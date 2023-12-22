Наталия Гусева штурмует рекорды: теперь у нее есть карточка Ladies European Tour!
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2023 год для российского гольфа можно смело называть годом имени Наталии Гусевой. Коротко о ее главных достижениях:
• В сентябре Наталия выиграла Black Desert Resort Championship в Солт-Лейк-Сити (США) и получила крупнейший приз в истории Epson Tour – 56 250 долларов. До того турнира самым высоким результатом Гусевой было шестое место на турнире Champions Fore Change Invitational в начале 2023 года.
«Такое ощущение, что я сплю», – говорила тогда Наталия. Но это было только начало.
• В декабре Гусева стала игроком LPGA Tour – это непрерывная серия чемпионатов, гранд-при и других крупных турниров в женском гольфе. Для российского гольфа это прорыв: до Гусевой никто в состав LPGA Tour не пробивался. Теперь она может соревноваться в самых престижных турнирах мира, общий призовой фонд которых в 2024 году превысит 110 миллионов долларов.
«Когда я была 10-летней девочкой, то мечтала попасть в LPGA. Мне кажется, что если много работать, то мечты превращаются в цель, а затем – в реальность. Проделана очень большая работа. Я знаю, что впереди ещё больше работы для выступления в LPGA. Буду очень стараться и трудиться!» – сказала Гусева.
Результаты работы уже приходят.
• И снова в декабре Гусева стала победительницей турнира Ladies European Tour Q School в Марокко. В финальном раунде квалификации Наталья нанесла 69 ударов и на четыре удара («-23») опередила южноафриканку Кару Горлей («-19»).
Победа в квалификационном турнире в Марокко принесла Гусевой карточку участницы Женского Европейского тура. Теперь у нее есть полноценные карты главных дивизионов США и Европы – LPGA и LET. Такого в истории нашего гольфа не случалось.
«У меня всегда была мечта иметь статус в европейском туре. И я была безумно рада принять участие в такой квалификации. Особенно после того, как я сыграла в LPGA, где тоже получила карточку!
Спасибо Федерации Московской области, которая мне помогала весь сезон. Спасибо Николаю Афанасьеву — он был со мной весь этот турнир и поддерживал на протяжении сезона даже тогда, когда все складывалось не так, как хотелось бы. Спасибо моим родным и близким, которые всегда со мной!
Я очень рада таким результатам, будущий сезон буду играть в LPGA TOUR и LET TOUR и радовать своих болельщиков!» – сказала Гусева после успеха в Марокко.
• А дальше есть шансы даже на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже! Об этом говорил и президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко:
«Рейтинговые очки за сыгранные турниры LPGA гораздо выше, у нашей спортсменки появилась возможность приблизиться к цели – отобраться на олимпийский турнир, войти в число 60 его участниц.
Подобные спортивные достижения позволяют верить, что в любой ситуации, какой бы сложной она ни была, наши спортсмены не сдаются. Они продолжают бороться, показывая всем остальным пример», – сказал Христенко.
Будем следить!