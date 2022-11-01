«Чувак, что ты здесь делаешь?» Единственный биатлонист из Южного полушария – талант, который удивляет даже соперников

Индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Антхольце (последнем перед Олимпиадой-2022 в Пекине) подарила болельщикам один из самых удивительных сюжетов прошлого сезона: новозеландский биатлонист Кэмпбелл Райт занял 15-е место и в последний момент завоевал путевку на Игры.

Все дело в том, что Олимпийский комитет Новой Зеландии установил очень жесткие квалификационные требования – для попадания в Пекин требовалось заехать в топ-16.

На Играх Райт занял достойное 32-е место в индивидуалке и скромное 75-е – в спринте. При этом 19-летний новозеландец оказался не только единственным представителем южного полушария в биатлоне, но еще и самым молодым из участников . Кэмпбелла, который зайдет в новый сезон уже 20-летним, можно смело назвать лучшим биатлонистом в истории страны, а также одним из сильнейших в своей возрастной категории в принципе.

Ниже – перевод материала от новозеландского Stuff о том, что делает молодого новозеландца уникальным.

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• На линии старта, готовясь к одному из самых жестких спортивных состязаний на выносливость, стоит одна заметно расслабленная фигура.

Десятки тысяч болельщиков собрались на очередную суровую биатлонную гонку в сердце европейских гор, а десятки сильнейших спортсменов планеты готовы к сжигающему легкие марафону с винтовками за плечами.

Настроение напряженное. Биатлонистам приходится сочетать изнурительную работу на лыжне с мастерством точной стрельбы, снижая пульс и пытаясь унять дрожь в руках, чтобы попасть в цель с 50 метров. Один промах может положить конец их гонке. Каждое непопадание – это штрафной круг длиной 150 метров или штрафное время. Чем больше вы промахиваетесь, тем хуже «наказание».

В этом спорте доминируют европейцы – Норвегия, Франция и Германия – с небольшим количеством представителей Азии и Северной Америки.

Когда камера двигается вдоль стартовой линии, объявляя каждого участника, большинство из них едва вздрагивают. Они совершенно невозмутимы.

Однако есть один отличающийся от остальных спортсмен в черном гоночном комбинезоне с характерным серебристым папоротником (неофициальный символ Новой Зеландии – Sports.ru), мягко покачивающий головой вверх-вниз и из стороны в сторону.

Никто из стоящих на лыжах не чувствует себя более расслабленно, чем он. Он болтает с улыбкой и неловко машет рукой, когда камера движется мимо. Он белая ворона. Это Кэмпбелл Райт, 19-летний парень из Ванаки, который, по его собственному признанию, «должен прийти последним».

• Но он этого не делает. На самом деле, в этом году он занял 15-е место на этапе Кубка мира и участвовал в Олимпийских играх в Пекине, будучи единственным биатлонистом из южного полушария. Райт стал вторым новозеландским биатлонистом на Олимпиадах после Сары Мерфи – участницы Игр-2010 в Ванкувере .

Кэмпбелл и его команда в восторге от олимпийского дебюта в Пекине, поскольку он занял 32-е место в индивидуальной гонке и остался всего в двух промахах от финиша в топ-16.

Во многих видах 32-е место не является поводом для радости, но биатлон – это другая игра, в которой элитные атлеты достигают пика ближе к 30 годам. Талант Райта означает, что его лучшие годы еще впереди. На юношеской Олимпиаде-2020 в Лозанне он занял 4-е и 6-е места в двух гонках, а затем спокойно развивался, тренируясь недалеко от Ванаки либо в Европе и Северной Америке.

• Биатлон считается одним из самых сложных видов на выносливость из-за необходимости снижать пульс в промежутках между огромными анаэробными нагрузками. Гонки могут сокрушить лучших спортсменов в мире, делая их физически полностью сломленными на финишной черте. Эмоциональные затраты также истощают.

