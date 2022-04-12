«У нас бедная федерация, можешь перечислить 5 тысяч долларов из зарплаты?» В России был налог на легионеров, его придумали в Чечне

Из 16 клубов платили только два.

В конце марта в РПЛ утвердили новый лимит на легионеров. Финальная конфигурация: 13 иностранцев в заявке при восьми – на поле.

Одна из опций, которую предлагали в РФС в дополнение к новому лимиту (и за нее даже голосовали два клуба из топ-6), но которую не приняли, – налог на иностранцев. По идее реформаторов, клубы, использующие легионеров чаще остальных, должны были заплатить в специальный фонд. По другой версии, платили бы те, кто использует легионеров сверх лимита. Деньги из фонда распределили бы среди клубов, которые выпускают больше всего молодых россиян.

Похожие схемы применяются, например, в чемпионатах Австрии (20% от ТВ-прав уходят тем, кто использовал больше австрийцев) и Молдовы (налог на заявку каждого легионера). В сезоне-2015/16 налог на иностранных футболистов был и в России. Sports.ru вспоминает его комичную историю.

Налог ввели по идее бывшего президента «Терека», за него выступили даже те, кто изначально был против (например, Гинер). Все хотели поддержать футбол в регионах

«Инициатором всех мероприятий был лично я, – рассказывает Sports.ru Лом-Али Ибрагимов, в 2015-м член исполкома РФС от группы регионального футбола. – Когда я работал президентом «Терека» (в 2004-2005 годах, а в 1990-х Ибрагимов был судьей, обслуживал финал Кубка России-1997/98 – Sports.ru), параллельно являлся президентом федерации футбола Чечни.

Заключал тогда контракты с иностранцами, контракты были в долларах, сами знаете, с каким количеством нулей. И каждому футболисту я говорил: «У нас бедная чеченская федерация, ничего нет. Ты готов из своих денег перечислить пять тысяч долларов на развитие футбола в Чеченской республике?» Никто не отказал. Хотя, если бы отказал, я бы все равно подписал с ним контракт».

По словам Ибрагимова, на деньги от иностранцев местная федерация покупала детским футбольным школам инвентарь и форму. Когда Лом-Али вошел в исполком РФС, он решил распространить практику на весь российский футбол.

«Чтобы платили, надо было создать организацию. Мы сделали ее – Центр развития футбола России, – объясняет юридические тонкости Ибрагимов. – На исполкоме предложили, чтобы клуб перечислял деньги за каждого легионера. По пять тысяч долларов разово, тогда это было 300 тысяч рублей, с игрока Премьер-лиги. С первой лиги брали по 150 тысяч. Хотели за счет этих денег поправить футбольное хозяйство».

По плану, в первый сезон клубы платили бы Центру развития за каждого легионера из заявки – не важно, пришел он только что или играет за команду уже 10 лет. Со следующего сезона под налог попадали только свежие иностранцы. Те, за которых клуб уже выплатил налог, от сборов освобождались.

Налог одобрили решением исполкома РФС в январе 2015 года. Президент организации Николай Толстых назвал его «целевым взносом с клубов» и рассказал, что система должна заработать с сезона-2015/16.

В тот же день исполком принял другое историческое решение – исключить крымские клубы из ПФЛ. За год до этого их приняли в состав российского футбола на великом заседании, которое цитировала «Новая газета». Участники не знали, что делать с командами непризнанного полуострова, и заявляли, что «наш президент стоит на бруствере».

Зимой 2015-м Крым волновал намного меньше, чем налог на иностранцев. «Обсуждение этого вопроса на заседании исполкома стало полным сюрпризом. Такой вот экспромт со стороны руководства РФС, – удивлялся гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. – Не думаю, что кого-то обижу, если скажу, что цель этой инициативы – найти дополнительные источники дохода. Другое дело, на зарплату Фабио Капелло все равно не хватит».

Зарплата Капелло – вопрос, который действительно будоражил российский футбол в 2015-м. Долг перед итальянцем рос на десятки миллионов рублей каждый месяц, спонсоры не спешили из-за бойкота Толстых, РФС все сильнее погружался в долги. Клубы тоже не хотели помогать союзу.

«Не вижу ни одной объективной причины платить за иностранных игроков, – продолжал Бабаев. – Исполком решение принял, но с оговоркой: лиги должны определить сумму пошлины. Предвкушаю это обсуждение. Думаю, в лучшем случае дело ограничится 10 тысячами рублей. Убежден, инициатива не найдет поддержки, никто не готов нести дополнительные расходы».

