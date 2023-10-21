Броманс Федерера и Надаля: от идеального противостояния до слез, держась за руки

Один из самых частых вопросов, которые задают спортсменам, – с кем из соперников они дружат. Болельщиков из поколения в поколение занимает идея о том, как соперничество на площадке транслируется в отношения за ее пределами. Иногда спортивная конкуренция приводит к антагонизму в жизни – как между Питом Сампрасом и Андре Агасси, Марией Шараповой и Сереной Уильямс. Но иногда и наоборот сближает.

Возможно, лучший пример конкуренции, переросшей в нечто большее, – это история отношений Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, величайших теннисистов, оказавших огромное влияние на весь современный теннис и карьеры друг друга.

Драматургия теннисного соперничества Федаля с самого начала была идеальной: непринужденность против стихии, элегантный одноручный бэкхенд против жестокого топспина, рубашка поло против безрукавки, король травы против короля грунта. Их отношения могли никогда не выйти за пределы корта, и это все равно был бы один из лучших спортивных сюжетов на свете. Но они вышли и выросли в отдельную легенду.

Федерер уже был №1, когда появился Надаль, и сначала не хотел видеть в нем Соперника

Первой встречей Надаля и Федерера обычно называют Майами-2004, где 17-летний Рафа уверенно обыграл действующего чемпиона двух «Шлемов» и итогового турнира. После того матча Федерера спросили, выглядел ли Надаль нервничающим, и Роджер сказал, что «больше, чем нервы чувствовал с его стороны уважение». Именно уважение в дальнейшем станет фундаментом их отношений.

Но на самом деле первый Федаль произошел парой недель ранее в Индиан-Уэллс – 17 марта 2004-го во втором круге калифорнийского «Мастерса» Федерер в паре с Ивом Аллегро проиграли Надалю в паре с Томми Робредо.

Эта встреча примечательна, во-первых, тем, что, наверное, в последний раз Роджер и Рафа были одеты одинаково, а во-вторых, после того матча швейцарец пригласил испанца на свой одиночный четвертьфинал. Надаль приглашение принял и сидел в ложе Федерера вместе с Миркой.

Следующие два года, пока их соперничество оформлялось в принципиальное, Федерер, как он вспоминал позднее, отказывался видеть его таковым.

«Я принял идею Соперника только со временем. Поначалу я не хотел никакого соперника», – говорил швейцарец в 2018-м в документалке Strokes of Genius.

Весной 2006-го, когда по личным встречам 19-летний Надаль вел уже 4-1, фрустрация Федерера достигла пика. В финале турнира в Риме они встречались в шестой раз, Надаль снова победил, и The New York Times вышла с заголовком «Федерер-Надаль уже напоминает Али-Фрейзер».

По ходу того матча Федерер саркастично спрашивал Тони Надаля, достаточно ли хорошо Рафа выполняет его (тогда еще запрещенные правилами) подсказки, а потом назвал игру Надаля одномерной. Когда это передали испанцу, он ответил: «Ему нужно научиться быть джентльменом, и когда он проигрывает тоже». Пожалуй, тогда Федаль был ближе всего к тому, чтобы стать враждебным, а не дружественным соперничеством – но директор римского турнира Сержио Палмери самым ярким впечатлением от финала все равно назвал уважение, которое игроки проявляли друг к другу.

Неделю спустя Федерер и Надаль сидели рядом на церемонии вручения спортивных наград Laureus, где первый победил в категории «Спортсмен года», а второй – «Новичок года». «Мы сидели за одним столом, между нами была принцесса Испании, – вспоминал потом швейцарец. – И мы заметили, что на самом деле в этом нет ничего странного».

Возможность чуть лучше узнать друг друга за пределами корта не сделала для 25-летнего Федерера поражение в первом финале «Ролан Гаррос» через три недели менее болезненным. «Он боец, тащила и заслуженно победил», – дежурно и не так уж комплиментарно сказал Роджер после матча. Только еще через месяц, обыграв Надаля в финале «Уимблдона», он был более откровенен:

«Мне было важно отыграться против него, не дать ему обыграть меня еще и на траве после харда и грунта в этом году. Это был очень, очень важный для меня матч, и я сыграл соответственно». Отвечая на вопрос о соперничестве, Федерер сказал, что оно ему «снова нравится». До конца года они еще однажды встретились на корте (Федерер победил в полуфинале итогового) и как минимум однажды – за его пределами, когда во время мадридского «Мастерса», проходившего тогда в октябре, вместе сходили на «Барселону» – «Реал».

