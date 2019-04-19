Макнуть клюшку в унитаз, съесть четыре хот-дога, не звонить маме. Мы собрали лучшие ритуалы хоккейных звезд

И придумали для вас игру.

22 апреля в Сочи стартует главный детский хоккейный турнир – «Кубок Газпром нефти». Крупнейшие в мире некоммерческие соревнования среди игроков U11 на этот раз собрали 31 команду из 10 стран: помимо России, это Австрия, Беларусь, Китай, Чехия, Финляндия, Германия, Казахстан, Латвия и Словакия.

Каждый из 700 юных хоккеистов, которые выйдут на лед сочинских арен, мечтает стать профессионалом: многие готовы тренироваться по несколько раз в день, соблюдать определенное питание, правильно готовиться к матчам и даже повторять привычки взрослых игроков – чтоб уж наверняка.

Мы собрали для вас самые популярные и самые удивительные хоккейные ритуалы. Кроме того, в нашей специальной игре можно будет выбрать свой и соблюдать его по жизни!

Начнем с простого.

Почему хоккеисты не бреют бороды?

Классический хоккейный ритуал пришел в 1980-м от игроков «Айлендерс»: они провели четыре матча за пять дней и просто не нашли времени на то, чтобы побриться. В итоге зарастали до финала, где победили «Филадельфию», а потом взяли три Кубка Стэнли подряд – естественно, небритыми. Через все четыре трофея прошел нападающий Кларк Гиллис – он рассказывал, что игроки не только отращивали бороды, но в ходе плей-офф не меняли одежду и нижнее белье.

Есть еще одна теория – из тенниса. В те годы первой ракеткой мира был швед Бьорн Борг (пять побед на Уимблдоне) – перед каждым турниром он переставал бриться. А в том самом победоносном «Айлендерс» играли шведы Стефан Перссон и Андерс Каллур, они и могли привезти в НХЛ ритуал теннисиста-соотечественника.

Окончательно традиция прижилась только в середине 00-х (вы же не помните бородатых Гретцки или Лемье, а игроки «Эдмонтона» всегда были гладко выбриты) – рыжий здоровяк Майк Коммодор из «Каролины» не стригся и не брился, а на президентской встрече с чемпионами Джордж Буш сказал: «Не знаю, что симпатичнее – Кубок Стэнли или прическа Коммодора».

Хоккеисты не любят раскрывать свои ритуалы даже партнерам. Панарин ни во что не верит, а Овечкин забил на приметы и выиграл Кубок Стэнли

Свои ритуалы и приметы есть не у всех. Артемий Панарин, играя за «Чикаго», рассказывал, что начал есть перед играми хлеб (его прозвище в США – Breadman, Хлебушек) и это помогало. «А если серьезно, – Панарин тут же разрушил легенду. – Стараюсь отойти от всяких примет и внушить себе, что это не действует».

Александр Овечкин вообще пошел против общепринятых хоккейных примет: перед финалом последнего Кубка Стэнли прикоснулся к Кубку принца Уэльского (вручается за победу в плей-офф Восточной конференции) – и все равно привел «Вашингтон» к чемпионству.

Но это скорее исключения.

Хоккеисты обожают приметы: как в НХЛ и европейских лигах, так и на детском и любительском уровне. Часто игроки не любят их раскрывать: говорят, что личное, либо рассказывают, но просят не называть их имен. Так мы узнали, что один игрок (не из высших лиг) ездил на матчи на метро, по дороге к арене стояла церковь – и он постоянно заходил в нее. Еще один раскрыл, что в его команде игровые футболки стирали только после поражений, исключительно в этом случае за ними приходил администратор.

Протертые треники и дырявые коньки Коскинена. Ковальчук ревел на журналистов, но все прощал своим детям

«В СКА самым сумасшедшим в плане примет был Микко Коскинен (играл в Питере до 2018-го, cейчас в «Эдмонтоне» – Sports.ru), – рассказывает питерский журналист Сергей Яременко. – У него были счастливые треники, он в них выходил на разминку на протяжении нескольких лет. Говорил, что не меняет их чуть ли не с тех пор, когда начинал карьеру в Финляндии.

