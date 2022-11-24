Президент Камеруна – 40 лет у власти: переписывал конституцию, обнулял сроки и сажал оппозиционеров

Опасный.

ФИФА запрещает государствам вмешиваться в дела национальных федераций, но Камерун это не останавливает. Так происходит несколько десятилетий.

Перед ЧМ-1990 президент Поль Бийя находился на грани отставки. Спасти могло только что-то быстро объединяющее страну. Бийя поставил на футбол и делал все ради мощного результата. Например, перед турниром лично уговаривал Роже Милла не завершать карьеру в сборной и сгонять на турнир в Италию. Форвард согласился, забил на ЧМ 4 гола и дотащил команду до четвертьфинала, подарив камерунцам праздник и чувство гордости за нацию. Президент, который по ходу чемпионата разрулил еще и конфликт с премиальными, согласившись заплатить футболистам из своего кармана, оказался спасен.

С ростом политического могущества Бийя усиливалось его влияние на футбол. В 2011-м он лично в 5 раз сократил дисквалификацию Самюэля Это’О, которого федерация забанила на 15 матчей за организацию забастовки. Сэм не остался в долгу: когда оппозиция прессовала Бийя, обвиняя в фальсификации выборов, самый узнаваемый камерунец в мире сказал, что выборы были честными. Народ успокоился.

Периодически босс вмешивался совсем в нюансы. В 2014-м он запретил играть за юношеские сборные Камеруна парням, представляющим заграничные клубы. Из-за этого на ЧМ (U17) не поехал сын Это’О. В 2022-м Бийя снова сыграл по-крупному. Лично назначил Ригобера Сонга главным тренер сборной. Причем этот факт даже не скрывали: в марте о нем публично объявил министр спорта Нарцис Муэлле.

Успехи в футболе и близость к ним, очевидно, помогают президенту периодически получать инъекцию популярности и оставаться у власти 40 лет. На сегодня 89-летний Бийя – самый пожилой глава государства в мире, до сентября это звание оставалось за Елизаветой II.

Но как Бийя удерживает трон без футбола? И помогло ли стране его 40-летнее правление?

Бийя работал премьер-министром, а преемником стал, когда президент ушел досрочно по состоянию здоровья. Он устранил конкурентов и 7 раз выиграл выборы, пока оппозиция ругалась между собой

Отец Бийя мечтал, чтобы сын-христианин пошел в духовенство, но в 16 того исключили из католической школы, и он выбрал юридическую карьеру. Отучился во Франции, вернулся на родину и пошел по лестнице чиновника. За 7 лет после возвращения из Европы Поль дослужился до министра молодой страны (Камерун получил независимость от Франции в 1960-м), за 11 лет – до премьер-министра.

В 1979-м тогдашний президент Камеруна Ахмаду Ахиджо издал указ, по которому его преемником становился премьер-министр. Спустя 3 года мужчина активировал опцию: ушел по состоянию здоровья, а молодой и энергичный премьер вступил на пост президента.

Назначение поняли немногие. Ахиджо был мусульманином, и считалось, что преемником он назначит человека исламской веры. Наиболее популярная версия, что так все и планировалось. Бийя считался управляемой фигурой, которая быстро растеряет популярность. Этого не случилось: уже спустя год Ахиджо и Бийя поругались. Новый президент обвинил старого в подготовке государственного переворота, суд приговорил его к смертной казни. Ахиджо эмигрировал во Францию, откуда до самой смерти критиковал преемника за злоупотребление властью.

Расправившись с врагами, Бийя выиграл президентские выборы-1984. Он оказался единственным кандидатом, потому что закон не предусматривал конкуренцию и многопартийность. Но результат все равно получился ошеломляющий: явка – 97,7%, испорченных бюллетеней – всего 607 из почти трех миллионов.

Поддержка народа дала национальному лидеру легитимность, чтобы поменять конституцию. Новый основной закон еще сильнее сосредотачивал власть в его руках: Бийя упразднил пост премьер-министра, который сам занимал 7 лет.

