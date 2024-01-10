Курникова на Australian Open-2001 – воплощение карьеры: очередь на матч, намеки на секс и травля в медиа

Про Анну Курникову-теннисистку до сих пор часто говорят, что она «не выиграла ни одного титула». С этим есть пара проблем.

Во-первых, это неправда. В одиночке у Курниковой есть титулы и по юниорам, и по профессионалам, в паре – вообще на всех уровнях, включая «Шлемы». (Правда: у нее нет ни одного одиночного титула уровня WTA. Но это совсем не то же самое.)

Во-вторых, феномен Курниковой несводим к тому, чего она добилась в теннисе. Ее карьера легендарна потому, что при всей своей мимолетности и сравнительной скромности выплеснулась далеко за пределы корта и оставила след в глобальной поп-культуре. В ней было все: большие победы и неловкие поражения, громкие романы и публичные ссоры, а также впервые в теннисе – бешеная популярность, беспощадная медиатравля, влияние на будущие поколения игроков, теннисный бизнес и значение всего женского спорта.

Все это в миниатюре уместилось в Australian Open-2001, ставший для Курниковой последним удачным важным турниром.

Приехала в хорошей спортивной форме и отличной – adidas

На старте 2001-го Анна была на пике игрового могущества: предыдущий сезон она закончила полуфиналом итогового турнира WTA в одиночке и победой в паре. В Австралию Курникова приехала восьмой ракеткой мира после того, как почти весь 2000-й провела на подступах к десятке и заскочила в нее под конец года (дебютировала в топ-10 Анна еще в 1998-м вскоре после 17-летия, но тогда пробыла там всего две недели).

Что для истории Курниковой важнее – она уже была мегаселебрити. За предыдущий год она стала лицом часов Omega и знаменитой рекламной кампании спортивных лифчиков Berlei, засветилась в комедии с Джимом Керри и на обложках Esquire, GQ, Forbes и Vogue (не говоря об обложке Sports Illustrated на кровати).

На первом турнире сезона в Сиднее Анна выиграла один матч в одиночке и титул в паре с Барбарой Шетт (объединились после того, как Курникова на межсезонной выставке поссорилась с постоянной партнершей Мартиной Хингис). На Australian Open, который в том году впервые платил женщинам наравне с мужчинам, Курникова получила рекордный восьмой номер посева (на один выше Елены Дементьевой) и попала в одну четверть сетки с будущими обладательницами «Шлемов» Клейстерс и Скьявоне и действующей чемпионкой турнира Дэвенпорт.

В первом круге 19-летняя Курникова играла с будущей пятой ракеткой мира 17-летней Даниэлой Гантуховой. Матч поставили первым запуском первого дня на небольшой корт, куда не требовался отдельный билет. Herald Sun писала, что из-за этого к моменту открытия дверей турнира из желающих успеть занять место на матче Курниковой выстроилась очередь.

Обыграв Гантухову в двух сетах, Курникова десять минут раздавала автографы, после чего хвалила местных болельщиков:

«Австралийцы болеют великолепно. Не думаю, что где-то еще – ну может, на отдельных турнирах – на трибунах пускают волну. А местные болельщики очень заряженные и веселые».

На пресс-конференции Анна рассказала, что форму, в которой она выходит на матчи, они с adidas создают вместе:

«Я всегда любила моду и была творческой, а adidas всегда спрашивает мое мнение и прислушивается. Так что мы всегда работали над моей формой вместе». Также Курникову спросили, значит ли это, что ее любимый цвет – желтый, – и характерно, что это был еще не самый неуклюжий вопрос, который ей зададут до конца турнира.

Гасила бесконечные бестактные вопросы, а потом пожар случился на корте

В надежде получить от Анны более волнующую, чем разбор матча цитату, ее спрашивали: насколько откровенную форму она готова надеть на корт; знает ли она среднюю зарплату в России; не скучно ли ей на турнире в отсутствие травмированного Марка Филиппуссиса (с которым они, предположительно, ночевали вместе на предыдущем Australian Open). Курникова на провокации не велась и сальные темы не развивала.

Вместо этого Анна в одиночной сетке в девятый раз вышла во вторую неделю «Шлема». Но этого было, конечно, недостаточно, чтобы утолить медийный голод до нее. Как это часто бывает с игроками, которым в юности выдали большие авансы, Курникову все время норовили призвать к ответу за то, что она их все еще не оправдала. Даже обыгранную ею в третьем круге Барбару Шетт спросили, прогрессирует ли Анна. Немка, хоть и была с Курниковой в хороших отношениях, выражения не подбирала: «Нет, на данный момент я не думаю, что она прогрессирует. Прогресса нет».

Курниковой, несмотря на место в топ-10 и уверенный проход по сетке, постоянно приходилось защищаться, и это было очень некомфортно:

– Знаю, что вы воодушевлены своим прогрессом. Но чувствуете ли вы, что в своей карьере близки к прорыву?

