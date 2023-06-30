13 комментариев

1 июля сборная Грузии сыграет в четвертьфинале молодежного Евро. Соперник – Израиль.

Для команды, которая впервые в истории попала на турнир, Евро получается триумфальным не только по результату:

– да, сборная вышла из группы с первого места, но, возможно, важнее, что в матчах с Португалией (2:0), Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1) грузины выглядели не слабее соперников;

– команда играет мощно даже без главной звезды – Хвичи Кварацхелия, а турнир открыл для зрителей несколько перспективных грузинских игроков;

– матчи местной молодежки заинтересовали население: на игру с Португалией пришло 24 тысячи зрителей, с Бельгией – 42 тысячи (рекорд Евро U21), с Нидерландами – 43 тысячи (обновление рекорда).

Чтобы больше узнать об атмосфере турнира и о новом грузинском поколении, Sports.ru поговорил с Тимуром Лепсая. Бывший топ-менеджер «Сатурна», «Балтики», ФНЛ и представитель Джано Ананидзе прямо сейчас находится в Тбилиси.

– Со стадиона я видел все матчи Грузии на групповом этапе. На первом собралось не так много людей, а уже на втором по арене объявили, что побит рекорд посещаемости молодежных сборных. На третьем – побили и этот рекорд.

Если сначала в сборную не особо верили – а я тоже был настроен скептически, то сейчас вокруг нее ажиотаж. В городе ищут билеты на четвертьфинал. Мы сами с друзьями ищем. На групповой этап арендовали ложу – вышло около 100 лари (3200 рублей – Sports.ru) с человека за матч. Сейчас лож в продаже нет, хотя УЕФА разрешила перенести четвертьфинал со стадиона имени Месхи (вмещает 27 тысяч зрителей – Sports.ru) на «Динамо-Арену» (55 тысяч – Sports.ru).

Атмосфера – классная. Все с флагами, поют гимн, за несколько часов до игры понимаешь, что скоро в городе начнется что-то важное. К сожалению, не знаю, когда такое будет в России.

– После выхода в плей-офф все говорят про новое грузинское поколение. За счет чего оно сформировалось?

– Давайте пройдется по лидерам этой команды.

Вратарь Мамардашвили сложился за границей. Чего-то выдающегося в Грузии он не показывал. Даже не играл в «Динамо» Тбилиси, а в «Валенсию» уходил из «Локомотива» (того самого, который в 2020-м обыграл «Динамо» в ЛЕ – Sports.ru). Он – мальчик с неплохой школой, при этом не сказать, что был великим Доннаруммой. Но ему доверили место в «Валенсии» – и там пошло. Несмотря на то, что в Грузии долгие годы была проблема с вратарями.

Защитник Сазонов и полузащитник Давиташвили сложились в России. Саба вообще с детства (с 6 лет – Sports.ru) воспитывался в «Зените», к грузинскому футболу он имеет мало отношения.

Та же история с полузащитником Цитаишвили – воспитанником киевского «Динамо». Он сформировался в Украине, играл за украинские юношеские и молодежные сборные, стал чемпионом мира U20.

Центральный защитник Гелашвили сформировался в Чехии – играл там за детские команды, потом попал в «Спарту» из Праги.

Даже взять тех, кто мог бы играть на турнире, но не приехал. Кварацхелия сложился в России, Микаутадзе – во Франции. Жорж родился в Лионе, болеет за этот клуб и мечтает сыграть за него, но пока не получилось (Микаутадзе играет за «Мец» в Лиге 2, где в сезоне-2022/23 стал лучшим бомбардиром и игроком и заинтересовал «Милан»; на Евро он не приехал из-за сложного сезона – Sports.ru).

Яркий игрок прямо из Грузии – разве что крайний защитник Гочолеишвили. Он играет в «Шахтере», но воспитывался в «Сабуртало». Еще есть Азаров, который год назад перешел в «Црвену Звезду». На турнире он не так ярок, как мог бы быть. Сыграл полностью в двух последних матчах, но от него ждут большего.

При этом не сказать, что в Грузии все плохо. Руководство федерации в лице Кобиашвили и Иашвили развивают детский футбол: часто отправляют детских тренеров на стажировки в Европу, строят академии. Процесс развития молодежи идет – это видно. На это работает и фактор Хвичи – когда есть такой пример для мальчишек, они еще охотнее пойдут в футбольные школы. Плюс видна работа в сфере переговоров. Саба Сазонов решил играть за Грузию, с Марадишвили идет общение, ситуация близка к успеху.

Постепенно футбол возвращает звание первого спорта в Грузии, которое много лет занимало регби.

– Вы перечислили легионеров, но 14 игроков сборной – из грузинского чемпионата. Шестеро из «Динамо» Тбилиси, а четверо и трое – из «Сабуртало» и «Самгурали». Что это за клубы?

– Спортивный директор «Самгурали» – Миша Ашветия, который играл в «Алании», «Локомотиве», «Рубине». Там амбициозный президент, он строит крепкую команду, которая идет в лидерах (третье место в середине текущего сезона – Sports.ru). Если все будет развиваться, как в последние пару лет, скоро «Самгурали» навяжет борьбу Тбилиси и Батуми.

«Сабуртало» – хорошая команда, которая изначально была детской академией. Такое грузинское «Чертаново»: академия росла, росла и доросла до клуба премьер-лиги (второе место в середине текущего сезона – Sports.ru).