На эти штаны было страшно смотреть – вытянутые коленки, куча потертостей, дырки везде. В конце концов в 2016 году они у него порвались так сильно, что пришлось выбросить. Играть хуже он после этого не стал.

Второй талисман Коскинена – коньки. В них он тоже играл очень много лет подряд, там стерлось все что можно. Если в ботинок попадала шайба, было реально больно, но он терпел. Не исключаю, что он и сейчас в НХЛ играет именно в этих коньках.

Илья Ковальчук злился, когда кто-то слишком пристально смотрел на его клюшку перед матчем. Но самым большим фетишем был ковер с эмблемой СКА. Категорически запрещалось наступать на логотип (традиция живет во многих клубах КХЛ и НХЛ – Sports.ru).

В хоккее принято после матчей запускать в раздевалку журналистов. И всякий раз кто-то из них шел по эмблеме СКА или случайно на нее наступал и получал нагоняй от Ильи. Причем если история повторялась два-три матча подряд, он реально мог жестко наорать. Один раз видел, как Илья сделал замечание своим сыновьям за то, что они пробежали по логотипу. Правда, тут выговор был не таким жестким, как для журналистов».

Канадец из «Лады» карал клюшку в туалете

Да-да, нападающий Брюс Гардинер (играл за «Ладу» в сезоне-2002/03 и стал бронзовым призером чемпионата России) придумал такой фетиш, когда играл за «Оттаву». После нескольких игр без голов в 1996-м он попросил совета у ветерана клуба Тома Чорски и получил ответ: «Ты слишком хорошо обращается со своей клюшкой, надо научить дерево уважать себя, макая его в унитаз».

Гардинер не сразу принял совет, но когда серия без голов затянулась, он окунул клюшку в унитаз и начал забивать. Традиция не была постоянной, он возвращался к ней в сложные времена, но всегда в единой последовательности: «Обматываешь, окунаешь и не трогаешь. Ради пары голов я был готов на все».

Другие примеры дружбы с клюшкой из 80-х: Джон Тонелли (четыре Кубка Стэнли) перед каждым матчем плевал на нее, а Бобби Орр (считается лучшим защитником в истории НХЛ) обматывал клюшку, используя только один оборот черной изоленты, и делал это на несколько дюймов от кончика крюка (полоска работала как прицел и помогала Орру контролировать шайбу).

Когда Никита Кучеров не забивает, то меняет цвет ленты для клюшки. Если забивает – играет с тем же цветом.

Легенда НХЛ перед каждым матчем совал два пальца в рот

Член Зала хоккейной славы и обладатель двух Кубков Стэнли с «Детройтом» и «Чикаго» Глен Холл делал это с 19 лет: «Почти перед каждой игрой – так я лучше себя чувствовал и был гиперактивен. Для меня это естественно, я сам придумал себе такую традицию».

Другой вратарь Кен Драйден (шестикратный обладатель Кубка Стэнли, участник Суперсерии-1972, был министром социального обеспечения Канады в 2004 – 2006 годах) не уходил с ворот на раскатке, пока не делал эффектное финальное спасение. Одноклубник по «Монреалю» Ларри Робинсон раскусил эту примету и нарочно делал легкие броски, чтобы у вратаря появилась уверенность. Драйден прочитал защитника и старался закончить разминку до его броска.

Еще одна его любовь – на разминке бросить по воротам раньше полевых игроков.

Гретцки наносил на клюшку детскую присыпку, ел перед матчами фастфуд, запивал диетической колой

У Великого особые отношения с клюшками: ему не нравилось, когда его клюшки касались чужих, поэтому прятал их в углу, а крюк обрабатывал детской присыпкой – причем не только до матча, но и во время, сидя на скамейке запасных. Зачем? «Надо заботиться о том, кто заботится о тебе», – отвечал Уэйн.

Есть ошибочная версия, что перед матчами Гретцки пил серию из четырех напитков: диетическая кола, ледяная вода, энергетик Gatorade и вторая диетическая кола. Хоккеист сам же это опровергал: «У нас не было энергетических батончиков и напитков. Мне было достаточно диетической колы, она была как энергетик. Сникерс и другие шоколадные батончики также давали немного энергии».

