Соболенко празднует Australian Open: с репортерами, с командой, с кубком перед фотографами
Вторую победу на Australian Open Арина Соболенко начала праздновать уже на послематчевой пресс-конференции, где ей ее ждал бокал игристого. «Интересное будет интервью», – сказала чемпионка при виде его.
Празднование с командой началось уже в раздевалке:
Продолжилось – в тиктоке:
@saba_a05
Agahahaha im sorry….we just having fun😂😂😂😂I told you we gonna drink a bit😂😂😂🙈♬ original sound – Shelby Willis
Увенчалось все утром воскресенье традиционной фотосессией с чемпионским кубком в Карлтонских садах – объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в пригороде Мельбурна. Соболенко собирала команда местных стилистов, и бренды на ней тоже были местные: платье Aje и босоножки DOF Studios.
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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Kelly Defina