– Довольно тяжело приходить на стрельбище с высоким пульсом. Но, если делать это много раз, становится легче, – отмечает Райт. – Представьте, что вы участвуете в забеге, а в конце полностью обессилены и вам нужно вдеть нитку в иголку. Еще и холодными руками.

Один из тренеров Райта в Сноу Фарм из биатлонного клуба Ванаки, бывший британский биатлонист Джейсон Скленар считает, что достижения новозеландцы удивительны.

– Посмотрите на ресурсы, которыми обладают другие команды, на культуру, больший охват детей в Европе, – а здесь маленькая, старая Ванака, и появился этот парень, представляющий из себя феноменальный талант. Кто этот паренек? Я занимался биатлоном почти 18 лет и лишь дважды попал в топ-30, – впечатлен Скленар.

Некоторые спортсмены, сбитые с толку расслабленным состоянием Райта до и после гонок, раздражены его успехом, когда он выстреливает.

– Бывает по-всякому. Французам очень не нравится, когда я их обыгрываю. Справедливо, потому что я, вероятно, и не должен их побеждать , – признается Кэмпбелл.

• Из-за короткой зимы он проводит в Новой Зеландии всего несколько месяцев в году и тренируется в итальянском Ливиньо и Соединенных Штатах. Этой зимой Stuff посетил Сноу Фарм, где Райт в подростковом возрасте освоил биатлон, начав с лыжных гонок.

Сноу Фарм расположен высоко над долиной Кардрона в конце длинной гравийной дороги, которая вьется к вершинам, скрывающим биатлонный комплекс. На горизонте исчезают за холмами огороженные трассы, где Кэмпбелл учился бегать на лыжах и стрелять. Трассы проложены для занятий детей и взрослых.

Тем временем, Райт со свистом проносится мимо, почти не издавая звуков, если не считать хруст от ударов лыж о тонкие слои снега.

Лыжные трассы отличные, но стрельбище, по его словам, «немного пыльное». Стрельбища в Европе и США высокотехнологичны, оснащены электронными установками, которые перезаряжаются после каждой стрельбы. В Сноу Фарм стрельбище скромное. Установки перезаряжаются с помощью длинного свисающего троса, который лежит на снегу. Не каждый раз натяжение троса срабатывает . Иногда стрельбу приходится приостанавливать, пока кто-то из тренеров или смотрителей пробирается через сугробы, чтобы проверить, не повреждены ли трос или мишени.

• Истоки биатлона лежат в охоте на территории Скандинавии и Китая, а несколько столетий назад военные подразделения занимались этим видом спорта во время патрулирования границ. Впервые он включен в программу Олимпийских игр в 1924 году во французском Шамони, и уже давно демилитаризован.

Сегодня у биатлонистов винтовки меньше – 22-го калибра с обоймами на пять патронов весом около 3,5 кг – для стрельбы лежа или стоя, а также специально разработанные лыжи для максимальной скорости.

Этот вид спорта чрезвычайно популярен в континентальной Европе. Он привлекает огромную публику на прибыльные соревнования Кубка мира, проводимые Международным союзом биатлонистов (IBU), который направляет деньги спортсменам и национальным федерациям, таким как Biathlon New Zealand (BNZ).

• Что-то уникальное есть в том, что биатлонисты не достигают пика, пока не станут намного старше.

– Нужно построить свое тело, легкие и сердце. С возрастом это становится проще, – утверждает Кэмпбелл. – Что касается стрельбы: чем ты старше, тем ниже твой пульс.

Райт говорит, что во время стрельбы его частота сердечных сокращений составляет около 190 ударов в минуту. У более возрастных биатлонистов пульс падает примерно до 170 ударов в минуту.

– Это большая разница. Если ты допускаешь несколько промахов, ты выбываешь.