Гретцки вообще странно питался, его регулярно фотографировали в фастфуде. Но от этого на льду ему было только лучше (может, шутил): «Я играл лучше после четырех хот-догов с горчицей и луком. Люди спрашивали, в чем мой секрет на площадке – плохой запах изо рта».

У Яромира Ягра, кстати, другая диета. В ночь перед игрой он успокаивается стаканом молока и печеньем.

Но мы еще не закончили с Гретцки. Он надевал форму в особой последовательности. Запоминайте: левый наколенник, левый носок, правый наколенник, правый носок, хоккейные трусы, левый конек, правый конек, наплечники, левый налокотник, правый налокотник и, наконец, игровой свитер (и заправлял его только с правой стороны).

Еще он никогда не стригся перед выездными играми (потому что один раз после этого проиграли).

Кросби такой же маньяк – игнорирует маму и опасается железных дорог

Любит свои клюшки не меньше Гретцки: когда они обмотаны и стоят на месте, никто не может их трогать. Если кто-то случайно прикоснется – Кросби снимает ленту и все переделывает.

Не разговаривает по телефону с мамой и младшей сестрой в день матча, потому что после таких звонков получил три травмы: выбили зуб, вывихнул плечо и сломал ногу.

Когда клубный автобус проезжает железнодорожный переезд, Кросби поднимает ноги и касается ими окна. Без объяснений.

В день игры ровно в пять вечера съедает бутерброд с ореховой пастой и джемом.

На домашних играх идет от парковки до раздевалки так, чтобы не пройти мимо гостевой раздевалки.

У вратарей «Ак Барса» своя атмосфера: один бегал вокруг стадиона, другой никогда не бросает шлем на лед

У Эмиля Гарипова со шлемом не просто ритуал, а религиозная традиция. После прошлогодней победы в Кубке Гагарина он говорил так: «Знаете, я верующий человек, и эта победа от всевышнего, спасибо ему». Он читает суры перед периодами, потом делает наклон – прикладывает голову ко льду (то же самое, что перекреститься хоккеисту-христианину). На шлеме Гарипова написано имя Аллаха, поэтому он никогда не бросает его на лед: «Это вообще недопустимо, такое даже невозможно представить».

Другой вратарь «Ак Барса» Юсси Рюнняс (провел в Казани сезон-2015/16, сейчас в финском «Кярпяте») перед играми ходил в тренажерный зал и бегал вокруг арены, то есть по ближайшему району, вдоль дорог.

«Люблю даже перед матчами заходить в зал, сделать пару подходов к штанге, отжаться, поприседать, – рассказывал вратарь в интервью «Бизнес Online». – Мне нравится ощущение напряжения в теле перед игрой.

– Еще вы бегаете вокруг арены.

– Да, это тоже часть программы. Когда приезжаешь на арену после сна, не успеваешь прийти в себя. Я люблю выпить хороший кофе, пробежаться, подышать свежим воздухом в одиночестве, настроиться. В Финляндии у меня это чаще получалось, там перед каждым матчем 15 минут проводил на улице, думал о своем».

Один нападающий перешел в КХЛ, а через неделю завершил карьеру – он гонял по подтрибунке и сметал других игроков

У Криса Стюарта странная карьера: после «Сент-Луиса», «Миннесоты» и «Калгари» (652 матча в НХЛ) в сентябре 2018-го он подписал контракт со «Слованом», но не приехал в намеченный день в Братиславу, а через неделю агент сообщил, что хоккеист в 31 год завершил карьеру по семейным обстоятельствам.

В НХЛ после каждой раскатки нападающий с весом за 100 кг яростно бегал до раздевалки, специально не смотря по сторонам.

Его забеги называют Stewie Sprint, а придумал он их, чтобы разогревать ноги перед матчем: «Так я просто заставляю ноги двигаться, прежде, чем мы будем сидеть [в раздевалке] 15 минут до игры. Плюс такие забеги заводят меня, ведь арены устроены по-разному, где-то прямой путь, в других надо повернуть за угол, и ты никогда не знаешь, кто встретится тебе на пути.

Это застает других парней врасплох, и они, кажется, получают от этого удовольствие».