В момент его выступления в РФС звучали две цифры: 500 тысяч рублей за иностранца в РПЛ, 250 тысяч – в ФНЛ. Позже их снизили до 300 и 150 тысяч, о которых рассказывает Ибрагимов.

Предложение смущало не только ЦСКА. Сергей Галицкий, который пропустил исполком, потому что три дня лежал под капельницами, агрессивно-иронично выступил в твиттере: «После налога на тренеров вводят оплату легионеров. Учитывая огромные заработки наших клубов, предлагаю ввести налог на иностранную игровую форму и бутсы. Потом останется неплохой ресурс в виде налога на иностранные табло и мячи. Кроме как отнять, больше ничего не умеют. Это же легче, чем спонсоров искать».

Позже он объяснил, что «Краснодар» против налога, потому что «клубы и так единственные, кто развивает детский и массовый футбол в стране, а с них еще деньги снимают».

Лом-Али Ибрагимов вспоминает, что делегаты действительно не хотели голосовать за его идею, но позже согласились. «Сначала люди говорили: «Зачем?» Гинер спрашивал: «Почему я должен платить за футболиста?» – «Так говори с футболистом, не надо клубу платить». Когда сели, обсудили, все согласились – Гинер, Федун, Смородская, Керимов. Все единогласно решили, что поддержим региональный футбол».

Спустя семь лет неизвестно, точно ли все участники исполкома голосовали «за», как уверяет Ибрагимов (в 2015-м в исполком входил 31 человек – представители клубов, регионов и управленцев; заметные члены: Александр Дюков, Сулейман Керимов, Сергей Галицкий, Евгений Гинер, Шамиль Газизов, Анатолий Турчак, Алексей Смерти, Никита Симонян, Сергей Степашин, Владимир Якунин, Сергей Прядкин), но как минимум половина делегатов идею одобрили.

Среди тех, кто поддерживал Ибрагимова публично, была Ольга Смородская. «Я считаю, что это нормальная идея, массовый и детский футбол нужно поддерживать», – заявила президент «Локомотива» в феврале 2015-го. Сам Лом-Али рассказывал, что, кроме «Локо», его идею точно одобрили еще три клуба, в том числе «Зенит: «С Дюковым я лично разговаривал, он сказал, что они не возражают, потому что надо поддержать детско-юношеский массовый футбол. «За» на исполкоме проголосовали представители еще трех клубов Премьер-лиги – Смородская, Гинер и Шамиль Газизов».

За год налог заплатили только за пятерых игроков РПЛ. Потом его смягчили, и Мутко сказал: «Не надо щипать клубы»

В 2015-м Ибрагимов подсчитывал, что налогом можно обеспечить 7200 детских команд. В 2022-м он все так же с ходу называет любые цифры из прошлого: «Тогда в РПЛ играли около 170 легионеров и 43 – в ФНЛ. Это больше 60 млн рублей. Представь, скольким командам мы помогли бы. Но в итоге Премьер-лига нам ничего не заплатила».

По регламенту, который утвердил РФС, клубы ФНЛ должны проводить оплату налога при заявке игрока. Все подчинились, организация Ибрагимова получила 6,9 млн рублей. В РПЛ на оплату налога давали 10 дней после закрытия трансферного окна. Оно закрылось в сентябре 2015-го, но Центр развития не получил деньги ни в сентябре, ни в ноябре, ни после Нового года. «В РПЛ с нами рассчитались только за двух игроков «Крыльев Советов» и трех – «Динамо». Всего пять человек, при том, что в клубах заявлено 170 легионеров», – жаловался чиновник в январе 2016-го.

В 2022 году он рассказывает, что клубы не отказывались платить, но каждый раз переносили сроки: «Завтра, послезавтра, завтра, послезавтра».

Шесть лет назад, после того, как Ибрагимов озвучил печальную статистику, он признался, что решение исполкома надо выполнять или убрать: «Не должно быть так, чтобы для одних оно обязательное, а для других – нет. Думаю, мы поднимем этот вопрос на ближайшем заседании 27 января. Ответственность за невыплату налога должны нести клубы, а не Премьер-лига».

27 января 2016-го налог не отменили, но смягчили. Это случилось по просьбе Виталия Мутко, который летом 2015-го вернулся в Дом Футбола, сменив Николая Толстых. «Мутко сказал: «Давай сделаем, чтобы платили не по 300 тысяч, а по 150» – «Хорошо, 150». Потом: «Давай будут платить не твоему центру, а в РФС» – «Хорошо, пускай». Платили они туда или нет – я не в курсе», – говорит Ибрагимов.

