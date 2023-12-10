Глаз Народа
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В теннисе бурлят перемены: ворвалась Саудовская Аравия, «Большие шлемы» могут устроить свой тур

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«Гражданская война не поможет».

В 2023 году в очередной раз стало очевидно, что теннису необходимы системные изменения. Игроки WTA хотят финансовых гарантий и гибкого графика турниров. У теннисисток настолько накипело, что они направили ассоциации целый список претензий и требований.

Игроки ATP второй сезон бунтуют против мячей: вопросы вызывает и качество, и их постоянная смена от турнира к турниру. Но, как обычно бывает в теннисе, руководящие органы реагируют на недовольство спортсменов без энтузиазма, если вообще это делают.

Турбулентность усиливается тем, что наметились два сценария дальнейшего развития: объединение ATP и WTA или раскол существующей структуры и появление премиального тура, организованного крупнейшими турнирами. Этой осенью стало понятно, что в обоих сценариях участвует Саудовская Аравия.

Саудовскую федерацию возглавила женщина, продвигающая теннис в школах. Она хочет привезти в страну итоговый турнир WTA

Саудовская Аравия уже несколько лет активно развивает свой теннис. Лицом этих изменений стала президент национальной федерации Ариж Мутабагани, избранная в 2021-м. Она стала первой женщиной на посту главы спортивной федерации в Саудовской Аравии, и впервые в истории страны в правлении теннисной федерации стало больше женщин, чем мужчин (четыре из семи).

Мутабагани с президентом WTA Мики Лолер на «Уимблдоне»

Мутабагани заинтересовалась теннисом в клубе, который располагался рядом с американским посольством в Джидде. Она рассказывает, что ее кумиром был Иван Лендл. Теннис любит вся ее семья: муж – бывший теннисист, а оба сына занимались в академии Рафаэля Надаля на Мальорке. Альмутабагани позиционируется в медиа как прогрессивная женщина-лидер. Это позитивная тенденция, которая в то же время выглядит как тщательно подготовленный ответ Саудовской Аравии на многочисленные обвинения в нарушении прав женщин, в очередной раз напоминающий о спортвошинге.

Мутабагани продвигает идею, что стране важны не только такие крупные турниры, как молодежный итоговый ATP, но и инвестиции в собственных игроков.

«Долгое время в стране в приоритете был футбол, потом гольф, а теперь пришло время тенниса. Момент настал, и нам нужно его использовать. Если я смогу хотя бы на 1% приблизить теннис в Саудовской Аравии к новому уровню, я буду счастлива, потому что это великолепный спорт, который так много дал мне и моей семье», – говорит Мутабагани.

По официальным данным, сегодня в Саудовской Аравии 177 теннисных клубов. За последние четыре года общее количество зарегистрированных игроков выросло на 46%, а игроков младше 14 лет – на 100%. Теперь в клубах занимается больше тысячи детей.

Федерация ежегодно проводит 40 национальных турниров, в том числе три юниорских турнира ITF в прошлом году.

«Моя главная забота – юниорский теннис, потому что за детьми будущее, – объясняет Мутабагани. – Мы хотим воспитать игроков, которые смогут наслаждаться теннисом всю жизнь, и показать им, что есть множество способов стать частью тенниса: не только как игрок-любитель или профессионал, но и как тренер, менеджер, организатор турниров».

В 2022-м Саудовская Аравия запустила проект «Теннис для всех». Это 16-недельная программа по развитию массового спорта. За первый год с теннисом познакомились 13 тысяч человек. В апреле этого года «Теннис для всех» включили в программу в 90 государственных школах, учителя физкультуры прошли подготовку в федерации. В итоге в 2023-м в программе приняли участие около 30 тысяч человек.

По словам Мутабагани, в 2024-м планируется охватить 200 школ, в 2025-м – 400: «Важно, чтобы дети играли в школьное время: будь это во внеурочное время, многие не стали бы заниматься, так как еще не знакомы с теннисом».

Вместе с Мутабагани в правление саудовской федерации тенниса входит Фатима Батук, отвечающая за развитие тенниса для девочек. Главным вдохновением для них Батук считает успехи Онс Жабер. «От разговоров об Онс у меня просто мурашки по коже, – рассказывает Батук. – Я смотрела финал «Уимблдона» с группой наших девочек 10-15 лет, и то, как она играла, вселило в них надежду».

Мутабагани знакома с Жабер с тех пор, как туниске было 17 лет и она получила приз как перспективная арабская спортсменка. Глава федерации рассчитывает однажды пригласить Жабер в страну, и подходящим вариантом мог бы стать женский итоговый турнир.

По информации BBC, переговоры между WTA и Саудовской Аравией уже на заключительной стадии, и до конца года могут объявить о проведении соревнований на Ближнем Востоке. Официальных заявлений о сделке стороны пока не делают, но Мутабагани не скрывает заинтересованности: «Мы бы хотели проводить этот турнир в течение нескольких лет, как Next Gen Finals».

Объединение ATP и WTA снова актуально, но у «Больших шлемов» свои планы. Они придумали премиальный тур, который может решить старые проблемы и создать новые

В этом году регулярно появлялись сообщения об интересе Саудовской Аравии к крупным соревнованиям: например, ходят слухи об их желании перекупить лицензии турниров в Мадриде и Майами и организовать собственный «Мастерс» на первой неделе сезона.

В сентябре снова всплыла тема объединения туров: The Telegraph написала, что главы ATP и WTA проведут двухдневную встречу из-за экспансии Саудовской Аравии на теннисный рынок. Второй причиной переговоров считалась популярность PTPA, основанной Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом для защиты прав и интересов теннисистов.

