Глаз Народа
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Соболенко празднует Australian Open: с репортерами, с командой, с кубком перед фотографами

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Арина Соболенко Арина Соболенко
Теннис Теннис

Вторую победу на Australian Open Арина Соболенко начала праздновать уже на послематчевой пресс-конференции, где ей ее ждал бокал игристого. «Интересное будет интервью», – сказала чемпионка при виде его.

 

Празднование с командой началось уже в раздевалке:

Продолжилось – в тиктоке:

@saba_a05

Agahahaha im sorry….we just having fun😂😂😂😂I told you we gonna drink a bit😂😂😂🙈

♬ original sound – Shelby Willis

 

Увенчалось все утром воскресенье традиционной фотосессией с чемпионским кубком в Карлтонских садах – объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в пригороде Мельбурна. Соболенко собирала команда местных стилистов, и бренды на ней тоже были местные: платье Aje и босоножки DOF Studios.

Соболенко защитила титул на Australian Open – а такого не было больше 10 лет! Она всех просто растоптала 

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Kelly Defina

7 комментариев
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Поздравления Чемпионке!
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Триумф!!!
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Красотка
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Хороша Аришка,что лицом и статью,что своей игрой.С победой.
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"Корован" (с) идёт дальше ?
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С распущенными волосами она далеко не такая страшная, как с пучком. В некоторых ракурсах даже почти симпатичная.
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Накрашенная не страшная. А вот накрашенная...
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