Николай Голдобин из «Ванкувера» переодевается перед третьим периодом

1. Все делает с правой стороны: надевает щитки, завязывает конек.

2. Если набирает очко в первом периоде – в этом матче больше не мотает клюшку, даже если она порвалась. Если не набрал – обязательно перематывает.

3. Перед третьим периодом раздевается до пояса и меняет футболку, берет свежую клюшку и краги.

В НХЛ есть и другие любители проветриться: после каждого периода вратарь 70-х Гэри Смит раздевался и ходил по раздевалке полностью голым.

Однажды Овечкин украл оберег канадцев

Перед важными турнирами канадцы замуровывают в лед монетку в один доллар (называется «lucky loonie») – традиция родилась в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, где Канада впервые за 50 лет выиграла Олимпиаду. Та самая монетка уже в Зале славы НХЛ, но традиция никуда не ушла.

Была монета и в 2008-м на чемпионате мира в Квебеке – том самом, где мы победили канадцев 5:4, а Ковальчук разбудил все квартиры страны. Этим не закончилось – Овечкин выковырял очередной счастливый доллар (его подготовили к ОИ в Ванкувере, где Россия влетела канадцам 3:7) и выдал подробности в интервью «СЭ»:

«Перед финалом у нас было собрание в центре круга, а я в такие моменты всегда стою на коленях. Посмотрел вниз: «Ого! Монетка подо льдом». Канадцы на счастье залили серебряный доллар. И мы тут же с Ильей Никулиным сговорились: если выигрываем чемпионат, пробиваю лед и достаю эту монету.

Оказалось легче, чем я предполагал. Пяткой конька хорошенько приложился – и все. Монету было видно сквозь лед, ковырял направленно».

Еще странные приметы хоккеистов (в основном у вратарей): не есть огурцы, рисовать на шкафчике крест

Жослен Тибо (вратарь, был частью обмена Патрика Руа из «Монреаля» в «Колорадо») ровно за 6,5 мин до игры обливал голову водой.

Легенда «Бостона» из 80-х и 90-х Рэй Бурк полностью вытаскивал шнурки после утренней раскатки и вставлял их обратно перед игрой – то же самое проделывал в каждом перерыве. Американцы подсчитали: 1826 матчей за карьеру = 5478 пар шнурков.

Защитник украинского «Кременчуга» Александр Боевых в день игры не ест огурцы: «Мне внушил один опытный хоккеист, что они мешают играть. Это засело у меня в голове, и теперь они мне и правда мешают».

Как-то перед матчем за «Бостон» у Фила Эспозито заболело горло, он надел черную водолазку (причем задом-наперед) и забросил три шайбы «Торонто». С тех пор – у него под свитером всегда была черная водолазка и всегда задом-наперед.

Патрик Руа говорил со штангами, избегал катания по красным и синим линиям, писал на клюшке имена троих детей.

Вратарь Феликс Потвен (играл в «Айлендерс», «Лос-Анджелесе» и «Бостоне» в 90-е и 00-е) делал крест из изоленты, вешал над шкафчиком и верил, что после игры вернется к нему с победой.

Но самые дикие – современные вратари НХЛ. Коннор Хеллибак из «Виннипега» перед всеми играми прошлогоднего плей-офф (проиграли в финале конференции «Вегасу») садился на лавку и стрелял глазами, как будто смотрел за игрой в пинг-понг. Зачем? Он не говорил, но, видимо, так тренирует реакцию. Зато появились веселые ролики под «Полет шмеля».

Защитник Виктор Хедман из «Тампы» играет в ножички – подкатывается к администратору команды Робу Кеннеди, водит перед его глазами клюшкой и стучит крюком между растопыренными пальцами. Кеннеди специально смотрит прямо, а не на руки.

***

Когда вам покажется, что все эти ритуалы – большая глупость, посмотрите четыре минуты о подготовке вратаря «Вашингтона» Брэйдена Холтби к каждой игре (более миллиона просмотров).

А пока сыграйте в нашу игру:

Фото: Gettyimages.ru/Denis Brodeur/NHLI, Robert Laberge/Allsport, Bruce Bennett, Christian Petersen; vk.com/ska; wikipedia.org/Dave Stanley; REUTERS/Str Old; olympic.ca