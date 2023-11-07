Звонарева еще 7 лет назад думала уйти из тенниса. А теперь взяла итоговый в паре и впервые за 17 лет войдет в топ-10

В начале ноября 2022-го Вера Звонарева, не игравшая с весны из-за травмы ахилла, впервые после операции провела тренировку на корте. Она не строила профессиональных планов и на «90 процентов» была уверена, что в 38 лет в теннис больше не вернется – несмотря на то даже, что ее последним турниром был победный тысячник в Майами (в паре с Лаурой Зигемунд).

Ровно год спустя Звонарева в паре – финалистка US Open и чемпионка итогового турнира WTA, а также впервые за 11 с половиной лет игрок мировой десятки (парной – впервые за 17).

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На прошлой неделе в Канкуне Звонарева рассказала, что не думала о возвращении в тур, пока в январе в Дубае, где она жила с семьей, ее не пригласили сыграть pro-am турнир. На нем она почувствовала, что в форме, и несколько недель спустя предложила Зигемунд воссоединиться. Немка, после ухода Звонаревой на больничный пробовавшая играть с разными партнершами, осенью объединилась с Кирстен Флипкенс и к тому моменту взяла с ней два титула. Но Зигемунд на предложение Звонаревой согласилась – все-таки свои крупнейшие трофеи, включая US Open, она выиграла именно с Верой.

Их первым совместным турниром после перерыва стал Майами. Защищая титул, они выиграли один матч, так что Зигемунд в рейтинге опустилась в конец топ-30, а Звонарева вообще выпала из топ-100. Еще несколько месяцев паре не удавалось набрать ход, но они остались вместе.

«Когда я что-то делаю, – говорит Звонарева о своей настойчивости, – всегда стремлюсь сделать это как можно лучше. Но в то же время очевидно, что сейчас я воспринимаю теннис не так, как когда мне было 20. Сейчас я гораздо более расслабленна и, когда проигрываю, так не убиваюсь, потому что знаю, что сделала все, что могла. И в моем возрасте это как раз помогает, потому что хорошие моменты радуют больше. А поскольку в конечном счете какие-то матчи ты все равно выигрываешь, заряда от них хватает на то, чтобы продолжать играть».

Стабильно выигрывать матчи Звонарева и Зигемунд начали летом: дошли до четвертьфинала «Уимблдона», потом в Вашингтоне взяли четвертый совместный титул. На US Open, по ходу которого россиянке исполнилось 39, они чуть не повторили триумф трехлетней давности – дошли до финала – и вдруг оказались в числе претенденток на выступление на итоговом. (Звонарева дошла до очередного шлемового финала через 12 лет после дебютного, где играла с Еленой Весниной. Веснина не играет уже два года.)

В то время как Зигемунд на осенних азиатских турнирах боролась за дебют на итоговом, Звонарева боролась за возвращение – да еще какое. Впервые Вера сыграла на турнире лучших теннисисток сезона 19 лет назад в одиночке – в великом для русского тенниса 2004-м, когда с ней в группе были чемпионки «Уимблдона» и US Open Шарапова и Кузнецова (первая не играет уже три года, вторая – два).

На итоговом-2009

После 2004-го Звонарева выступала на итоговом еще четырежды в одиночке и однажды – в паре с Еленой Лиховцевой (не играет 15 лет). В 2008-м она дошла до финала одиночки, где уступила Винус Уильямс, а последний раз отбиралась в 2011-м. Чтобы вернуться на турнир спустя 12 лет, замужество, материнство и кучу операций, Звонарева в течение месяца взяла два из четырех турниров WTA, в том числе последний перед Канкуном.

Только выиграв финал в китайском Наньчане две недели назад, Звонарева и Зигемунд квалифицировались на WTA Finals в Мексике – последней из восьми пар. Неделю спустя итоговый они начали с поражения от Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлиф, не пустивших их к титулу US Open, так что турнир рисковал закончиться для них быстрее, чем заняла дорога до него.

Но три следующих матча Звонарева и Зигемунд взяли на чемпионских тай-брейках – в том числе в полуфинале у новой первой ракетки мира Сторм Хантер, – а финал забрали уверенно. После него они сказали, что продолжавшаяся до последнего гонка в Канкун их не вымотала, а наоборот помогла – благодаря ей в Мексику они приехали наигранными, и даже ужасные условия им не помешали.

«Каждый день – разные исходы и разные ситуации, – сказала Звонарева. – Мы должны были найти свою игру и разобраться: ладно, вот как обстоят дела сегодня. Что мы можем сделать? А вот как обстоят дела в другой день. Что мы можем сделать?

Решая проблемы на корте, мы еще больше укрепили наш командный дух. Мы выигрывали матчи, даже не показывая свой лучший теннис, а это делает хороших игроков отличными».

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Звонарева говорит, что не планировала возвращаться в теннис не только год назад, но и еще семь лет назад, когда родила дочь Эвелину. К тому моменту после очередной операции она уже несколько сезонов не была фактором ни в одиночке, ни в паре, так что, когда она все-таки вернулась и в 2018-м выиграла два парных титула WTA, это уже казалось большим успехом.

Пять лет спустя Вера Звонарева к своим пяти парным «Шлемам», двум одиночным финалам, двум десяткам титулов WTA в разных разрядах, олимпийской бронзе и паре Кубков Билли Джин Кинг добавила победу на итоговом турнире и возвращение в топ-10 (а также выступление в основах двух одиночных «Шлемов» и первую за два года одиночную победу над соперницей из топ-20).

«Пока что я это не осознала. Но когда я буду вспоминать свою карьеру, это точно будет один из знаковых моментов, – сказала Звонарева сегодня. – Это одно из моих главных достижений».

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Фото: instagram.com/wta; Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Clive Brunskill