В 2007-м в федальном дискурсе, кажется, впервые появилась идея о дружбе – когда в феврале Надаль по-английски сказал: «В теннисе всегда были соперничества между конкретными игроками: Коннорс против Борга, Сампрас против Агасси, теперь вот мы. Но за пределами корта для меня это ничего не изменило. Мы хорошие друзья».

Надо, конечно, понимать, что 20-летний Надаль говорил по-английски недостаточно свободно, чтобы передать оттенки значений, существующие между дружбой и доброжелательностью, и очевидно, что на том этапе Роджер и Рафа еще не были слишком близки. Но идея соперников-друзей в спорте такого уровня была слишком соблазнительной, так что медиа схватили ее и больше не отпускали.

В том году было пять официальных Федалей, но больше всего запомнился выставочный: в мае на родной Мальорке Надаля они провели теперь легендарную Битву покрытий на корте, одна половина которого была грунтовой, а другая – травяной. Это был первый из серии больших показательных матчей, которые позднее станут еще одним важным элементом легенды о Федале.

Конец нулевых: от слез разочарования в финале Australian Open к слезам смеха в знаменитом ролике

В течение пары следующих лет соперничество стало культовым: за полтора года Федерер и Надаль сыграли пять шлемовых финалов, и на излете этого отрезка Надаль утвердился как лидер: сохранив превосходство над Федерером на «Ролан Гаррос», он обыграл его на траве «Уимблдона» и харде Australian Open. Финал «Уимблдона»-2008, считающийся одним из лучших матчей в истории, приблизил Надаля к званию №1, а Федерера – к осознанию, что испанец может быть главным соперником его карьеры.

«Для меня важнейшими моментами карьеры были встречи с Агасси и Сампрасом, – говорил Федерер через месяц после «Уимблдона». – Но теперь Рафа показал, что он не только отличный парень, но и большой чемпион. Так что матчи против него становятся все более и более особенными».

Несколько лет спустя в автобиографии Надаль вспоминал обстановку в раздевалке перед тем финалом: «Начать шутить или болтать с Федерером о футболе, как это бывает перед выставочным матчем, было бы фальшиво, и он мог бы расценить это как проявление страха. Мы достаточно высоко ценили друг друга, чтобы быть честными: мы пожали руки, обменялись кивками и легкими улыбками. Отошли каждый к своему шкафчику шагах в десяти друг от друга, и каждый сделал вид, что другого нет. <...> Некоторые спортсмены не выносят своих соперников даже в неспортивной обстановке. Между нами такого нет. Мы друг другу нравимся. Просто, когда начинается теннис, дружба исчезает. В этом нет ничего личного».

Личное памятно выплеснулось на корт полгода спустя на церемонии награждения после финала Australian Open, когда Федерер не сдержал слез, а Надаль начал чемпионскую речь со слов: «Роджер, извини за сегодня». Снимок, на котором испанец в одной руке держит кубок, а другой утешительно обнимает плачущего швейцарца, трогает и полтора десятка лет спустя.

Теннисный сказочник Питер Бодо после того матча удивлялся тотальному отсутствию между Федерером и Надалем неприязни, которая отличала Коннорса-Борга и Лендла-Макинроя: «Рафа смог превзойти человека, на которого равнялся, но вряд ли он думает об этом в таких терминах. В этом противостоянии есть нечто большее, чем просто хорошие манеры, такт и доброжелательность. Никто не ценит этого сукина сына больше, чем Рафа, потому что ни для кого Федерер не сделал больше, чем для него. <...> На церемонии <...> Надаль обнял Федерера и улыбнулся одной из самых чистосердечных улыбок, которые я когда-либо видел на его эластичном, экспрессивном лице. Этот жест шел от сердца и показал, какое оно большое».

С тех пор соперничество Федерера и Надаля навсегда стало душевным. Точнее соперничество осталось принципиальным, и до конца карьер они поделили еще десяток больших финалов. Но отношения между ними окончательно перестали зависеть от баланса встреч на корте и подсказок дяди Тони. Как говорил потом Федерер: «Вы начинаете уважать друг друга еще больше, потому что напряженные моменты на корте, которые вы пережили вместе, в конечном счете очень личные».