На выборах-1988 Поль снова был безальтернативным кандидатом, правда, вскоре в Камеруне начался подъем оппозиции. Ее лидеры требовали базовых политических вещей: многопартийности и конкуренции. Чтобы остаться у власти, президент согласился с требованиями, но выбрал необычную конфигурацию выборов. Теперь для победы кандидату требовалось набрать простое большинство голосов. Редкая электоральная схема для таких важных голосований, но Бийя можно понять: он бы точно провалился во втором туре против кандидата от оппозиции, а первый тур со множеством конкурентов можно подделать так, чтобы не вызвать подозрений.

Подозрения все равно появились. Бийя выиграл выборы-1992 с перевесом в 4% (119 тысяч голосов), оппозиция обвинила его в массовых фальсификациях. Вероятно, так и было, хотя в поражении есть и вина самой оппозиции. Она не смогла объединиться и выдвинуть единого кандидата. Получилось, что претенденты схожих взглядов просто отняли голоса друг у друга.

Крах демократических надежд демотивировал оппозицию. На несколько лет она пришла в упадок, а Бийя прибирал к рукам еще больше власти. В 1996-м он снова переписал конституцию и увеличил президентский срок с 4 до 7 лет, правда, внеся важную поправку. По новому закону, человек не мог быть президентом больше двух сроков подряд. Предыдущие сроки Поля, конечно, обнулились. Выборы-1997 оппозиция бойкотировала в знак протеста, а технические кандидаты набрали крохи – по 1-2%.

Выборы-2002 оппозиция ждала особенно сильно. После провала в 1997-м ей казалось, что наконец настало время реванша. Партии снова вступили в переговоры по поводу единого кандидата и вовсю агитировали голосовать против действующего президента. Тот как будто не замечал возни вокруг. До последнего тянул с выдвижением и согласился только после просьб активистов – преподавателей, рабочих и даже 100 бывших футболистов, которые заявляли: если не Бийя, то кто?

Альтернативой были 15 кандидатов. Причина разнообразия – оппозиция снова не договорилась. Сначала вроде бы решила объединиться вокруг политика из демократического союза, но вдруг резко против него выступил популярный оппозиционер из социал-демократического союза, который тоже решил баллотироваться.

На фоне страстей внутри оппозиции Бийя выглядел образцом спокойствия. Он не вел избирательную кампанию, не участвовал в дебатах и не вспоминал про соперников. Лишь раз сказал, что они неопытные, а он – тот, кто предотвратит анархию в стране. В остальное время он обещал улучшить здравоохранение, образование, развивать промышленность и туризм. Одним из важных пунктов программы стали бесплатные противомоскитные сетки для беременных женщин.

Выборы Поль выиграл с показателем 71%, а оппозиция снова обвинила его в фальсификациях. Даже обратилась в Верховный суд с требованием отменить результаты. Не помогло: легитимность подтвердили многие международные наблюдатели, а шесть бывших американских конгрессменов вообще назвали выборы справедливыми и транспарентными. Позже оказалось, что они освещали плебисцит за гонорар от Бийя.

Перед следующим голосованием встал вопрос об ограничении сроков. По конституции-1996 Бийя не мог баллотироваться на третий 7-летний срок. Проблему президент устранил за три года до очередных выборов. В новогоднем обращении заявил, что ограничивать выбор народа недемократично и внес в парламент поправку в конституцию. Депутаты проголосовали за снятие ограничений по срокам почти единогласно: 157 – «за», 5 – «против».

Незадолго до голосования в стране вспыхнули протесты. У людей накопилась усталость от правления Бийя, при котором жизнь не становилась лучше. Протесты жестко подавила армия: правозащитники заявили о 100 убитых и 2000 арестованных. Репрессиям подверглись деятели культуры и журналисты – их обвинили в угрозе национальной безопасности.

На выборах-2011 Бийя получил 78%, в 2018-м – 71%, но сейчас его власть держится больше на страхе, чем на авторитете. Национальный лидер натурально развернул террор против критиков. Например, в 2010-м в Камеруне вышла неофициальная биография Бийя, в которой автор описывал путь Поля от бедных улиц до президентства, в том числе – с неприятными подробностями. Книга так не понравилась чиновникам, что писателя обвинили в оскорблении личности и вмешательстве в личную жизнь и приговорили к двум годам тюрьмы. В 2017-м репортера Radio France посадили на 10 лет тюрьмы за репортаж о террористической организации. Спустя год суд арестовал американскую журналистку за твит с обвинениями власти.

