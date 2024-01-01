Джокович – величайший, а с 2023-го – еще и настоящий. Он принял, что всем не понравиться

Эволюция Джокера.

В 2023 году Новак Джокович установил новый рекорд мужского тенниса по количеству одиночных «Больших шлемов» и укрепился в звании лучшего в истории. В голосовании Sports.ru – и аналогичных в других медиа – он стал безоговорочно лучшим спортсменом года.

С начала года Джокович выиграл с 22-го по 24-й «Шлемы», 39-й и 40-й «Мастерсы», седьмой итоговый турнир ATP и перешагнул через 400 недель в качестве первой ракетки мира. Несколько чувствительных поражений он все же потерпел: в эпичном финале «Уимблдона» от Карлоса Алькараса и в Кубке Дэвиса от Янника Синнера. Но ни его победы, к которым все уже давно привыкли, ни его поражения, которые вообще-то ничего в теннисном сезоне не изменили, не стали новостью. Все это мы видели и раньше.

И все же 2023-й в легенде Новака Джоковича оказался очень важным. В этом году он стал собой.

***

Годами Джокович был злым гением элитного тенниса: абсолютно лучшим на корте, но за его пределами – куда менее популярным, чем главные конкуренты Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Отчасти он стал жертвой собственного успеха – его будто никогда не простили за то, что он превзошел икон и так быстро и безжалостно отобрал у них рекорды, которые нам нравилось считать вечными.

Отчасти в том, что даже поздний Джокович остался нишевой фигурой, виноват он сам. В молодости Новак раздражал пародиями и кичливостью на фоне теннисного уровня, которого еще не хватало для претензий на господство. Со временем какие-либо вопросы к его уровню отпали, но ему все равно хронически недоставало класса. Как в начале 2010-х непереносимость глютена у него выявили экспериментом, описание которого звучит очень антинаучно, так десять лет спустя его приверженность альтернативным мировоззрениям привела тому, что он у себя в соцсетях давал платформу откровенному шарлатану.

В 2015-м, разозлившись во время матча, Джокович некрасиво испугал болбоя. «Новак Джокович: нелюбимый чемпион», – провозгласила чуть позже The New York Times. В 2016-м на вопрос о равенстве призовых в теннисе он зарапортовался настолько, что неэлегантно напомнил, что у женщин бывают менструации.

В 2017-м он потерял полгода, отказываясь оперировать больной локоть, потому что ему казалось, что, соглашаясь на инвазивную процедуру, он «предает свой организм». За последние годы его дисквалифицировали с US Open за попадание мячом в судью и депортировали из Австралии за непривитость от ковида, а еще он запустил профсоюз теннисистов, который рекламировал как первую в теннисе организацию, заботящуюся об игроках (неправда), забыв при этом пригласить туда женщин (страшная глупость).

«Правда, что Новак Джокович – самая нелюбимая теннисная суперзвезда?» – уточнял CNN.

Важно, что ни одна из этих ситуаций, конечно, не делает Джоковича злодеем (да что там, половина из них вообще недоразумения). Но все вместе они дают представление о фоне для его сложных отношений с публикой.

Если бывают тефлоновые селебрити вроде Дэвида Бекхэма, к которым не липнут никакие скандалы, то на противоположной стороне этого спектра будет Джокович – он не тянет даже по мелочам. Чемпионская куртка с числом 24, которую в сентябре Новак надел на церемонию награждения после победы на US Open, выглядела нелепо, потому что в своей бело-зеленой гамме очевидно была подготовлена к несостоявшемуся триумфу на «Уимблдоне», а заказать новую никто в команде лучшего спортсмена мира нужным не посчитал.

Очень долго неоднозначность Джоковича усугублялась его стремлением нравиться – для некоторых именно оно окончательно заблокировало симпатии к нему. The New Yorker еще в 2013-м сравнил Новака со зрителем сеанса магии, выпрыгивающим из штанов, чтобы поучаствовать в трюке.

Заигрывания с публикой и медиа: одним подношения груди, другим конфеты, – выглядели недостойными великого чемпиона и репутационно проигрывали даже, скажем, откровенно дрянным выходкам Даниила Медведева – потому что тому после них всегда хватает ответственности и самосознания ничего не изображать, а признать ошибку и извиниться.

***

В 2023-м Джокович наконец раскрепостился. Может, помогло его вновь утвержденное величие, может, произошел какой-то другой сдвиг в сознании, но Новак будто бы перестал переживать, что о нем подумают, и, выражаясь по-теннисному, заиграл от себя. Как в пандемию он говорил, что готов принять последствия своей непривитости, так теперь Джокович будто решил, что готов принять, если он настоящий кому-то не понравится, – ведь всем все равно не понравишься, так уж лучше при этом быть собой.

Впервые это стало очень заметно на «Уимблдоне». На корте, где несколько лет назад Джокович убеждал себя, что вместо «Роджер» в поддержку соперника он слышит «Новак», теперь он троллил болевших против него зрителей, а в интервью прямо говорил: «Все хотят меня обыграть, но этому не бывать».

Вообще-то в таких словах нет ничего скандального или даже нескромного – обычный вербализованный спортивный настрой. Но в исполнении Джоковича такая прямота смотрелась очень свежо. Даже после поражения в финале он приятно удивил откровенностью, когда сказал, что в прошлые годы брал на «Уимблдоне» матчи, которые по игре брать был не должен, так что теперь вернул турниру должок.

Позднее в межсезонном интервью американскому телевидению Новак рассказал, что проигрыш «Уимблдона» так его разозлил, что он просто «решил выиграть» все остальное, – это было самоуверенно, недипломатично и блестяще (интервью брал Джон Вертхайм, с которым у старого Джоковича были разногласия, но для нового это опять же, очевидно, больше не было проблемой).

Чуть раньше осенью Джокович так вообще раздухарился: «Я хочу побить все возможные рекорды. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы это озвучить. И поэтому меня не любят, я не притворяюсь, как некоторые. Я не говорю, что у меня нет такой цели, и не веду себя совершенно по-другому после». Под некоторыми Новак, вероятно, имел в виду Надаля, сказавшего незадолго до того о себе, что его, в отличие от Джоковича, рекорды никогда не волновали.

Наконец, уже в декабре Джокович изошелся сарказмом, когда ATP лучшими тренерами сезона назвала тренеров Синнера. «Горан, – обратился он к своему тренеру Горану Иванишевичу, – видимо, нам нужно выиграть четыре из четырех «Шлемов», чтобы тебя, возможно (только возможно), признали тренером года. Закончить год первым, выиграть три «Шлема» и итоговый турнир и войти в историю этого спорта недостаточно, мой дорогой тренер... 😬😬😬».

Этот выпад был совершенно неоправданным (лучший тренер ≠ тот, чей игрок больше всех выигрывает), но хорошо, что он был. Он подтвердил, что нам не показалось: на третьем десятке «Шлемов» и лет в профессии Новак Джокович, великий профессионал и чемпион, и правда наконец принял сам себя во всей своей человеческой многослойности и противоречивости. Теперь он говорит что думает, ведет себя как считает нужным, не подгоняет себя под чужие мерки, не оправдывается и не пытается понравиться.

И этим впервые нравится.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Al Bello, Sarah Stier