братьев Бо.

Несмотря на то, что Йоханнеса почти потеснил Стурла Хольм Лагрейд, а прошлой зимой сверг с трона Кентен Фийон-Майе, еще не появился биатлонист, который превзошел бы его, когда он показывает свой максимальный уровень. Но Бо ожидает, что это произойдет до того, как он завершит карьеру.

– Если сейчас я как Фуркад, то в какой-то момент появится Йоханнес помоложе, начнет серьезно прогрессировать и наконец обойдет меня. Так всегда бывает в спорте. Я лишь надеюсь, что пройдет как можно больше времени, прежде чем появится парень 19-20 лет, который сметет всех остальных.

Несмотря на то, что подготовка к сезону кажется Йоханнесу долгой и скучной и каждую весну он чувствует себя психологически уставшим от биатлона, когда приближаются серьезные соревнования, сомневаться в его мотивации не приходится. Вот почему он мог бы выступать и после 2026 года.

– Я думаю, что заниматься биатлоном и соревноваться невероятно приятно. С каждым годом я ценю это все больше и больше. Насколько здорово выступать при таком количестве людей на трибунах, когда одна страна борется с другой в эстафетах и личных гонках... Я буду очень скучать по этим битвам, когда завершу карьеру. Думаю, я мог бы продолжать в том же духе в течение многих лет, и совершенно точно нельзя сказать, что мне приходится искать мотивацию еще на четыре. Но однажды это должно закончиться.

– Ты можешь продлить карьеру?

– Может быть, именно по этой причине я и назначил дату окончания. Потому что я считаю, что не смог бы продлить карьеру, если бы не решил, когда уйду, задолго до этого момента. Это может показаться глупым, но дело в нежелании тратить свои годы после 30 на то, на что я потратил годы после 20. Я хочу быть молодым взрослым с маленькими детьми, жить семейной жизнью. Это моя мечта на годы после спорта.

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Stanko Gruden/Agence Zoom, Christophe Pallot/Agence Zoom; instagram.com/johannesbo/; East News/TOBIAS SCHWARZ/AFP/East News