Кроме того, у WTA может быть еще одна причина форсировать объединение. Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский заявил «Чемпионату», что женский тур может обанкротиться к 2026 или 2027 году (сейчас этот фрагмент интервью удален). «Для WTA это вопрос выживания, для ATP – репутации. Они не хотят, чтобы женский тур провалился, ведь это будет неправильно выглядеть. У ATP хорошие финансы: есть резервы, а у игроков пенсионный фонд», – сказал Польский.

Босс WTA Стив Саймон вскоре опроверг эти слова: «WTA находится в хорошем финансовом положении, слияние с ATP не рассматривается. И мы с воодушевлением смотрим в будущее, в котором женский теннис продолжит расти и развиваться». Но его ответ не снимает вопросов к ассоциации, особенно с учетом финансовых требований теннисисток, изложенных в письме от топов.

В ноябре новым инсайдом поделился The Athletic. По их информации, «Большие шлемы» хотят объединиться с «Мастерсами» и создать премиальный тур. Главные аргументы: нынешние финансовые потери, показ разных турниров на разных платформах, ухудшающий доступность для болельщиков, и перегруженный календарь, угрожающий физическому и ментальному здоровью игроков. Плюс теннисные чиновники опасаются, что эти факторы поспособствуют агрессивному вмешательству Саудовской Аравии, претендующей на 10-й «Мастерс».

Во время итогового турнира представители ATP и WTA приехали в Турин в ожидании предложения от «Шлемов», но те объявили, что им нужно больше времени. Они хотят представить план в январе, когда все соберутся в Австралии. Однако директор Australian Open Крэйг Тайли это отрицает: по его словам, «на данном этапе» официальная встреча не планируется.

По данным The Athletic, чтобы подчеркнуть серьезность намерений, «Шлемы» до сих пор не подписали с турами новое соглашение о рейтинговых очках. Однако чиновники не исключают, что проект может сорваться или что в премиальный тур войдут не только «Шлемы» и «Мастерсы».

Новый формат позволил бы турнирам удобно продавать телевизионные и спонсорские права, работая вместе, а не конкурируя друг с другом. Хотя календарь и картинка, которую увидят зрители, вряд ли сильно изменятся.

Непонятно, как будут выживать ATP и WTA, если из-под их контроля уйдут крупнейшие соревнования и главные звезды. Категории 250 и 500 явно не будут привлекать столько внимания, как «Мастерсы».

Однако глава мужского тура Андреа Гауденци вообще не верит, что идея будет реализована. В интервью арабскому изданию The National он в очередной раз призвал теннис к единству: «Мы все стремимся к тому, чтобы теннис был сильнее и развивался относительно других видов спорта и других видов развлечений. Так что мы на одной стороне, мы в одной команде – это команда тенниса. Гражданская война не поможет. Поэтому идти в этом направлении было бы большой ошибкой».

У ATP свой взгляд на развитие тенниса в ближайшем будущем. С этого года она реализует масштабный стратегический план OneVision. В ассоциации уже отчитались о первых успехах: растут призовые, бонусы (которые теперь получает больше игроков) и посещаемость. В следующем году будет введен гарантированный заработок, появится финансовая поддержка для травмированных и молодых игроков.

Пока идет первая фаза плана, на которой ATP решает внутренние проблемы, занимаясь перераспределением доходов и реорганизацией календаря. А в разработке вторая фаза, на которой по задумке ATP, WTA, ITF, Australian Open, «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open должны коллективно вывести теннис на новый уровень. Одна из целей второй фазы – объединение медиаправ.

Гауденци, как и многие, считает, что нужна агрегация теннисных трансляций. «Если бы мы смогли выйти на рынок с пакетом «Больших шлемов», турниров  ATP и WTA, премиальным продуктом, особенно сегодня, когда в спорт приходят крупные глобальные стримеры Apple, Netflix или Amazon, это был бы очень, очень, очень привлекательный пакет», – оптимистично говорит Гауденци. Как минимум один раз всем организациям уже удалось договориться – для съемок документального сериала Break Point. Контент получился не таким фактурным, как хотелось бы, но сериал доказал, что у совместных медиаусилий теннисного руководства большой потенциал.

Даже если глобальных изменений не случится, есть вероятность, что ATP и WTA сообща реализуют менее масштабные инициативы – и снова при участии Саудовской Аравии. Например, Гауденци заявил, что Next Gen Finals в Джидде может стать совместным турниром. «Мы уже пытались развить эту концепцию в 2023-м. Мне однозначно нравится идея объединить молодые поколения и увидеть вместе восемь лучших парней и девушек», – сказал Гауденци.

Иронично, что январский 10-й «Мастерс», который может появиться в Саудовской Аравии, своими датами проведения угрожает другому совместному турниру – командному United Cup в Австралии.

ATP и WTA обсуждали объединенный итоговый турнир еще в 2011-м, но дальше идеи не ушли. Теперь туры могут заручиться поддержкой Саудовской Аравии, у которой есть ресурсы для проведения крупных турниров.

Как Саудовская Аравия захватывает мировой спорт. Полная хронология

Фото: instagram.com/sauditennis;  East News/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake; Victor Joly/Dppi, Frank Molter/dpa/Global Look Press; Gettyimages.ru/Patrick Smith

1 комментарий
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"Спасибо", Спортс! Чуть не блеванул зайдя на главную о теннисе.
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