Временами первый сезон на Кубке мира казался Райту трудным, и он финишировал в самом низу протокола – из-за огромного скачка с юниорских соревнований на взрослые. Глава BNZ Тим Дэвид, бывший биатлонист, представлявший Великобританию на Олимпиаде-1988 в Нагано, говорит, что результаты Райта все равно были выдающимися.

– Международное сообщество узнало о нем как о перспективном новозеландце. Ему должен был потребоваться еще один [олимпийский] цикл, чтобы выйти на этот уровень. И он такой расслабленный.

Райт получает неоднозначный прием от коллег-конкурентов, которых он очень уважает из-за того, насколько сложен этот вид спорта. Он говорит, что половина с радостью предлагает помощь.

– Я стреляю в темноте, потому что я родом из Новой Зеландии. Но другая половина смотрит на меня и говорит: «Что ты здесь делаешь, чувак?» Так постоянно происходит, но я не очень серьезный парень. Всегда болтаю и смеюсь, отпускаю шутки и все такое. Некоторые команды воспринимают это не очень хорошо – ну и ладно, – отмечает Кэмпбелл.

• Можете не сомневаться, что Райт спокоен, но он, тем не менее, полон решимости добиться успеха и старательно пишет заметки о каждой тренировке. Кэмпбелл говорит, что «было 20 миллионов вещей, которые он никогда не делал», пока не начал тренироваться в США – например, тестирование на лактат.

– На меня смотрят так, будто я шучу, а я такой: «Нет, я соревнуюсь против группки 15-летних в Новой Зеландии».

В Лейк-Плэсиде он тренируется с американской командой и, по словам его итальянского тренера Эмиля Борметти, очень популярен. Борметти впервые встретился с 14-летним Райтом, когда тот работал с другим тренером, оказавшим огромное влияние на его карьеру – Лукой Бормолини. Тот первым заметил потенциал новозеландца и посоветовал ему стрелять.

– Когда Кэмпбелл рядом, появляется другая энергия. Конечно, он необычный, потому что он единственный новозеландец, но он к тому же сильный. Это делает его еще круче. Каждый тренер знаком с Кэмпбеллом, потому что во время гонки, когда он видит тренера, которого знает по соревнованиям, то говорит «привет», – рассказывает Борметти.

• Биатлон – дорогой спорт, и большую часть карьеры Райту помогали семья, личные спонсоры, гранты, BNZ и IBU. По словам Кэмпбелла, он пока не получает финансирования от основных спортивных организаций Новой Зеландии.

Райт родом из Роторуа. Его семья переехала в Ванаку, когда ему было 8 лет, и спорт у них в крови. Старший брат Пол, которому 24 года, – профессиональный шоссейный велогонщик в Европе.

Высокие квалификационные стандарты Олимпийского комитета Новой Зеландии едва не подтолкнули Райта представлять на Играх США. Он имеет на это право, так как у него есть американский паспорт – его родители Скотт и Элисон граждане США и Новой Зеландии. Однако этот парень, несомненно, новозеландец.

– Они знали ситуацию и сказали, что я могу участвовать в гонках за них, – рассказывает Райт об интересе со стороны американской команды. – Конечно, я этого не хотел, потому что я из Новой Зеландии.

Кэмпбелл делает паузу, когда его спрашивают, какова его цель в биатлоне. Он любит этот спорт, но, похоже, не уверен, куда тот может завести. Он также подумывает о том, чтобы когда-нибудь стать стоматологом, но его место на снегу.

– Наверное, я хочу выиграть Олимпийские игры или что-то в этом роде. Не знаю – пожалуй, мне просто хочется больше увлечь Новую Зеландию биатлоном, – признается Райт. – У нас на подходе хорошая группа юниоров, но придется подождать 5 или 10 лет, прежде чем мы начнем видеть их в гонках Кубка мира. У нас здесь есть все условия, так что почему нет?

Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Patrick Smith; globallookpress.com/Sven Hoppe/dpa ; instagram.com/wright_campbell ; snowfarm.nz