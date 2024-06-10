Эстония хотела провести Евро-2024 вместе с Россией. Что? Да!

Германия получила Евро-2024 в 2018-м. Так решил исполком УЕФА: за победителя проголосовали 12 стран, одна воздержалась, четыре отдали голос Турции.

Турнир также хотели принять Нидерланды и совместно Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция. Эти кандидаты не дошли до голосования.

В некоторых источниках упоминается еще одна заявка – российско-эстонская.

Как появилась идея? Насколько все было серьезно? И в каком еще году Россия могла провести Евро? Обо всем – ниже.

Провести Евро в Эстонии придумал мужчина в овечьей шкуре, его поддержала важный политик

Айвар Похлак рулит эстонским футболом с 2007-го. На работу и официальные встречи – даже с Блаттером, Платини, Инфантино или Чеферином – приходит в свитере или жилетке.

«Я ношу ее не для того, чтобы выделиться, просто так получилось. Жилетку и свитер из овечьей шерсти я купил на границе столетий и сразу почувствовал себя хорошо. Например, перестал болеть ангиной, хотя до этого она прихватывала два-три раза в год», – объяснял Похлак.

Из-за стиля, привычек (ходит с кнопочным телефоном, который рассматривает через лупу) и образа жизни (поселился в сельской местности, разводит пчел) Похлак кажется ретроградом, далеким от прорывных идей. На самом деле он – главный мечтатель и двигатель эстонского футбола.

В 1990-м учитель математики, эстонского языка и литературы создал клуб «Флора». И первое время был всем – президентом, тренером и футболистом. В 1994-м «Флора» выиграла чемпионат, сейчас у нее 15 титулов. В 2001-м Похлак построил стадион, на который оперативно переехала сборная.

После избрания президентом футбольного союза Похлак озвучил мечту – провести Евро.

«Мишель [Платини], вероятно, упадет со стула, но мы хотим подать заявку на организацию финального турнира. Вместе с Финляндией, Швецией или другими странами Балтии», – заявил Похлак в 2009-м в присутствии Платини и Зеппа Блаттера.

Идея понравилась депутату Кейт Пентус. Она поддержала Похлака, а вскоре усовершенствовала концепцию. Когда Россия получила ЧМ-2018, Пентус написала , что решение ФИФА – стимул подать совместную заявку на Евро: «Захватывающая мысль, что три города – Санкт-Петербург, Хельсинки и Таллин – могли бы стать организаторами чемпионата Европы в 2024 году. Наше желание – хорошие отношения с Россией. Почему бы не провести совместный турнир, укрепив сотрудничество».

Пентус не фрик и не пророссийский политик. На момент высказываний она была вице-спикером парламента, потом работала министром экологии и иностранных дел, а с 2021-го – министр финансов.

Вероятно, после слов Пентус эстонцы поверили, что Евро – реальность. В 2010-м журналист второй по популярности газеты страны Ohtuleht Андрес Вахер отмечал , что организация Евро-2024 стала навязчивой идеей. Он предлагал мыслить приземленнее: «Да, Эстония может организовать финальный турнир вместе с Россией. Эстония организует жеребьевку, Россия организует игры. Нравится вам это или нет, но это реальность».

Эстонцы говорили о Евро вместе с Россией до 2012-го, в итоге переключились на Суперкубок и провели его. Но в 2026-м Евро все-таки доедет до Таллина

Первое время Похлак не говорил о России. Лишь повторял , что Эстония может провести Евро-2024 и в течение 10-12 лет должна принять финал Лиги чемпионов или Лиге Европы.

В 2012-м Айвара спросили: как дела с Евро? Он ответил внезапно: «Есть разные концепции, одна из них – финальный турнир в странах Балтии. Новая концепция – сотрудничество с Россией, которое в некоторых отношениях является простым, но в других – сложным».

В подводке к интервью журналист Вахер написал, что Эстония «начала переговоры с Россией относительно будущего», правда, Похлак об этом не говорил. По словам президента, сроки лучше сдвинуть, потому что Евро потребует минимум 30-тысячный стадион, а A. Le Coq Arena вмещает всего 10 тысяч.

Похлака поддержал президент федерации футбола Швеции Карл-Эрик Нильссон. Он сказал, что шведы рассматривают подачу заявки с соседними странами и, возможно, у Эстонии появится шанс.

В итоге скандинавы объединились без Эстонии (зато с Исландией и Фарерами), но отказались от идеи за несколько дней до дедлайна. «Мы не готовы к проведению Евро», – заявил глава датской футбольной федерации.

Похлак вспоминал о Евро все реже и сосредоточился на более реальной цели – Суперкубке УЕФА. В 2018-м в Таллине сыграли «Реал» и «Атлетико». Стадион ради этого расширили до 15 тысяч, а атмосфера получилась ламповой: на трибунах слышали стук мяча о бутсы.

В 2026-м в Эстонии все-таки пройдет Евро – среди юношей U17. Чемпионат планировали в 2020-м, но помешала пандемия.

Сыграет ли там сборная России – неизвестно. Похлак намекает, что не против: «Надеюсь, к тому времени нормальные отношения между странами и народами восстановятся».

В 2023-м он поддержал эстонских футболистов, которым пришлось извиняться за ужин с Валерием Карпиным: «Мы обязаны думать о том, чтобы не утратить важные права человека, в том числе право быть знакомым с людьми, которые думают иначе, а также право встречаться с ними. Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, – неизбежное условие возвращения к нормальной жизни».

Россия боролась за Евро-2008 и подавала заявку на Евро-2028 / 2032

Официальные лица из России не говорили о совместной заявке с Эстонией. Но несколько раз хотели провести Евро самостоятельно.

В 2002-м Россия включилась в гонку за Евро-2008. В списке городов были в том числе Ярославль, Воронеж и Саратов, бюджет оценивался в 1 миллиард долларов, талисманом планировали Осетренка.

Заявка России проиграла в первом туре – за нее проголосовали только два члена исполкома из 14.

В 2008-м медиа написали, что Финляндия предложила России провести Евро-2016, но историю закончил Виталий Мутко. Президент РФС объяснил , что УЕФА не отдаст Восточной Европе два турнира подряд.

В марте 2022-го Россия подала заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032. УЕФА отклонил их, назвав неприемлемыми.

Фото: instagram.com/keit.pentus.r ; Gettyimages /Robert Hradil / Stringer Shaun Botterill / Staff; REUTERS/Maxim Shemetov; ksa.ee ; tff.org