– Не очень понимаю, что это значит, но играю я сейчас очень хорошо. Я играла хорошо еще в конце прошлого сезона, и в сегодняшнем матче было видно, что продолжаю.

– Я говорю про победы над топами: Хингис, сестрами Уильямс. Чего вам против них не хватает?

– Я обыгрывала топов. Пять раз побеждала первых ракеток мира (действующую первую ракетку мира – один раз – Sports.ru).

– С Мартиной у вас в прошлом году 0-5, например.

– Да, и что?

Даже после того, как Курникова сыграла в первом за четыре года четвертьфинале «Шлема» (проиграла Дэвенпорт) и сказала, что очень довольна турниром, ее спросили:

– Поиск нового тренера у вас в приоритете?

– Нет. Зачем мне менять то, что и так работает?

– А работает ли? Несколько лет назад вас называли человеком, который будет выигрывать «Шлемы».

– Я выиграю.

– Насколько, по вашим ощущениям, до этого далеко?

– Предсказать невозможно. Это может произойти завтра, или через год, или через пять лет. Мне просто нужно работать. Я знаю, что я хороший игрок. Если я продолжу работать и прибавлять, моя игра разовьется, сложится, и все будет в порядке.

– Есть цитата вашего бывшего тренера, где он вашей главной проблемой называет недостаток дисциплины. Что вы на это скажете?

– Скажу, что, может, приходите на мою тренировку и посмотрите, есть у меня дисциплина или нет.

Еще до этого пожара в пресс-руме Курникова столкнулась с буквальным пожаром на матче: по ходу ее третьего круга парного турнира на корт прилетел файер, распустивший вокруг ярко-оранжевый дым. Встречу прервали на 12 минут, за которые успели даже закрасить поврежденный участок корта, а на трибуне задержали 15-летнего подростка. Теннисистки не особо испугались – для Курниковой это вообще был второй подобный инцидент за полгода – на «Уимблдоне»-2000 во время ее матча на корт выбежал мужчина, на котором была только надпись «Скакать должны только мячи» – слоган того самого лифчикового кампейна с участием Анны.

Сыграла в четвертьфинале, но в медиа ее все равно показали бездарностью и стервой

На следующий день после вылета Курниковой с турнира мельбурнская Herald Sun вышла с колонкой репортера Ника Паппса (сейчас – редактора субботнего и воскресного выпусков газеты). В ней он описывал Анну как крайне неприятного человека, недостойного своей популярности:

«Последние две недели я наблюдал ее вблизи на пресс-конференциях, матчах, PR-акциях и тренировках Australian Open. Это был не сталкинг, а исследование, и я увидел ее раздражительной, высокомерной и бессодержательной.

Пока она молчит, она супер. Но даже глубокий загар, светлые волосы, красивая улыбка и роскошная фигура через несколько дней приедаются.

На пресс-конференциях Курникова огрызается на каждого, кто смеет напомнить, что она провела больше 80 турниров, ни одного не выиграв, она грубит персоналу, когда те разрешают болельщикам заговорить с ней во время автограф-сессии, и в целом не терпит никакую критику в свой адрес.

Я знаю, что ей всего 19, но, посмотрев, как она играет в теннис, я склоняюсь к мысли, что она стала просто вешалкой для одежды, которой платят $20 млн в год, чтобы она показывала симпатичные желтые топы.

Стоит появиться новой симпатичной теннисистке, которая при этом еще будет уметь играть, нашей маленькой Анне придется тяжко».

Злоба и снисходительность этого текста довольно поразительны сегодня, но для медийного климата стыка веков было нормально называть подростка, входящего в десятку лучших в своей профессии в мире, бездарностью и «нашей маленькой». На дистанции же в отношении карьеры Курниковой не оправдался ни прогноз Паппса, ни ее собственный: никакая новая теннисная красотка со скиллами Анну не потеснила, но и одиночный «Шлем» она не выиграла.

И один, и второй сценарий опередили травмы: из-за стрессового перелома ноги Курникова через три месяца перенесла операцию и до конца года пропустила 12 турниров. За 2002-й Анна вдвое сократила свой опустившийся рейтинг, но уже на старте 2003-го ее подкосили травмы бедра и спины, и после них она уже не вернулась.

До того, как всего в 21 год закончить карьеру, Курникова сыграла еще пять «Шлемов» начиная с Australian Open-2002 и на четырех подряд проиграла в первых кругах (на пятом – во втором). В спортивных медиа эту серию самозабвенно называли «Шлемом Курниковой» и откровенно над ней глумились («Kournikо́va – quickly over»).

20 лет спустя история Курниковой по-прежнему будоражит в том числе потому, что на корте Анна стала жертвой собственного успеха. Ведь она вполне могла оправдать все авансы. Если бы только ее оставили в покое.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Mainz, Clive Brunskill, Darrin Braybrook, Scott Barbour, Adam Pretty; etsy.com; East News/RAY GUIBILO / AFP, JIMIN LAI / AFP