Уточняю у него, можно ли было применить к клубам санкции – все-таки они не выполняли решение исполкома. Ибрагимов смеется: «Нет, да какие санкции?»

Окончательно налог отменили 31 мая 2016-го – меньше чем через год после официального введения. Сейчас Лом-Али вспоминает отмену так: «Мутко сказал, что щипать клубы больше не будем. Хотя не клуб платит, а сам футболист. Если иностранец приезжает в Россию, он заключает контракт на три миллиона долларов. Что для него пять тысяч долларов? Но система заглохла. Отчеты по работе я отдал Мутко».

На 7 млн рублей купили футбольные пособия и компьютеры для региональных школ, а тысяче провинциальных тренеров оплатили учебу

По словам Ибрагимова, до введения налога у клубов постоянно возникал один вопрос: «Куда пойдут деньги?» Тогда он отвечал, что на развитие футбола, причем контролировать расходы будут РФС и лиги. «Я также сказал, что персонально перед клубами и лигами несу ответственность. Естественно, в случае нецелевого расходования средств виновник может быть посажен», – говорил бывший президент «Терека» в 2015-м.

В 2022-м он уверяет, что все до копейки действительно потратили на развитие футбола. Самая массовая закупка – учебно-методический материал: «На 2015 год в России было 10,5 тысячи детских тренеров. Для них я купил 33,5 тысячи книг, всем 83 регионам развезли по три-пять экземпляров».

– А что это за книги?

– В России существует ВШТ, для нее выпускают учебный материал. Например, как тренировать 7-летних, 10-летних, 15-летних. Но его выпускают на 500-700 человек. А я взял на 10,5 тысячи человек. И раздал через каждую федерацию футбола под роспись. Есть документы, где взял, как тендер проводил.

Кроме книг на деньги от легионеров Центр развития обустроил рабочие кабинеты в 83 региональных федерациях и 10 МРО (Межрегиональные объединения – Sports.ru). «Поставили им компьютеры, цветные принтеры, сканеры, все дела», – продолжает Ибрагимов. – Но и это не все».

Лом-Али говорит, что денег (около 8 млн в сумме от ФНЛ и двух клубов РПЛ) хватило даже на образование тренеров: «На юге мы обучили около 900 тренеров. Например, посылали их в Ростов, оплачивали проезд и проживание. Тренерам читали трехдневные лекции. Их фамилии, фамилии преподавателей, какая тема – все это есть».

В 2016-м Ибрагимов отчитывался еще и о закупке формы и инвентаря (например, мячей) для 40 детско-юношеских сборных. Спрашиваю у него, точно ли тогда существовала проблема с формой, мячами, компьютерами и книгами для тренеров. «Да их и сейчас нет – ни формы, ни мячей, – отвечает Ибрагимов. – Если тренер у нас получает семь тысяч рублей – куда это? А желание есть. Мы хотя бы детским тренерам форму покупали».

– А сейчас не покупают?

– Дюков пытается что-то наладить, это здорово. Он грамотный, ответственный, правильный анализ делает. Заинтересован, чтобы футбол в России развивался. Если так продолжится, то появится перспектива. А раньше – одни понты, к сожалению.

На словах дети – фундамент, рост, а на деле… В советские времена говорили «от массовости к мастерству». Когда играют миллионы, из них можно выбирать футболистов. Когда в Красноярске был массовый футбол, оттуда появились Олег Романцев, Александр Тарханов. В России оттуда кто-нибудь появился? Нет.

Уточняю, откуда у Ибрагимова такая забота о детском футболе. Он говорит, что занимается им много лет и, например, придумал правило, по которому профессиональный клуб должен выставить на юношеские турниры минимум четыре возраста: «Если нет школы, должен на договорной основе подружиться со школой. Обеспечить питание и проживание четырех возрастов».

– Вам обидно, что вы давно говорите о проблемах детского футбола, а заниматься им в РФС начали только сейчас?

– Что мне… Таких, как я, миллионы. Юношеский региональный футбол сейчас стоит на энтузиастах. Без зарплаты, без ничего.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Виталий Тимкив, Алексей Филиппов, Евгений Биятов, Владимир Песня, Григорий Сысоев; Союз федераций футбола ЮФО/СКФО; РФС