В начале 2010-го на турнире в Катаре Надаль после выхода в финал пришел на полуфинал Федерера и снова сидел неподалеку от Мирки (обоих тогда убрал пиковый Николай Давыденко), а в конце года они сыграли пару выставочных матчей в Цюрихе и Мадриде в пользу благотворительных фондов друг друга. Промо к тем матчам стало знаменитым и до сих пор используется некоторыми из нас для поднятия настроения:

Не то, чтобы в глазах друг друга они стали идеальными: в 2012-м Надаль по-испански раскритиковал Федерера за неучастие в рабочем движении теннисистов (на следующий день извинился, сказав, что увлекся и наговорил лишнего), а в 2014-м на Australian Open Федерер по ходу их полуфинала жаловался арбитру на стоны Надаля («На результат это не повлияло, но я жаловался, что он то стонет, то нет»). Но на самом верху элитного тенниса, где между игроками исторически практически невозможны близкие отношения, Федерер и Надаль все больше выглядели людьми, сломавшими и эту статистику:

«Мне трудно сказать, насколько я близок с Рафой, – говорил Федерер GQ в 2014-м. – Ужинать вместе мы не ходим. Не звоним друг другу поболтать о жизни. Но мы видимся почти каждую неделю и часто болтаем понемногу. Мы много всего сделали вместе, и совместные ужины тоже случались. Семью Рафы я тоже знаю лучше, чем кого-либо из игроков: папу, маму, сестру. Поэтому по сравнению с Джоковичем или Марреем с Рафой меня связывает больше, и я чувствую себя к нему ближе».

Роберт и Линетт Федереры с Марией Изабель и Себастьяном Надалями на трибуне «Уимблдона»-2022

Под конец карьер сблизились еще больше и, кажется, встречались обсудить Джоковича

По мере того, как из-за травм и господства Новака Джоковича Федерер и Надаль стали встречаться реже, их связь, кажется, наоборот окрепла. Считается, что во второй половине 2016-го, когда оба залечивали травмы, они начали общаться больше, так что в октябре Федерер приехал на открытие академии Надаля на Мальорке и сказал:

«Рафа, ты повлиял и вдохновлял меня как никто. Мне пришлось многое в моей игре перепридумать благодаря тебе. Я очень рад быть здесь и знаю, куда отправлю своих детей, если они захотят научиться играть в теннис».

Надаль тогда ответил: «Ты воплощаешь ценности, которым мы учим детей. Я от всего сердца благодарен тебе за то, что ты приехал. Это невероятно много для меня значит».

Три месяца спустя они встретились в винтажном финале Australian Open. Федерер победил, отыграв брейк в пятом, после чего на церемонии награждения сказал: «В теннисе нет ничьих, но если бы были, я бы с радостью сегодня разделил ее с Рафой».

Позднее в том сезоне Надаль, более прямолинейный из двоих, все же притушил риторику взаимной любви на US Open, когда перед их возможным полуфиналом на вопрос, что его больше всего восхищает в Федерере, ответил: «Не хочу выглядеть, будто я хочу стать его парнем. Мы не любим обсуждать такие вещи перед важным матчем» (но дальше перечислил все, чем восхищается).

Встреча на US Open так и не состоялась (единственный «Шлем», где никогда не было Федаля), и до конца их 15-летнего противостояния оставалось всего три матча. Могло быть четыре, но с полуфинала Индиан-Уэллс-2019 Надаль снялся из-за больного колена. Федерер тогда озвучил то, о чем к тому моменту перед их матчами думали уже все, – что это мог быть их последний шанс сыграть друг с другом (оказался третий с конца). Еще известно, что на том турнире Федерер и Надаль, уже не входившие в Совет игроков ATP, неформально встретились «на кофе» обсудить спродюсированную Джоковичем отставку президента ассоциации, которой были недовольны.

Через пару недель после той встречи Федерер, в миллионный раз объясняя, какие у него отношения с Надалем, сказал:

«У нас с Рафой разный подход к игре, но мы оба смогли добиться успехов. У него была грунтовая игра, у меня травяная, но мы оба смогли освоить другие покрытия. Это еще одна сторона нашего классного соперничества. И если добавить работу с нашими благотворительными фондами, рекламные истории для тура, политические вопросы и так далее, то получится, что мы с Рафой вместе прошли очень длинный путь». Позднее в том году в дурашливом видео Vogue Федерер сказал «Рафа Надаль» на последовательные вопросы «С кем ты больше всего боишься играть?» и «С кем ты больше всего любишь играть?».

На свадьбе Надаля в конце 2019-го Федерера не было, но несколько месяцев спустя в Кейптаун на эпичный благотворительный матч, для которого они на камеру пересмотрели промо 10-летней давности, оба приехали с родными – и трудно представить более человечный визуал спортивного соперничества.

Себастьян Надаль, Федерер, Линетт Федерер, Надаль, Роберт Федерер

Роберт Федерер снимает встречу сына и Надаля с детьми в Кейптауне накануне их благотворительного матча

Пару месяцев спустя, когда мир накрыл коронавирусный локдаун, они провели инстаграм-лайв, выглядевший не менее душевно:

«Он не самый мой близкий друг, а я не самый – его, – говорил Федерер. – Но мы очень, очень хорошо друг друга понимаем. Мы всегда рады друг друга видеть, поболтать, убедиться, что теннис движется в верном направлении».