Последние пять в Камеруне вообще не прекращается война против своих же регионов. Началось с того, что англоязычные провинции потребовали соблюдать баланс сил и не ущемлять их в пользу франкоязычных граждан. Протесты жестко подавила армия (4 погибших, 100 арестованных). После этого сепаратисты объявили о независимости от Камеруна, что дало Бийя право ввести войска туда, где живут его же граждане.

Армия действует жестко: сжигает англоязычные поселения, насилует мирных граждан, убивает несогласных с политикой центра. Президент объясняет конфликт тем, что он хочет ассимилировать протестующих, но пока не получается.

Камерун – крепкая африканская страна, но ужасная по мировым стандартам. Власть разъедает коррупция, а Бийя пользуется этим, чтобы устранять конкурентов

40 лет беспрерывного правления одного человека не привели камерунцев к счастью.

Показательный факт: Камерун занимает 46-е место в мире по экспорту нефти (на уровне Туркменистана и Новой Зеландии), при этом доходы от нее составляют около 30% от всех экспортных поступлений национального бюджета.

Значительную долю бюджета обеспечивает экспорт древесины. Почти половина территории страны покрыта лесом, и власти этим пользуются. Нещадно вырубают деревья сами и выдают лицензии иностранным компаниям. В 2020-м правительство разрешило вырубку даже леса Эбо – заповедника дикой природы, где водятся редкие гориллы, шимпанзе, лесные слоны, красные обезьяны и серые попугаи. Экологи подняли шум, на время лес отстояли.

Но даже разнообразие природных ресурсов (кроме нефти и леса, есть золото и алюминий) и благодатный климат для выращивания какао-бобов и бананов не дает Камеруну вырваться из трясины. На 2018 год 30% его жителей находились ниже черты бедности. Ожидаемая продолжительность жизни в стране – одна из самых низких в мире (60 лет). Это связано со слабой медициной, которая не справляется даже с ВИЧ – всего 37% людей с подобным диагнозом получают терапию.

Уровень грамотности – еще одна проблема. Четверть камерунцев не умеют читать или писать, три четверти – не пользуются интернетом.

Неограниченная власть на протяжении 40 лет порадила бедность, слабую судебную систему, недостаток доступа к информационным ресурсам и цензурированные медиа. Они, в свою очередь, привели к колоссальной коррупции. Камерун входит в топ-30 самых коррумпированных государств мира, а исследователи определяют его как «тип режима, который правящие элиты используют для личного обогащения и получения прибыли от государственной администрации».

Американский писатель Дэвид Валлечински, который несколько лет составлял списки худших диктаторов, ставит Поля Бийя в топ-4 самых коррумпированных правителей – вместе с главами Зимбабве, Экваториальной Гвинеи и Эсватини. При этом оценить доходы Бийя нельзя даже приблизительно. Он ни разу не публиковал финансовую декларацию, нарушая свою же конституцию 1996 года, по которой президент должен ежегодно отчитываться о заработках перед народом.

Периодически в Камеруне случаются громкие антикоррупционные процессы. В 2013 году бывшему премьер-министру (это должность восстановили в 1991-м) Эфраиму Инони дали 20 лет тюрьмы за растрату государственных средств. В 2016-м бывшего министра территориального управления и децентрализации Мурафа Хамида Яя арестовали за хищение 29 миллионов долларов. В 2019-м то же случилось с бывшим министром обороны Эдгаром Аленом Мебе Нго’о, но уже за 5 миллионов долларов.

Подобные аресты снижают градус напряжения в обществе и показывают людям, что борьба с коррупцией продолжается. Правда, политологи видят в этом не очищение страны, а личные интересы Бийя. По их мнению, арестами он избавляется от политических конкурентов.

Фото: globallookpress.com/Kepseu/XinHua, Lexie Harrison-Cripps, via imago-images.de, Matthias Graben/imageBROKER.com, Liu Fang/ZUMAPRESS.com; commons.wikimedia.org/White House Photographic Collection; twitter.com/caf_online; instagram.com/presidentpaulbiya