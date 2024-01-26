У Джоковича всего 8 поражений на «Шлемах» за последние 5 лет. От кого?

Новая компания Янника Синнера.

Проиграв в полуфинале Australian Open, Новак Джокович прервал сразу несколько серий:

● в Мельбурне серб проиграл впервые с 2018-го – с тех пор прошло 2195 дней, за которые он выиграл на турнире 33 матча, в которые уместились четыре титула;

● Джокович впервые в карьере проиграл на Australian Open после четвертьфинала: до сих пор, если он выходил в 1/2, то брал титул;

● соперникам из топ-5 Джокович в Мельбурне не проигрывал 17 лет и 17 матчей;

● до пятницу Джокович выиграл 12 полуфиналов «Большого шлема» подряд;

● последний до пятницы матч на «Шлеме», когда у Джоковича не было ни одного брейк-пойнта, – четвертьфинал «Уимблдона»-2017, с которого он снялся во втором сете. В полном шлемовом матче с ним такого не было никогда (в трехсетовом – ранее в этом сезоне).

На «Уимблдоне» через год Джокович вернул себе титул и с тех пор выиграл больше половины из прошедших «Шлемов» (и половину своих) – 12 из 22, – притом, что на два из этих 22 его не пустили (потому что он не привит от ковида). Но и за эти четыре с половиной года Новак иногда на «Шлемах» проигрывал. Кому?

«Ролан Гаррос»-2019, полуфинал. Доминик Тим – 2:6, 6:3, 5:7, 7:5, 5:7

Был период, когда Доминик Тим обыгрывал Джоковича только на грунте (и то не всегда). На него пришлись сразу две победы австрийца на «Ролан Гаррос»: в четвертьфинале-2017 и полуфинале-2019.

US Open-2019, 1/8 финала. Стэн Вавринка – 4:6, 5:7, 1:2, отказ

Изредка Джоковича все же подводил организм, который он очень бережет и пестует. Например, плечо на US Open-2019 помешало защите титула.

US Open-2020, 1/8 финала. Пабло Каррено-Буста – 5:6, дисквалификация

Случались и еще более драматичные ситуации: через год Джоковича дисквалифицировали за попадание мячом в линейную судью, несмотря на его готовность принять любой штраф в замену на право продолжить матч.

«Ролан Гаррос»-2020, финал. Рафаэль Надаль – 0:6, 2:6, 5:7

Пандемийный «Ролан Гаррос» вместо весны прошел осенью, и перед его началом многие говорили, что холодная погода будет препятствием для короля турнира Рафаэля Надаля. Испанец же в финале нанес Джоковичу самое разгромное поражение за все их насыщенное соперничество на турнире.

US Open-2021, финал. Даниил Медведев – 4:6, 4:6, 4:6

Одно из самых громких поражений Джоковича. Он шел за календарным Шлемом – первым за полвека в мужском теннисе, – но перенервничал, зажался и проиграл Даниилу Медведеву без особой борьбы. Под конец матча и на церемонии награждения Новак даже плакал.

«Ролан Гаррос»-2022, четвертьфинал. Рафаэль Надаль – 2:6, 6:4, 2:6, 6:7

Джокович нанес Надалю два из трех его поражений на «Ролан Гаррос», но и потерпел – восемь. Последнее на данный момент – в четвертьфинале турнира-2022, который Рафа провел с замороженной стопой и взял 14-й титул.

«Уимблдон»-2023, финал. Карлос Алькарас – 6:1, 6:7, 1:6, 6:3, 4:6

Поражение в финале последнего «Уимблдона» тоже стало для Джоковича первым на турнире за 2195 дней, но в отличие от сегодняшнего матча, тот он начал удачно. Тем не менее почти пять часов спустя Ноле проиграл и признался, что был турниру должен, а также не ожидал, что Алькарас настигнет его не только на грунте.

Australian Open-2024, полуфинал. Янник Синнер – 1:6, 2:6, 7:6, 3:6

Янник Синнер дорос до статуса укротителя Джоковича в конце прошлого сезона, но настоящая проверка случилась только сегодня. И он ее прошел очень впечатляюще.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Clive Brunskill, Matthew Stockman, Al Bello, Julian Finney, Sarah Stier, Ryan Pierse, Daniel Pockett