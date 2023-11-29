Синнер – прорыв сезона в теннисе. Стал грозой Джоковича, пожевывая яблоко

Когда в начале 2023-го Янник Синнер назвал своей целью на сезон выступление на итоговом турнире ATP, это звучало немного странно: обычно игроки либо уходят от ответа на вопрос про цели, либо называют что-то более сексапильное, чем участие (даже не победу) в одном турнире.

Но это было очень в характере Синнера: в общении он непритязательный, в карьере – сознательный и планомерный. Логика его стремления на ATP Finals была в том, что любой может набрать форму на две недели, в то время как попадание в итоговую восьмерку обычно говорит о стабильности на протяжении всего года. Именно стабильность и игровой прогресс Синнер ставил выше даже турнирных побед.

«Я из тех игроков, которым нужно немного времени, – объяснял он The Athletic, – чтобы освоиться в новых обстоятельствах: на центральных кортах, против лучших теннисистов мира, на решающих стадиях турниров. В прошлом году я сыграл много четвертьфиналов, в этом – полу- и финалов. Я прибавляю, а это для нас самое важное».

Такая сознательность и поступательность немного скучноваты; когда Хольгер Руне брал первый «Мастерс» в 19, а Стефанос Циципас побеждал на взрослом итоговом всего через год после молодежного, это было, конечно, более волнующе. Но по итогам 2023-го именно Синнер стал самым горячим теннисистом мира, так что теперь уже кажется странноватым сомневаться в его методе.

Был горнолыжником (где в отличие от тенниса можно умереть), и это сделало его равновесие уникальным

Синнер почти не выступал по юниорам и на уровне ITF, зато первый «Челленджер» выиграл в 17, попав в сетку по wild card. Такая своеобразная карьерная траектория обычно объясняется тем, что в детстве он всерьез занимался лыжами: в 8 выиграл чемпионат страны по гигантскому слалому, фанател от олимпийского чемпиона Боде Миллера, – а в теннис играл рекреационно пару раз в неделю, пока не решил посвятить себя ему в 13.

На вопрос, как лыжный опыт помог ему на корте, Синнер обычно говорит не про сходство, а про различие двух видов: в лыжах одна ошибка стоит победы, а то и просто финиша в гонке, а в теннисе примерно наоборот: выиграть ключевые очки часто нужнее, чем выиграть их много, так что очень важно уметь распоряжаться преимуществом. Или, как броско сформулировал сам Синнер: «Нельзя умереть, играя в теннис» (возможно, впрочем, он говорил и про буквальную опасность горных лыж).

Уже через пять лет после перехода в теннис, в сезоне-2019, Синнер выиграл шесть титулов разных уровней (не ATP), включая молодежный итоговый, и из-за пределов топ-500 поднялся в топ-100. Тогда о нем и заговорили как о будущем топе, потому что его скользящее передвижение по корту и способность не терять баланс (= держать бедра над ступнями, как нужно в лыжах) в сочетании с великолепным чувством ритма уже тогда делали Синнера, по выражению The Guardian, «одной из самых сокрушительных сил поколения», где и без него полно мощных бейслайнеров. Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич в 2020-м на вопрос, кто будущее ATP, назвал одно имя – Синнера.

Прорвался с новой командой и благодаря ментальным тренировок для гонщиков и фигуристов

За два года после победы на молодежном итоговом в Милане Синнер выиграл пять титулов ATP, впервые дошел до «Мастерс»-финала и шлемового четвертьфинала, а также как запасной дебютировал на взрослом итоговом в Турине (очень важно и совсем не случайно, что становление Синнера совпало с организацией в Италии большой сети турниров разных уровней). В тот же период он начал работать с итальянской компанией Formula Medicine, производящей софт для ментальных тренировок (также с ними работают пилоты «Формулы-1», фехтовальщики, фигуристы, футболисты).

Тем неожиданнее было, когда после всего этого Янник в начале 2022-го уволил всю команду во главе с авторитетным Рикардо Пьятти, работавшим с ним с 13 лет. Учитывая, как часто теннисисты держатся за привычные паттерны в страхе потерять уровень, на который они их привели, это было весьма решительно.

В новую команду Синнера вошли его соотечественник Симоне Ваньоцци, а потом – австралийский ветеран Даррен Кейхилл, мастер раскрывать таланты. Кейхилл начал с того, что стал показывать Синнеру видео своего бывшего ученика Андре Агасси, чтобы он увидел, что бить можно не только мощно, но и с добавочной стоимостью.

Потом они вдарили по физподготовке, чтобы предотвратить повторение ситуаций, в которых Синнер проигрывал матчи, потому что его тело не справлялось с нагрузками. Наконец, уже в 2023-м Ваньоцци и Кейхилл предложили Синнеру изменить подачу с тем, чтобы как следует воспользоваться длиной рук, необычной для его роста. В результате, анализирует The Athletic, во втором полугодии 2023-го первые подачи Синнера ложатся на 6% ближе к линиям, чем в первом, и он берет свои геймы на 6% быстрее – для топ-уровня, где матчи нередко решаются отдельными ударами, это очень приличные цифры.

Кейхилл говорил The New York Times, что видит свою роль в команде как «немного технарь, немного тактик, немного гуру-воспитатель». Синнер, в свою очередь, рассказывал, что с Кейхиллом чувствует себя расслабленнее и счастливее, а также что тот научил его играть в карты и гольф и относиться к матчам, даже важнейшим, не как к вопросам жизни и смерти, а как к возможности показать прогресс.

Их сотрудничество и привело к тому, что в 2023-м Синнер с большим отрывам провел лучший сезон в карьере: выиграл почти половину карьерных титулов, включая первый «Мастерс», впервые сыграл в полуфинале «Шлема», 13 раз обыграл соперников из топ-10, в том числе дважды – Карлоса Алькараса, трижды подряд – Даниила Медведева, которому до этого проиграл все шесть встреч, и дважды (трижды, если считать пару в Кубке Дэвиса) – Новака Джоковича, которому проиграл все три. Да, после прошлогоднего безумного прорыва Алькараса успех Синнера не выглядит таким ошеломительным, но, во-первых, итальянец преодолел и заметно больший багаж поражений, а во-вторых – опять же, он не про головокружение и резкий взлет, а планомерный прогресс.

Долгосрочные цели и приоритеты Синнера стали особенно очевидны в самом конце сезона, когда он сначала снялся с «Мастерса» в Париже после экстремально позднего окончания матча, а потом на итоговом турнире упустил возможность отцепить от полуфинала Новака Джоковича. Для этого Синнеру, уже обеспечившему себе выход из группы (в том числе выдающейся победой над Джоковичем), нужно было уступить Руне, но, проиграв датчанину обе предыдущие встречи, Синнер зарубился и вырвал победу, несмотря даже на физические проблемы. В финале он Джоковичу буднично уступил и, выражаясь языком теннисного фольклора, выглядел архитектором собственного несчастья.

Счастье наступило для Синнера неделю спустя, когда через еще одну невероятную победу над Джоковичем он со сборной Италии пришел к первому за 47 лет Кубку Дэвиса. Из 23 последних матчей сезона он выиграл 20 и на финише сезона впервые выглядит таким же будущим тенниса, как вечный Джокович или уже двукратный чемпион «Шлемов» Алькарас.

На пресс-конференцию после решающей победы в финале Синнер пришел, скромно пожевывая яблоко.

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Фото: Gettyimages.ru/Giorgio Perottino, Clive Brunskill, Al Bello; instagram.com/janniksin