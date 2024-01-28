Соболенко празднует Australian Open: с репортерами, с командой, с кубком перед фотографами

Вторую победу на Australian Open Арина Соболенко начала праздновать уже на послематчевой пресс-конференции, где ей ее ждал бокал игристого. «Интересное будет интервью», – сказала чемпионка при виде его.

Празднование с командой началось уже в раздевалке:

Продолжилось – в тиктоке:

@saba_a05 Agahahaha im sorry….we just having fun😂😂😂😂I told you we gonna drink a bit😂😂😂🙈 ♬ original sound – Shelby Willis

Увенчалось все утром воскресенье традиционной фотосессией с чемпионским кубком в Карлтонских садах – объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в пригороде Мельбурна. Соболенко собирала команда местных стилистов, и бренды на ней тоже были местные: платье Aje и босоножки DOF Studios.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Kelly Defina