Периодически в «Сабуртало» появляются неплохие футболисты. Я слышал, что их воспитанников – близнецов Мамагеишвили (Отар – центральный полузащитник, Гизо – правый вингер; обоим по 20 лет – Sports.ru) – активно сватают в один московский клуб.

– Академия развивается на частные деньги?

– В Грузии все клубы частные (владелец «Сабуртало» – президент автомобильного холдинга Iberia Business Group Тариэл Хечикашвили – Sports.ru). Не знаю владельца каждого, но хозяин «Динамо» Тбилиси – большой фанат футбола. «Самгурали» – та же история. Владелец «Гагры» относится к клубу как к ребенку, хотя он бизнесмен, чей бизнес находится на Украине. Он серьезно пострадал, но команду не бросает.

– Азербайджан и Казахстан регулярно доходят до групповой стадии еврокубков, в прошлом году там шумел «Пюник». Почему о Грузии ничего не слышно?

– Недавно мы обсуждали эту тему с товарищем. Это удивительно, учитывая, что сборная на подъеме. И здесь трудно дать исчерпывающий ответ.

Думаю, все идет от недостатка финансов. Клубы – частные, но объемы рынка в Грузии не позволяют создавать суперкорпорации. Каждый владелец вкладывает по мере возможности. Да, работает система, при котором федерация помогает частным владельцам. Вложил условные 600 тысяч лари – столько же вкладывает федерация. Но это все равно не те суммы, которые позволяют адекватно развиваться.

Плюс в Грузии до сих пор отсутствует профессиональная лига, как РПЛ или АПЛ. Чемпионат проводит федерация, и это анахронизм. Если бы клубы объединились, они могли бы эффективнее реализовывать коммерческие права. Последний год ведутся переговоры об объединении, но ничего не меняется.

Так что здесь совокупность проблем – в первую очередь, экономических.

– Какие зарплаты в чемпионате Грузии?

– Есть «Динамо» Тбилиси и «Динамо» Батуми, где платят до 10 тысяч долларов. Зарплата в средних клубах – может, 2-3 тысячи долларов.

– Низкие зарплаты – главная причина, почему молодые грузины активно едут в Европу, в том числе во вторые дивизионы?

– Зависит от ситуации.

Микаутадзе из Лиги 2 просто родился во Франции. Давиташвили ехал туда под задачу выхода в Лигу 1, только в последний момент «Бордо» забуксовал и не попал выше. Но Зурико провел яркий сезон, и его выкупили у «Динамо» Батуми.

Гагуа (принадлежит клубу «Алавес В», прошлый сезон провел в аренде в «Реале Унион» из третьей испанской лиги – Sports.ru) ехал в Испанию не как футболист. Его родители эмигрировали туда, и там он начал играть.

Но в целом грузинские игроки с удовольствием едут в Европу, если есть возможность.

– У кого больше всего шансов уехать туда после Евро?

– Мне нравится Гочолеишвили (принадлежит «Шахтеру» – Sports.ru), правый крайний защитник. Он может играть и выше, и всю бровку закрыть. Быстрый, динамичный футболист с большим пространством для прогресса.

Центральный защитник Ива Гелашвили выглядит достаточно неплохо. Не феерит, но и не опускает планку. После Чехии он вернулся в Грузию (принадлежит «Динамо» Батуми, играет за «Сабуртало» – Sports.tu), а теперь, возможно, снова уедет.

– Есть ли смысл переезжать в Россию?

– Личное дело каждого, но я понимаю, что на это может мотивировать. Во-первых, интересное финансовое предложение. Во-вторых, у многих молодых футболистов перед глазами примеры Хвичи и Давиташвили, которые сформировались именно в РПЛ.

Если бы не политические события, то жесткий и хороший по уровню чемпионат России – классный трамплин для игрока из Грузии.

– Как сейчас работают с грузинским рынком? Скауты и агенты из России прямо мониторят его или чаще местные агенты предлагают своих игроков?

– Процесс идет в обе стороны. И его мониторят скауты не только из России, но и европейские. Я встречал их на матчах Евро. Например, скаута «Севильи», людей из «Олимпиакоса», из «Лиона», из Германии. Видел большого итальянского агента, который следит за игроками грузинской сборной.

Все хотят найти нового Хвичу, хотя это штучный товар.

– Мы не поговорили про тренера Рамаза Сванадзе. Вы знакомы?

– Не знаком, но понимаю, что он хочет.

Грузия – очень тренерская сборная. Видно, что ребята не бегут вперед сломя голову, что он выстраивает команду, которая играет вторым номером, но ищет моменты, дисциплинировано выполняет задачи. Он умеет четно донести мысли до футболистов.

Думаю, отсутствие самостоятельного опыта на взрослом уровне (Сванадзе был только ассистентом в «Динамо» Тбилиси и «Интере» из Баку – Sports.ru) ему только в плюс. Тренеру, который поработал со сложившимися футболистами, труднее влиться в молодежный футбол и выстроить там атмосферу.

Фото: globallookpress.com/Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Bruno Fahy/Keystone Press Agency; twitter.com/lepsaya_t; facebook.com/fc.saburtalotb; instagram.com/DINAMOTB; Gettyimages.ru/Giorgi Ebanoidze/DeFodi Images