«Я бы сказал, что мы очень хорошие товарищи, – говорил Надаль в 2021-м. – Особенно это становится заметно с течением времени, по мере того, как нас объединяет все больше. Наши отношения становятся лучше, но, например, если у меня перед матчем болит колено, я ему не скажу. Но действительно, мы всегда можем друг другу позвонить и обсудить более-менее что угодно. Вот только сегодня разговаривали».

Наконец, осенью-2022 именно Надаль стал одним из первых людей не из окружения Федерера, узнавших, что Роджер не вернется в тур после травмы.

«Я позвонил ему после US Open, и это был очень эмоциональный разговор, потому что на тот момент я еще никому не говорил, что завершаю карьеру, – рассказывал Федерер в декабре на The Daily Show. – И я сказал: Рафа, пока ты не построил планы, я бы очень хотел сыграть с тобой пару на Кубке Лэйвера в последний раз, потому что с коленом плохо, и я заканчиваю. Он как раз тогда должен был стать отцом, но все равно сказал: конечно, я приеду – в любом случае». («Дорогой Роджер, – написал Рафа чуть позже, когда Федерер объявил, что Кубок Лэйвера будет его последним турниром, – я хотел бы, чтобы этот день не наступил никогда».)

Ту пару они проиграли, но проводы Федерера все равно удались отлично и были увенчаны последним иконическим снимком их профессиональных карьер – где они рыдают держась за руки. Автор снимка фотограф Элла Линг говорила:

«Мне кажется, за пределами корта у них очень похожие ценности и установки. Они ценят семью, уважение. Они оба всегда очень достойно себя ведут, берут награды за спортивный дух. Думаю, это их всегда объединяло. Но этот момент показал, что они даже ближе, чем мы думали».

«У нас всегда были хорошие отношения, – говорил тогда Надаль. – Принципиально они особо не изменились, потому что мы всегда друг друга уважали. Но мы стали ближе: были вместе в Совете игроков, на турнирах, на выставочных матчах. Сейчас я уже не смотрю на наши отношения как на соперничество, хотя в какой-то момент, наверное, мы были главными соперниками друг друга. Но между нами никогда не было никаких проблем – мы и наши семьи всегда друг друга уважали. С годами мы стали только больше друг друга ценить, потому что относимся к жизни одинаково».

«Можно быть серьезными соперниками, но параллельно быть выше этого и показывать, что это просто теннис, – объяснял Федерер. – Да, это бывает непросто и иногда прямо тяжело, но это справедливо. Серьезная конкуренция может быть дружественной».

В этом году Федерер, описывая эволюцию их с Надалем отношений, вспоминал, как поначалу они ограничивались взаимным уважением, потом переросли в конкуренцию, основанную опять же на глубоком уважении друг к другу, к семьям, к командам. «А с возрастом, когда мы стали пересекаться реже, мы стали больше говорить о жизни, травмах, детях. Разговоры с годами меняются, но мы так же уважаем друг друга за все, что было». Бывший тренер Федерера Иван Любичич назвал это «они на одной волне».

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На сервисе обмена знаниями Quora есть ветка «Насколько искренна дружба между Федерером и Надалем». В лучшем комментарии там говорится, что нужно дифференцировать искренность дружбы (зачем им лицемерить?) и ее глубину (вот она действительно по ходу их карьер, скорее всего, была небольшой). Федерер еще в 2014-м говорил, что, только когда они с Надалем закончат с теннисом, станет понятно, друзья они все же или нет: «Мне самому любопытно. Не знаю, останемся ли мы на связи, будет интересно посмотреть».

Теннисный репортер Дэвид Ло, раньше работавший с игроками в основном и ветеранском турах ATP, в этой связи говорил, что по завершении карьер бывшие принципиальные соперники часто комфортнее всего чувствуют себя именно в компании друг друга.

Месяц назад на Кубке Лэйвера Надаль подключился к интервью Федерера спросить, кто его любимый партнер по паре. «Раньше я думал, что это моя жена, но теперь могу отдать это звание Рафе», – посмеялся Роджер.

Незадолго до этого Любичич говорил: «Если Рафа завтра позвонит Роджеру и о чем-то его попросит, тот обязательно сделает».

Может, в следующем году Надаль позвонит Федереру предложить сыграть вместе уже его прощальный матч.

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Фото: twitter.com/Wimbledon, gigicat7_; puntodebreak.com; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Scott Barbour, Cameron Spencer, Julian Finney, Lintao Zhang; eastnews.ru/Glyn KIRK